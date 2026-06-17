Los Equipos de Calle de Madrid denuncian la “precariedad laboral” y la retirada de enseres a personas sin hogar sin previo aviso del Ayuntamiento: “Es maltrato”

Una persona sin hogar duerme sobre un colchón en una calle de Madrid. (EFE/Mariscal)

La plantilla de Madrid en Calle, los trabajadores sociales encargados de atender a las personas sin hogar en la capital, han denunciado las “precarias condiciones laborales” que sufren desde hace tiempo. Acusan de “maltrato” tanto a la empresa adjudicataria del servicio, Grupo 5, como al Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida, al considerar que “incumplen acuerdos”, obligándoles a judicializar muchos aspectos, además de los “bajos salarios” que perciben. En los últimos días, además, han alertado de que el Ayuntamiento no informa a las personas sin hogar antes de proceder a la retirada de sus pertenencias durante los protocolos de limpieza, una acusación que el consistorio rechaza.

“Por un lado, la empresa nos está maltratando al no cumplir acuerdos que tenemos firmados con ellos, incluso algunos que han acabado judicializados. Por otro lado está el Ayuntamiento, que hace unos pliegos a la baja, donde se le dan una serie de funciones a los compañeros que no están reconocidas en una categoría adecuada. Tampoco se valora cuantitativa ni cualitativamente la labor de conducción o los riesgos psicosociales a los que nos podemos enfrentar”, explica a Infobae uno de los delegados del sindicato Co.bas. Algunos sueldos, añade, apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional.

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El “maltrato”, asegura el sindicato, se extiende también a las personas sin hogar a las que atienden, ya que el Ayuntamiento está realizando “una serie de limpiezas en las que no se permite avisar antes a estos usuarios” de que se van a tirar sus pertenencias. “Son personas vulnerables y también tienen una serie de derechos. Si no se les avisa, no pueden recoger sus pertenencias y hay veces que pueden perder documentos importantes como el DNI o el NI o cualquier otra documentación relevante. Luego cuesta mucho crear vínculo y confianza con esa persona”, sostiene el delegado sindical.

Una persona sin hogar. (EFE/Mariscal)

La situación, asegura, ha empeorado respecto a hace un tiempo, cuando “sí se tenía la consideración de avisar a los usuarios con tiempo” para que pudieran guardar sus pertenencias, si bien reconoce que este tipo de labores de limpieza suelen ser delicadas al tratarse de personas muy vulnerables.

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El Ayuntamiento asegura que no existe orden para retirar enseres

El Ayuntamiento, por su parte, ha indicado a este periódico que “nunca ha dado la orden de tirar enseres de personas sin hogar”. Según fuentes del consistorio, los protocolos de intervención no buscan retirar pertenencias, sino que se aplican únicamente en casos donde el entorno se encuentra muy degradado o existe un grave problema de salud pública que afecta tanto a las personas sin hogar como a los vecinos.

Durante las intervenciones, añaden estas mismas fuentes, los equipos trabajan con las personas sin hogar para fomentar el uso adecuado del espacio público y “se les indica la necesidad de tener recogidas sus pertenencias”. Los protocolos implican la actuación coordinada de Samur Social, Policía Municipal y servicios de limpieza, por lo que “siempre hay atención social durante la actuación”.

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Paros y concentraciones

Los trabajadores, sin embargo, apoyados tanto por Co.bas y como por CNT, han iniciado este mismo miércoles los primeros paros de tres horas y se han concentrado frente al Área de Política Social del Ayuntamiento de la capital para reclamar un cambio en las condiciones de contratación y otras mejoras laborales para este servicio público externalizado. “Queremos negociar”, concluyen.