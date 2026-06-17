España

Los Equipos de Calle de Madrid denuncian la “precariedad laboral” y la retirada de enseres a personas sin hogar sin previo aviso del Ayuntamiento: “Es maltrato”

El consistorio de José Luis Martínez Almeida niega la acusación y afirma que “nunca han dado orden de tirar enseres”

Guardar
Google icon
Una persona sin hogar duerme sobre un colchón en una calle de Madrid. (EFE/Mariscal)
Una persona sin hogar duerme sobre un colchón en una calle de Madrid. (EFE/Mariscal)

La plantilla de Madrid en Calle, los trabajadores sociales encargados de atender a las personas sin hogar en la capital, han denunciado las “precarias condiciones laborales” que sufren desde hace tiempo. Acusan de “maltrato” tanto a la empresa adjudicataria del servicio, Grupo 5, como al Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida, al considerar que “incumplen acuerdos”, obligándoles a judicializar muchos aspectos, además de los “bajos salarios” que perciben. En los últimos días, además, han alertado de que el Ayuntamiento no informa a las personas sin hogar antes de proceder a la retirada de sus pertenencias durante los protocolos de limpieza, una acusación que el consistorio rechaza.

“Por un lado, la empresa nos está maltratando al no cumplir acuerdos que tenemos firmados con ellos, incluso algunos que han acabado judicializados. Por otro lado está el Ayuntamiento, que hace unos pliegos a la baja, donde se le dan una serie de funciones a los compañeros que no están reconocidas en una categoría adecuada. Tampoco se valora cuantitativa ni cualitativamente la labor de conducción o los riesgos psicosociales a los que nos podemos enfrentar”, explica a Infobae uno de los delegados del sindicato Co.bas. Algunos sueldos, añade, apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional.

PUBLICIDAD

El “maltrato”, asegura el sindicato, se extiende también a las personas sin hogar a las que atienden, ya que el Ayuntamiento está realizando “una serie de limpiezas en las que no se permite avisar antes a estos usuarios” de que se van a tirar sus pertenencias. “Son personas vulnerables y también tienen una serie de derechos. Si no se les avisa, no pueden recoger sus pertenencias y hay veces que pueden perder documentos importantes como el DNI o el NI o cualquier otra documentación relevante. Luego cuesta mucho crear vínculo y confianza con esa persona”, sostiene el delegado sindical.

Una persona sin hogar. (EFE/Mariscal)
Una persona sin hogar. (EFE/Mariscal)

La situación, asegura, ha empeorado respecto a hace un tiempo, cuando “sí se tenía la consideración de avisar a los usuarios con tiempo” para que pudieran guardar sus pertenencias, si bien reconoce que este tipo de labores de limpieza suelen ser delicadas al tratarse de personas muy vulnerables.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento asegura que no existe orden para retirar enseres

El Ayuntamiento, por su parte, ha indicado a este periódico que “nunca ha dado la orden de tirar enseres de personas sin hogar”. Según fuentes del consistorio, los protocolos de intervención no buscan retirar pertenencias, sino que se aplican únicamente en casos donde el entorno se encuentra muy degradado o existe un grave problema de salud pública que afecta tanto a las personas sin hogar como a los vecinos.

Durante las intervenciones, añaden estas mismas fuentes, los equipos trabajan con las personas sin hogar para fomentar el uso adecuado del espacio público y “se les indica la necesidad de tener recogidas sus pertenencias”. Los protocolos implican la actuación coordinada de Samur Social, Policía Municipal y servicios de limpieza, por lo que “siempre hay atención social durante la actuación”.

La visita del papa León al centro de Cáritas para personas sin hogar es aclamada por sus seguidores.

Paros y concentraciones

Los trabajadores, sin embargo, apoyados tanto por Co.bas y como por CNT, han iniciado este mismo miércoles los primeros paros de tres horas y se han concentrado frente al Área de Política Social del Ayuntamiento de la capital para reclamar un cambio en las condiciones de contratación y otras mejoras laborales para este servicio público externalizado. “Queremos negociar”, concluyen.

Temas Relacionados

SinhogarismoDesigualdad socialMadridAyuntamiento de MadridJosé Luis Martínez AlmeidaEmpleoEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

El expresidente ha declarado este miércoles por la acusación contra él en el marco del caso del rescate de Plus Ultra

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026

Las interpretaciones del Corán impiden que cualquier elemento donde figure el nombre de Dios entre en contacto con el suelo

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026

La astronauta estadounidense Christina Koch recibe el Premio Princesa de Asturias de La Concordia 2026

Su carrera espacial comenzó en el año 2013 y en abril de 2026 fue una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA

La astronauta estadounidense Christina Koch recibe el Premio Princesa de Asturias de La Concordia 2026

Zapatero admite que las joyas que encontraron en su caja fuerte fueron un regalo del monarca saudí en 2007: por qué le beneficia que sea esa fecha

Eso significaría que el delito fiscal habría prescrito, ya que han pasado más de cinco años. El expresidente habría entonces incumplido su propio código ético sobre los regalos, pero no había un reglamento específico

Zapatero admite que las joyas que encontraron en su caja fuerte fueron un regalo del monarca saudí en 2007: por qué le beneficia que sea esa fecha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama rechaza retirar el pasaporte al expresidente como pedía la Fiscalía

Qué es la “autorización universal voluntaria” que Zapatero ha entregado al juez Calama: una llave maestra para el secreto bancario, pero tiene trampa

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid cumple su promesa y manda un informe sobre el caso Negreira a la UEFA

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026