La Guardia Civil desmantela en Almería un criadero ilegal de perros con evidentes signos de insalubridad

Operación 'Sanctumer' (Guardia Civil/Europa Press)

La Guardia Civil de Almería está investigando a dos personas por los supuestos delitos de maltrato animal, abandono animal (con resultado de muerte) y estafa en un criadero/santuario para animales maltratados. Según ha informado el Instituto Armado, el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil inició esta operación, denominada ‘Sanctumer’ a finales del año pasado a consecuencia de constatar el abandono de numerosos animales por los gestores de un supuesto refugio de perros en un cortijo del término municipal de Macael (Almería).

Según ha informado Europa Press en base a estas fuentes, los investigados habrían abandonado el criadero dejando allí a los animales, pese a haber recaudado donaciones para el cuidado de los perros y el recinto. Sin embargo, la actividad no estaba legalmente establecida y no se ha podido justificar que ese dinero fuese invertido en las actividades para las que fueron recaudadas.

Durante la investigación se han encontrado indicios de que al menos 200 personas habrían colaborado con el falso refugio a través de sus donaciones. Este supuesto santuario “carecía de licencia alguna para esta actividad, ni estaba establecido como núcleo zoológico o asociación protectora de animales”; en un periodo de tiempo de mínimo ocho meses, habrían obtenido con las donaciones casi 8.000 euros, pero este no ha podido justificarse que fuese empleado en el cuidado de los animales y las instalaciones del centro.

“Evidentes condiciones” de insalubridad

Tras localizar el establecimiento, el personal del Seprona de la Guardia Civil que se encarga de la investigación se habrían desplazado hasta el lugar, encontrando allí indicios del abandono al que habían sido sometidos los animales. Según detallan, las instalaciones se encontraban con “evidentes condiciones” de insalubridad.

En el supuesto refugio habría una gran cantidad de basura y plásticos, así como los excrementos de los 19 perros encontrados. Estos se encontraban sueltos y no tenían ni alimento ni agua limpia, por lo que no se encontraban en buen estado; además, la mayoría no tenía microchip y dos de ellos presentaban lesiones por mordeduras y deformaciones frutos del alto nivel de agresividad de alguno de ellos. También se encontraron en el lugar los cadáveres de tres perros, estando estas desmembradas y devoradas por los demás perros a consecuencia de la falta de alimento.

Presunta cría en cautividad para comerciar con razas altamente demandadas

El personal de la Guardia consiguió localizar a los responsables de las instalaciones, que informaron de que habían abandonado el lugar hacía más de una semana y que ahora están siendo investigados por presuntos delitos de maltrato animal, abandono animal con resultado de muerte y estafa, ya que habrían recaudado fondos de forma ilegal para una causa para la que después no habrían sido destinados.

Además de todo esto, el personal del Seprona ha destacado que los animales, algunos de ellos de razas altamente demandadas, se encontraban emparejadas (macho y hembra), por lo que advirtieron una “intención de cría en cautividad para su posterior comercio”. Además, alguna ya se encontraba en estado de gestación.

Rescatados 400 cachorros de perros y gatos y detenidas 13 personas en uno de los mayores operativos contra el maltrato animal en España.

Dado el “grave peligro para la vida de los animales” que supondría el hecho de que estos animales no fuesen rescatados, el Seprona ha llevado a cabo, “con la mayor brevedad posible”, los trámites necesarios para la reubicación de los perros en distintas asociaciones protectoras de animales y colaboradores particulares de la provincia de Almería.