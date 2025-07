La pareja que dejó Londres para fabricar cerveza en un pequeño pueblo del Empordà: “En la ciudad ya hay de todo y anhelábamos la comunidad”

La fábrica de cervezas de DosKiwis, en Rupiá (Cedida)

Es más que evidente que, en el mundo de la gastronomía, hay una generación de jóvenes que ha decidido cambiar el ritmo. Chefs, productores, artesanos y empresarios que han querido huir del ruido, volver al pueblo que les vio nacer para ofrecer allí lo que también ellos echaron de menos. Bajo esta filosofía, han nacido restaurantes, bares, bodegas, queserías, proyectos de artesanía que dan vida a esas zonas rurales olvidadas durante años.

DosKiwis Brewing forma parte de esta maravillosa tendencia. Esta fábrica de cervezas, ubicada en el pequeño pueblo de Rupià, entre Girona, los Pirineos y la Costa Brava, es el proyecto de Judit y Michael, dos jóvenes que apostaron por su sueño: fabricar cervezas modernas, accesibles y llenas de sabor. Ahora, seis años después de su apertura, la Guía Repsol ha querido premiar a DosKiwis con un Solete, un premio que reconoce a esta cervecería como uno de los mejores destinos donde disfrutar del verano en el Empordà.

Terraza de DosKiwis Brewing (Cedida)

Viajar para volver

Judit Piñol (1989) nació en Llofriu, un núcleo de población de apenas 290 habitantes que pertenece al municipio de Palafrugell, en la comarca del Bajo Ampurdán. Las ganas de salir, de conocer mundo y de vivir experiencias la llevaron a abandonar su pueblo natal, primero hacia Barcelona, con solo 18 años, y más adelante a Londres, cumplidos los 20. Allí, además de desarrollar su carrera como modelo, conoció a Michael Jones, un neozelandés que se convirtió en pareja de aventuras y, más tarde, de negocio.

“Enseguida conectamos con todo el tema de productos alimentarios artesanos, por el café, el pan, la cerveza... Es algo que nos apasionaba”, cuenta la joven catalana. Tras unos años viviendo en la bulliciosa capital de Reino Unido, ambos decidieron apostar por su pasión, y hacerlo en el lugar que vio nacer a Judit. “En las ciudades no faltan proyectos, y creo que, si tienes el anhelo de que exista algo, eres tú quien debe empezarlo”, asegura. “Cuando era joven sentía que aquí no había muchas cosas. Por eso me fui, porque quería salir. Pero tras haber experimentado la ciudad y haber viajado, yo anhelaba ese sentimiento de comunidad, un poco más de calidad de vida”, narra la protagonista de esta historia.

La pasión de ambos por la cerveza fue la semilla que inició su proyecto. Tras probar a preparar cervezas en casa y hacer caso a los halagos de sus amigos, Judit y Michael se animaron a lanzarse a la piscina, comenzando finalmente con el proyecto de DosKiwis Brewing en 2019. Por aquel entonces, el sector de la cerveza artesanal en España todavía estaba dando sus primeros pasos, aún a años luz de otros países con gran cultura cervecera. “Empezamos a pensar: ‘Ostras, si la cerveza que hacemos en casa nos gusta más que la que encontramos por ahí, vamos a investigar cómo podemos vender esta cerveza’”, confiesa entre risas Judit.

Cerveza y hamburguesa en DosKiwis (Cedida)

Como la casa familiar ya se quedaba corta, buscaron un lugar donde asentarse, un espacio con margen suficiente para crear. Lo encontraron en un antiguo pajar ubicado en el pueblo ampurdanés de Rupiá, con poco más de 300 habitantes. En él, construyeron su fábrica, que funciona al mismo tiempo como un taproom con terraza y jardín donde disfrutar de sus creaciones.

“El espacio de cata era una parte fundamental de nuestro proyecto y es por lo que nos han incluido en la guía”, asegura Judit sobre su espacio, que ha ido creciendo poco a poco con el paso de los años. Allí mismo, podemos ir a disfrutar de alguna de las diez cervezas artesanas que salen de sus grifos, siempre guiados por las recomendaciones de los propios cerveceros. Para acompañar, una oferta gastronómica sencilla pero rica y local, como manda la filosofía del proyecto. “Tenemos una pequeña cocina dentro de un contenedor marítimo que adaptamos. Es street food, pero de buena calidad", concluye la cofundadora.

Cervezas asequibles que crean comunidad

A este taproom acuden locales y turistas a disfrutar de una apuesta diferente, pensada para todos. “Abrimos todo el año y tenemos clientes que vienen durante todo el año, pero, al ser una zona muy turística, también hay mucha gente que pasa aquí solo el verano o que vuelve cada tres o cuatro meses”, cuenta la cofundadora. También con ellos han creado comunidad. “Es muy enriquecedor poder compartir este crecimiento con la misma gente. Cuando vives en un pueblo y conoces a todo el mundo, tienes ese sentimiento de pertenecer a algún sitio”.

DosKiwis Brewing recibe un Solete de la Guía Repsol (Cedida)

Para sus cervezas, solo utilizan ingredientes naturales, nada de colorantes, ni conservantes, ni ingredientes que no pertenezcan a la cerveza, como por ejemplo el maíz, que se usa como azúcar barato en muchas cervezas industriales. “Nuestras ollas de cocción son de mil litros, así que hacemos menor cantidad. Claro que haciendo más hincapié en la calidad”, asegura Piñol.

Dicen que sus cervezas son accesibles, son para todos, una afirmación que cumplen a rajatabla. Son incluso para los que no gustan de esta bebida. “Tenemos bastantes estilos diferentes, incluso una cerveza ácida que lleva frambuesa y lima y que gusta a gente que no le gusta la cerveza”, cuenta Judit. Además de esta, otras cervezas tipo Ale, IPA, Lager, Sour y Stout, estilos que, además de probarse en su fábrica, también pueden comprarse en su tienda online desde toda España y Europa.