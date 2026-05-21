Mako 4, el robot que elimina el error humano en las operaciones de prótesis de rodilla y cadera: la Clínica Universidad de Navarra cumple 50 intervenciones con él

Una cirugía de prótesis de cadera. (Europa Press)

La Clínica Universidad de Navarra ha alcanzado un hito en la cirugía ortopédica al completar las primeras 50 operaciones de prótesis de rodilla y cadera con el sistema robótico Mako 4. Este avance, que ya se emplea en las sedes que el hospital de la Universidad de Navarra tiene en Pamplona y Madrid, ha transformado el abordaje quirúrgico de estas intervenciones, permitiendo una planificación digital individualizada y una mejora tangible en la seguridad y la recuperación de los pacientes.

Según ha declarado el doctor Pablo Díaz de Rada, especialista del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología, en un artículo publicado por la propia Universidad de Navarra, “este equipo ha reducido prácticamente a cero el número de errores humanos a la hora de implantar una prótesis. La cirugía está planificada desde su comienzo con una precisión digital milimétrica. Al paciente se le hace un TAC con anterioridad, se crea un modelo 3D de la articulación y, con el equipo, se decide el tamaño, la posición y la orientación de la prótesis antes de la intervención”, lo que individualiza al máximo cada cirugía.

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Según destaca la Clínica, el robot asiste activamente al cirujano también durante la operación, guiando sus manos en tiempo real y monitorizando la anatomía concreta del paciente. El sistema proporciona información que afina la toma de decisiones durante la intervención. Aunque los accesos quirúrgicos no difieren de los métodos convencionales, la tecnología facilita un abordaje más respetuoso con los tejidos y menos invasivo para el hueso.

La mejora objetiva se ha comprobado tras las primeras 50 operaciones con Mako 4: la recuperación es más rápida y, a los pocos días, los pacientes están caminando. “Los resultados que hemos obtenido hasta ahora están siendo muy satisfactorios, sobre todo para los pacientes”, señala el doctor Díaz de Rada. “Si bien una prótesis metálica no es equiparable a una rodilla sana, permite mejorar en gran medida el dolor y la calidad de vida. Gracias al sistema robótico, el desarrollo de la técnica quirúrgica se individualiza en cada paciente dependiendo de la anatomía ósea, morfología de las piernas y desequilibrios originados por el desgaste, las lesiones y los años”, añade el doctor Andrés Valentí, director del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

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El cirujano pediátrico del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Daniel Cabezalí, ha explicado que ha reconstruido con éxito mediante cirugía robótica la vejiga de Álex, un niño de 7 años que presentaba una malformación congénita del aparato urinario desde su nacimiento. La intervención ha sido realizada por la sección de Urología Infantil del servicio de Cirugía Pediátrica y supone la primera vez que este hospital utiliza el sistema robótico Da Vinci para corregir un caso de extrofia vesical en un paciente pediátrico de tan corta edad. También declaracioens de la madre del paciente, Mónica Sánchez. (Fuente: Hospital 12 de Octubre)

Perspectivas futuras de la cirugía robótica en ortopedia

El empleo de prótesis sigue siendo, a pesar del avance técnico, una opción de último recurso, reservada a los casos en los que fracasan las estrategias conservadoras para paliar el desgaste o las lesiones articulares. La diversidad anatómica y la variabilidad de los daños articulares refuerzan la relevancia de la planificación digital y la personalización que ofrece la cirugía robótica con Mako 4.

La versatilidad de la cirugía robótica se ha extendido más allá de la artroplastia. El Da Vinci Single Port ya ha demostrado resultados positivos en cirugías torácicas, urológicas y oncológicas en la Clínica Universidad de Navarra. Este equipo proporciona visión tridimensional de alta definición e instrumentos articulados que superan la movilidad de la mano humana, facilitando la cirugía en anatomías complejas y distintos perfiles de pacientes, incluidos niños.

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