España

Muere otro menor de los tres rescatados ayer en estado crítico en una playa de Tarragona

Se trata de la segunda víctima mortal del incidente, mientras que el tercer menor continúa grave

Guardar
Google icon
Pancartas en los puestos de salvamento de la playa (David Zorrakino / Europa Press)
Pancartas en los puestos de salvamento de la playa (David Zorrakino / Europa Press)

Un menor de 13 años ha fallecido en las últimas horas tras haber sido rescatado junto a otros dos adolescentes ayer en una playa de Tarragona. Se trata de la segunda víctima mortal del incidente, mientras que el tercer menor continúa en estado crítico. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha comunicado este sábado a través de las redes sociales “con mucha tristeza” el fallecimiento de este segundo menor, tras el accidente registrado el viernes por la tarde en la playa de l’Arrabassada.

Tres jóvenes que se encontraban nadando cerca de una zona rocosa en la playa de l’Arrabassada, donde ondeaba bandera amarilla por el oleaje, quedaron atrapados en el agua y no lograron salir por sus propios medios. El incidente se produjo el viernes alrededor de las 15:30, cuando los socorristas alertaron a los servicios de emergencia de que un grupo de seis adolescentes tenía dificultades para regresar a la orilla en la zona conocida como la cueva del Gos, según ha informado Protección Civil.

PUBLICIDAD

Mientras tres de ellos alcanzaron la playa por sus propios medios, los otros tres necesitaron ser rescatados. Uno de los menores, de 12 años, falleció en el lugar a pesar de los intentos de reanimación. Los otros dos, ambos de 13 años, fueron trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII de Tarragona, pero uno ha fallecido en las últimas horas.

Un frente asociado a la borrasca 'Éowyn' pone este sábado a once provincias españolas en aviso por olas, viento y niebla en un día en el que la peor parte se la llevarán A Coruña y Pontevedra, en nivel naranja por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. (Europa Press)

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Alemania y Países Bajos son favoritos pero tienen en frente a dos rivales duros y que pueden dar una sorpresa

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

La primera ola de calor del verano obliga a la Aemet a activar alertas por altas temperaturas en al menos 13 comunidades

El fin de semana también estará marcado por tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes

La primera ola de calor del verano obliga a la Aemet a activar alertas por altas temperaturas en al menos 13 comunidades

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

Turquía se ha despedido del Mundial tras encadenar dos derrotas y no poder optar al tercer puesto en su grupo

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

Los embalses de agua se encuentran al 81,49 % de su capacidad este viernes 19 de junio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se encuentran al 81,49 % de su capacidad este viernes 19 de junio

Zaragoza: la previsión meteorológica para este 20 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Zaragoza: la previsión meteorológica para este 20 de junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

La tensión marítima entre Reino Unido y Rusia aumenta con la actuación de Londres contra la ‘flota fantasma’ y los disparos rusos: “No pueden esconderse”

Las “precipitadas” primeras explicaciones de Zapatero meten al expresidente en un callejón sin salida: la negativa a hablar de las joyas reduce su margen de maniobra

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, sábado 20 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen y goles: drama turco y victoria clave de Paraguay en el partido con la primera expulsión por insultar con la boca tapada

El Mundial de las lesiones: cuando se pierde una “oportunidad irrepetible” y queda “en pausa” la vida del futbolista

Brasil supera a Haití por 3-0 y lidera el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos: los goles de Cunha y Vinícius, en vídeo

Saibari impulsa a Marruecos al liderato del Grupo C tras vencer a Escocia: el resumen y el gol, en vídeo