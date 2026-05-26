Paz Padilla desvela cómo afronta su vuelta a televisión: "No sé qué pasará pero me da igual"

2026 está siendo de lo más intenso y especial para Paz Padilla. Inmersa en los preparativos de la boda de su hija Anna Ferrer, que se dará el 'sí quiero' con Mario Cristóbal en septiembre en Cádiz, la humorista lanzaba su nuevo libro, 'Alzar el duelo', semanas antes de que se confirmase su regreso a Mediaset tres años después con un proyecto muy especial hecho a su medida.

'El show de Paz', un magazine cercano y optimista para acercar a la audiencia las historias humanas de grandes héroes anónimos de nuestro tiempo -dirigido por Raúl Prieto- que se estrenará próximamente en a sobremesa de los fines de semana acortando así la duración de 'Fiesta' que continuará con Emma García al frente.

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"Estoy súper ilusionada. A medida que va pasando el día, cuando lo veo ya, yo digo, ¡guau, esto está guay! No sé lo que luego resultará, no sé qué pasará, pero me da igual. Estoy en un punto de mi vida, estoy inquieta, pero yo creo que eso es muy bonito, eso es lo que hace que esté creciendo, que estés ahí viva" ha confesado en su reaparición en la gala de los Premios Berlanga al humor. "Y con mi Emma, que la quiero, que es una bellísima persona. Me emociono" ha añadido.

Como confiesa, dijo sí sin dudar al programa "porque me entusiasmó. No era algo que yo estaba pensando ni había planificado, pero me buscaron y me dijeron, 'queremos hacer esto contigo'. Y dije, 'wow, encaja en mi perfil, en el momento en el que estoy en mi vida y lo que quiero hacer'. Y como yo digo, cuando las cosas suceden es porque el universo así lo dispone. Yo soy muy friki, muy intensa".

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Algo que le dice Anna, cuya boda está cada vez más cerca: "Yo dije que iba vestida como una Barbie, guapísima. Va a ser un día que espero poder vivirlo intensamente y de una forma tranquila, y que no suceda nada que me lo impida. Saber que todos estemos bien, que ella también está bien y que sea un día para llevar en el alma".

"Tenemos una cosa muy bonita. Emocionalmente compartimos pero no somos dependientes la una de la otra. Ella hace su vida y yo la mía. Yo eso lo tengo muy trabajado y ella también. Pero es muy bonito que alguien te diga te quiero y verla feliz, ¿no? Y por eso yo quiero tanto a Mario, porque si hace feliz a mi hija, es que el que haga feliz a mi hija, que es lo que yo más quiero, yo ya lo quiero. Eso es ser madre" ha expresado.

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Por último, Paz se ha pronunciado sobre el libro de Alejandra Rubio y, ante las críticas que está recibiendo 'Si decido arriesgarme', ha sido de lo más clara: "¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Si yo soy la más desastre del mundo, la más gamberra, la que mete... Yo lo que quiero es que la gente sea feliz y si a ella le gusta, pues que lo haga. ¿Quién somos nosotros para juzgar a nadie? Parece que a la gente no le gusta que a los demás le vayan bien, que quieren que fracase. ¿Hace daño a alguien? Al revés. Y ella tiene su público, si no, no estaría ahí, tiene sus seguidores. Si no, ninguna editorial te dice de escribir un libro, eso te lo digo yo porque eso es perder dinero. O sea, si lo ha escrito es porque tiene sus seguidores y porque aseguran que van a vender. Es así. ¿Cuántos libros has escrito tú? Te han venido a buscar? Pues ya está" ha sentenciado.