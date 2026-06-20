Muere otro menor de los tres rescatados ayer en estado crítico en una playa de Tarragona

Pancartas en los puestos de salvamento de la playa (David Zorrakino / Europa Press)

Un menor de 13 años ha fallecido en las últimas horas tras haber sido rescatado junto a otros dos adolescentes ayer en una playa de Tarragona. Se trata de la segunda víctima mortal del incidente, mientras que el tercer menor continúa en estado crítico. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha comunicado este sábado a través de las redes sociales “con mucha tristeza” el fallecimiento de este segundo menor, tras el accidente registrado el viernes por la tarde en la playa de l’Arrabassada.

Tres jóvenes que se encontraban nadando cerca de una zona rocosa en la playa de l’Arrabassada, donde ondeaba bandera amarilla por el oleaje, quedaron atrapados en el agua y no lograron salir por sus propios medios. El incidente se produjo el viernes alrededor de las 15:30, cuando los socorristas alertaron a los servicios de emergencia de que un grupo de seis adolescentes tenía dificultades para regresar a la orilla en la zona conocida como la cueva del Gos, según ha informado Protección Civil.

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Mientras tres de ellos alcanzaron la playa por sus propios medios, los otros tres necesitaron ser rescatados. Uno de los menores, de 12 años, falleció en el lugar a pesar de los intentos de reanimación. Los otros dos, ambos de 13 años, fueron trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII de Tarragona, pero uno ha fallecido en las últimas horas.

Un frente asociado a la borrasca 'Éowyn' pone este sábado a once provincias españolas en aviso por olas, viento y niebla en un día en el que la peor parte se la llevarán A Coruña y Pontevedra, en nivel naranja por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. (Europa Press)

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