Pedro Porro se casa con María Hurtado tras dos años de relación: hinca rodilla en la playa durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos

Pedro Porro se casa con María Hurtado (Instagram)

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Pedro Porro se ha comprometido con María Hurtado durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, apenas unas semanas después de celebrar el triunfo de la selección española en el Mundial, en un verano en el que el futbolista extremeño de 26 años ha encadenado un éxito deportivo con otro paso decisivo en su vida personal.

El futbolista lo tenía todo preparado para este momento tan importante, ya que la pedida ha tenido lugar en un rincón de playa de piedra decorado con flores, vegetación e iluminación cálida, con unas letras de gran tamaño que formulaban la pregunta “¿Quieres casarte conmigo?”. María Hurtado, madre de su hijo Pedro, que está a punto de cumplir un año, ha aceptado la propuesta, como no podía ser de otra manera.

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El propio jugador ha enseñado la escena en varias fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde lo ha documentado todo. En ellas, Pedro Porro aparece arrodillado, vestido con ropa cómoda, pantalón corto, camiseta oscura y zapatillas deportivas, frente a su pareja, que vestía un traje largo con transparencias y sandalias de cuña. Las imágenes recogen también la reacción de Hurtado, visiblemente emocionada, y una secuencia posterior en blanco y negro en la que ambos se abrazan, se besan frente al mar y posan en la orilla. Otra de las instantáneas muestra el anillo con el que han sellado el compromiso.

Pedro Porro se casa con María Hurtado (Instagram)

La futura boda de Pedro Porro y María Hurtado

Pedro Porro ha acompañado la publicación con un mensaje directo: “¡Ha dicho que sí! Nuestro amor, nuestra familia y ahora… Nuestro para siempre”. La publicación ha sumado en pocos minutos miles de “me gusta” y felicitaciones de amigos, compañeros de profesión y seguidores. La relación entre ambos comenzó a finales de 2024. María Hurtado ya tenía una hija, Carla, de ocho años, y la pareja amplió la familia con el nacimiento del pequeño Pedro, el bebé que nació en septiembre de 2025 y que lleva el mismo nombre que su padre.

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Pedro Porro se casa con María Hurtado (Instagram)

La familia vive en Londres, la ciudad en la que residen por la etapa de Pedro Porro en el Tottenham Hotspur. En las últimas semanas también se les ha visto en Estados Unidos, donde han acompañado al jugador durante el Mundial. En una publicación anterior, el futbolista ya había vinculado el éxito deportivo con su vida en pareja. “Justo hace un mes lo hablábamos en Mallorca… ‘¿Amor te imaginas cumpliendo ese sueño juntos?’ Pues aquí estamos mi amor, y ojalá seguir cumpliendo sueños contigo, mi vida”, escribió entonces.

Pedro Porro se casa con María Hurtado (Instagram)

La polémica en la relación de Pedro Porro

A ese mensaje, Pedro Porro añadió otro reconocimiento explícito al papel de Hurtado en su carrera: “¡Lo hemos cumplido y queremos más! Gracias por todo el apoyo que me das día a día y lo que nadie ve, porque tú también formas parte de todo esto mi amor”. Antes de formar esta familia, Porro ya había ocupado espacio en la prensa del corazón por un episodio sentimental que se hizo viral en 2022. Entonces, una secuencia en la que entregaba su camiseta a la modelo Magui Corceiro, que era pareja de João Félix, alimentó especulaciones sobre una posible infidelidad.

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Pedro Porro se casa con María Hurtado (Instagram)

El futbolista respondió con un comunicado en el que defendió su versión de los hechos. “Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas”, afirmó, después de reconocer que mantenía con ella una “relación especial”, pero negar que nadie estuviera “siendo infiel a nadie”. Corceiro también intervino públicamente para rebajar la polémica. “Conocí a Porro hace unos meses de manera inesperada en una cena de grupo y desde entonces nos lo hemos pasado muy bien, somos muy buenos amigos, lo quiero, es increíble y la gente que lo conoce lo sabe muy bien”.

Pedro Porro, Mikel Oyarzabal y Pau Cubarsí comparten sus impresiones antes de la gran final. Porro resalta el esfuerzo colectivo, Oyarzabal la calma y el orgullo del grupo, y Cubarsí la fortaleza defensiva que los ha llevado hasta aquí.

Ese episodio, junto con otros asuntos, contribuyó a que Pedro Porro y María Hurtado optaran por llevar su relación con discreción en comparación con otras parejas del fútbol. De su vida en común se conocen pocos detalles, más allá de lo que comparten de forma puntual en redes sociales y de su actual vida familiar en Londres con sus dos hijos.

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