España

Desmantelan una red de camisetas falsificadas en pleno Mundial: requisan más de 66.000 en Madrid, Barcelona y Málaga

La Policía Nacional, junto con Europol e Interpol, ha detenido a 95 personas. La investigación comenzó el pasado mes de abril

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Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

La fiebre mundialista también impulsa la venta de productos no oficiales. Así lo demuestra la reciente incautación de más de 66.000 camisetas de fútbol falsificadas, con un peso de 16 toneladas, durante una operación policial realizada en pleno campeonato, que este año tiene lugar en México, Canadá y Estados Unidos. El dispositivo, desarrollado por la Policía Nacional con la colaboración de Europol e Interpol, ha dejado un saldo de 95 detenidos, según informa la agencia EFE.

Las intervenciones se llevaron a cabo en 15 puntos de España, en localidades de Madrid, Barcelona y Málaga, y en los municipios alicantinos de Elche y Denia, y los detenidos están acusados de delitos contra la propiedad industrial. La operación se enmarca en la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT), una iniciativa enfocada en frenar la proliferación de falsificaciones durante grandes eventos deportivos.

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La investigación comenzó en abril, cuando los agentes detectaron un flujo relevante de camisetas falsas, tanto de selecciones nacionales como de clubes con figuras destacadas del Mundial, como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, destinadas al mercado español.

Podría haber generado hasta 2 millones de euros

El impacto económico es significativo: la venta clandestina de estas falsificaciones, especialmente de la selección española, podría haber generado ingresos de hasta 2 millones de euros para las organizaciones implicadas, causando un perjuicio estimado de 7 millones a los canales oficiales de venta.

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Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

Múltiples registros en naves, casas y mercadillos

La magnitud de la operación, que sigue abierta, ha requerido múltiples registros en naves, domicilios, almacenes y mercadillos, reflejando la extensa red logística existente en España. Según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que colabora estrechamente con las autoridades españolas, la venta de falsificaciones provoca pérdidas de hasta 1.200 millones de euros anuales en sectores clave.

(Con información de EFE)

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