Los productos naturales de belleza y del cuidado de la piel, en crisis: la degradación del suelo los hace cada vez menos efectivos

La degradación del suelo repercute de forma directa en la efectividad de los productos de belleza naturales. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik)

Las prácticas y modelos productivos actuales están cambiando el mundo que conocemos a pasos agigantados: pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y del aire, agotamiento de recursos naturales... A todo esto se suma una crisis que en ocasiones no recibe la misma atención que el resto de los pilares de la emergencia climática: la degradación del suelo.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), actualmente más del 33 % de los suelos del mundo están degradados. Además, las previsiones indican que para 2050 esta cifra podría ascender hasta más del 90%.

Esto provoca una pérdida de fertilidad y productividad agrícola, un grave deterioro del paisaje y una serie de impactos económicos y sociales, entre otros. Si todo esto de por sí no fuese suficiente, la degradación del suelo también repercute en nuestra propia piel.

Tal y como señala un nuevo informe del movimiento Save Soil —realizado por Conscious Planet con el objetivo de abordar la rápida degradación de los suelos agrícolas—, El cuidado de la piel comienza a 15 centímetros bajo tierra, la efectividad de los ingredientes naturales utilizados en productos de belleza está directamente relacionada con la salud del suelo del que provienen.

"Sin ecosistemas terrestres prósperos, no habría aceite de lavanda para calmar", señala el informe de Save Soil. (Freepik)

“Cada extracto vegetal, aceite esencial, arcilla y mineral proviene de un suelo fértil. Sin ecosistemas terrestres prósperos, no habría aceite de lavanda para calmar, ni manteca de karité para hidratar, ni polifenoles de té verde para proteger ni vitamina C derivada de los cítricos para iluminar”, detalla el informe. “Sin embargo, pocos se dan cuenta de que la potencia de estos supuestos activos naturales depende directamente de la compleja red de minerales, microbios y materia orgánica que se encuentra bajo nuestros pies”.

Menos nutrientes y antioxidantes por la mala salud del suelo

En la actualidad, cada vez son más las personas que priorizan la utilización de productos naturales. Según la organización de salud y seguridad pública NSF, el 74 % de los consumidores considera importantes los ingredientes orgánicos en los productos de cuidado personal.

Sin embargo, la degradación del suelo rema a contracorriente de esta creciente preocupación por la procedencia de los ingredientes que utilizamos, ya que debilita la calidad, la fiabilidad e incluso la estructura de costos de los productos de belleza, “creando un riesgo creciente para las marcas que dependen del abastecimiento botánico”.

Así, tal y como señala Save Soil —el movimiento cuenta con el respaldo del Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente, la FAO, la Convención de las Naciones Unidad de Lucha contra la Desertificación, el Programa Mundial de Alimentos y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre otros—, “la industria está aumentando su dependencia de la naturaleza mientras erosiona los sistemas naturales de los que depende”.

Las prácticas agrícolas convencionales provocan una mayor degradación del suelo que las técnicas regenerativas. (Freepik)

Los principales resultados del informe han revelado que, en primer lugar, los niveles de nutrientes y antioxidantes en los cultivos varía según la salud del suelo de procedencia; en segundo lugar, que la degradación del suelo a largo plazo se relaciona con una disminución significativa en la densidad mineral de las plantas, y, en tercer lugar, que los sistemas de agricultura regenerativa producen productos botánicos con mayor contenido de micronutrientes y fitoquímicos que los suelos cultivados convencionalmente.

Este último punto es especialmente relevante porque desde Save Soil señalan directamente a estas prácticas agrícolas insostenibles como las principales causantes de que el suelo esté perdiendo su materia orgánica y su diversidad biológica: “el monocultivo intensivo en productos químicos, la labranza excesiva y el uso desmedido de fertilizantes sintéticos”.

“Si esto continúa, las consecuencias irán mucho más allá de las explotaciones agrícolas. Los mismos suelos degradados que tienen dificultades para cultivar alimentos ricos en nutrientes tampoco producirán los potentes ingredientes botánicos que impulsan el cuidado orgánico de la piel”, explican. “En otras palabras, a medida que la tierra pierde su vitalidad, también lo harán los productos de los que dependemos para restaurar la nuestra.

La protección del suelo es clave para la industria cosmética

Esta degradación provoca también un riesgo empresarial estructural, puesto que la pérdida de estos nutrientes pueden ajustarse en la fase de formulación del producto, pero esto conlleva un coste creciente: “más producto, más insumos, mayor procesamiento y mayor volatilidad de precios a medida que escasean las materias primas de alta calidad”.

Los ingredientes de los productos naturales están perdiendo nutrientes y antioxidantes a medida que se degrada el suelo. (Freepik)

Esta escasez de ingredientes podría ocasionar un cuello de botella, según advierte el informe de Save Soil, especialmente para las marcas pequeñas y medianas sin capacidad de abastecimiento a largo plazo. En Europa, este problema gana mucha importancia, ya que confluyen, por un lado, que es el mayor mercado mundial de productos para el cuidado de la piel después de Asia y, por otro lado, el hecho de que más del 60 % de los suelos del continente actualmente estén clasificados como insalubres.

Desde los organismos mundiales que defienden el medio ambiente, ya desde hace años se llevan a cabo medidas y estrategias para frenar los efectos que el ser humano está provocando sobre la naturaleza. En 2025, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) adoptó la Resolución 007 sobre la Ley de Seguridad del Suelo, un paso clave para reconocer legalmente la protección del suelo como base de los sistemas alimentarios, de la resiliencia climática y de las industrias que dependen de sus recursos, como es el caso de la dedicada a la belleza.

Por su parte, el movimiento Save Soil afirma la importancia de entender que “las etiquetas ‘natural’ y ‘orgánico’ no garantizan la calidad de los ingredientes si se ignora la salud del suelo”. Según detallan, “la certificación orgánica restringe los insumos químicos, pero no mide la biodiversidad del suelo, la cantidad de materia orgánica que tiene ni la fertilidad a largo plazo”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que pedirá que se retire la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la UE porque cree que se ha convertido en un "símbolo de polarización" y considera que el próximo Ejecutivo comunitario podrá realizar un nuevo plan "más maduro" con la participación de los agricultores y las conclusiones del Diálogo Estratégico con el sector que ha arrancado a finales de enero. (Fuente: EBS)

Así, desde Save Soil reclama “mayor transparencia en torno al origen de los ingredientes y al suelo de procedencia”, “mayor inversión en agricultura regenerativa dentro de las cadenas de suministro de productos de belleza” y “alineación con los marcos de políticas emergentes que reconocen el suelo como infraestructura crítica”.

“El futuro del cuidado de la piel [...] se determinará en función de si la industria trata el suelo como un insumo prescindible o como el activo biológico que sustenta la calidad de sus ingredientes, la credibilidad de la marca y el crecimiento a largo plazo”, señala el informe, que añade que “la degradación del suelo no es solo una preocupación ecológica” (que también), sino “un riesgo estructural para una industria basada en los recursos naturales. Así, ”el brillo que los consumidores buscan en su piel refleja, en última instancia, el brillo del suelo que la sustenta“.