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El FBI detuvo a un hombre que perseguía a la princesa Leonor durante el Mundial: preguntó varias veces por ella en un hotel

Un informe policial desvela que un hombre de 50 años fue arrestado tras intentar localizar insistentemente a la heredera durante el torneo celebrado en Estados Unidos

La princesa de Leonor y la infanta Sofía en la recepción Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González
La princesa de Leonor y la infanta Sofía en la recepción Palacio de la Zarzuela a la selección española masculina de fútbol, tras proclamarse ayer campeones del mundo derrotando en la final a Argentina. EFE/Daniel González
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La histórica victoria de la selección española en la final del Mundial de Fútbol 2026 dejó imágenes para el recuerdo, como la celebración de los reyes Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía tras el triunfo frente a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, semanas después del partido ha salido a la luz un episodio que permanecía desconocido hasta ahora y que obligó a intervenir al FBI durante la estancia de la familia real en Estados Unidos.

Según ha revelado El Periódico, el último informe elaborado por el FBI sobre la seguridad del campeonato recoge un incidente que tuvo como protagonista a la heredera al trono. El documento, realizado por el organismo encargado de coordinar el Centro de Cooperación Policial Internacional durante el Mundial, detalla las principales incidencias registradas durante el torneo, entre ellas un caso relacionado directamente con la princesa Leonor.

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De acuerdo con la información publicada, todo comenzó cuando un hombre caucásico de 50 años acudió en repetidas ocasiones a un hotel situado en Houston (Texas) convencido de que la princesa Leonor se encontraba alojada allí. El individuo preguntó insistentemente por el paradero de la hija mayor de los Reyes e intentó averiguar dónde podía localizarla, despertando rápidamente las sospechas del personal del establecimiento y de las autoridades.

La Infanta Sofía y la Princesa Leonor en la final del Mundial. (Casa Real)
La Infanta Sofía y la Princesa Leonor en la final del Mundial. (Casa Real)

Lo llamativo del caso es que la princesa Leonor nunca estuvo hospedada en ese hotel. La insistencia del hombre y su comportamiento provocaron la activación de los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones, especialmente tratándose de una personalidad protegida durante un evento internacional de máxima relevancia.

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El FBI activó el protocolo de seguridad

Ante la reiteración de los intentos por localizar a la heredera, los agentes iniciaron una investigación para determinar si existía algún riesgo real. Según recoge el citado informe, el hombre fue identificado, fotografiado y finalmente detenido para esclarecer cuáles eran sus intenciones.

Las pesquisas permitieron comprobar posteriormente que padecía problemas de salud mental. Durante el interrogatorio explicó a los investigadores el motivo por el que estaba buscando a la princesa Leonor y por qué había acudido en varias ocasiones al hotel preguntando por ella. No obstante, la documentación policial no ha trascendido con más detalles sobre esas manifestaciones ni sobre el contenido de su declaración.

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
Los reyes y sus hijas tras la victoria de España en el Mundial 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El incidente nunca llegó a afectar al dispositivo de seguridad de la familia real española, que desarrolló con normalidad toda su agenda durante la final del Mundial.

Un amplio despliegue para proteger a la Familia Real

La presencia de los Reyes y sus hijas en Estados Unidos obligó a desplegar un importante operativo conjunto entre las autoridades estadounidenses y los servicios de seguridad españoles. La final del Mundial fue considerada un acontecimiento de máxima sensibilidad al reunir a numerosos jefes de Estado, representantes institucionales y personalidades internacionales.

Durante el encuentro, Felipe VI y la reina Letizia siguieron el partido desde un palco acristalado junto al presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que la princesa Leonor y la infanta Sofía ocuparon otro palco VIP independiente, una medida habitual dentro de los protocolos de seguridad para proteger a los miembros de la Familia Real.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la final del Mundial de fútbol. EFE
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la final del Mundial de fútbol. EFE

Tras la victoria de España por 2-1 frente a Argentina, la heredera y su hermana bajaron al césped para felicitar a los jugadores y participar en la celebración de un triunfo que permitió a La Roja conquistar su segundo Mundial. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo y consolidaron el creciente protagonismo institucional de la princesa Leonor, que continúa asumiendo un papel cada vez más relevante dentro de la agenda oficial de la Corona.

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