El uso del tren de alta velocidad baja un 19,6 % hasta abril por incidencias en las vías

Madrid, 11 jun (EFE).- La cifra de usuarios de la alta velocidad ferroviaria, que incluye Ave, Ouigo, Iryo y Avlo, cayó un 19,6 % en comparación interanual en los cuatro primeros meses del año, lastrada aún por las incidencias en las vías, como cortes y reparaciones tras el accidente de enero en Adamuz.

Esa caída favoreció que en general en los cuatro primeros meses de 2026 el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia descendiera un 18 %, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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En total, la cifra de usuarios del transporte público español aumentó de media un 1,9 % frente al mismo periodo del año pasado, apoyado en especial por el transporte urbano, que creció un 3,8 %, mientras que el especial creció apenas un 0,7 % y el interurbano bajó un 1,8 %. EFE