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Un hombre recupera el habla y trabaja de forma independiente desde su casa gracias a la implantación de un chip en el cerebro

El paciente de 45 años padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que le provocaba parálisis y disartria severa

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Ilustración de un hombre sentado en una silla de ruedas frente a un escritorio con una computadora, usando una interfaz cerebral. Un cable conecta su cabeza al ordenador.
Un paciente en silla de ruedas utiliza una interfaz cerebro-computadora para comunicarse, interactuando con un ordenador y mostrando el potencial de estas tecnologías para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una persona atrapada en su propio cuerpo debido a enfermedades neurológicas graves como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), recuperar la capacidad de comunicarse con el mundo exterior es un logro que cambia la vida. Hasta hace poco, las interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés) que lograban esta hazaña estaban estrictamente limitadas a entornos de laboratorio, requiriendo la supervisión constante de científicos y técnicos. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Medicine ha roto finalmente esta barrera tecnológica.

La investigación, llevada a cabo por expertos de la Universidad de California en Davis (liderados por Nicholas S. Card, Sergey D. Stavisky y David M. Brandman), junto con el consorcio del ensayo clínico BrainGate2, detalla el caso clínico de un hombre de 45 años conocido como ‘T15’. A causa de la ELA, el paciente sufría parálisis y disartria severa, lo que le impedía articular palabras. A pesar de estas profundas limitaciones, el uso prolongado de una revolucionaria interfaz intracortical le ha permitido comunicarse a velocidad conversacional, navegar por internet, enviar correos electrónicos e, increíblemente, mantener su empleo a tiempo completo, todo ello de forma independiente.

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¿Cómo funciona esta tecnología?

El milagro médico y de ingeniería comienza con cuatro diminutos sensores, llamados matrices de microelectrodos, que los neurocirujanos implantaron en la corteza motora del habla del cerebro del paciente. Estos dispositivos captan la actividad eléctrica de neuronas individuales cuando el paciente intenta hablar o mover su mano.

Esquema del participante utilizando la interfaz cerebro-ordenador (BCI) intracortical multimodal para controlar su ordenador personal (Universidad de California, Nature Medicine)
Esquema del participante utilizando la interfaz cerebro-ordenador (BCI) intracortical multimodal para controlar su ordenador personal (Universidad de California, Nature Medicine)

A partir de ahí, la magia recae en un avanzado programa informático. Mediante potentes modelos de inteligencia artificial —similares a los algoritmos que impulsan los sistemas de traducción automática de hoy en día—, el ordenador decodifica esas señales cerebrales en tiempo real. De esta manera, cuando T15 intenta articular una palabra, el sistema la proyecta en la pantalla casi al instante y, si lo desea, una voz sintética entrenada para sonar como su voz original antes de la enfermedad la reproduce en voz alta. Simultáneamente, al imaginar que mueve su brazo derecho, puede controlar el cursor del ratón de su ordenador.

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El dominio del “habla silenciosa” permitió transmitir hasta 50 palabras por minuto

Lo verdaderamente asombroso de este avance no es solo la tecnología en sí, sino su integración exitosa en la vida cotidiana del usuario. Tras una fase inicial, los cuidadores de T15 aprendieron a conectar el equipo cada mañana en un proceso que solo les tomaba unos 20 minutos. A partir de ese momento, el paciente podía usar el sistema ininterrumpidamente durante hasta 19 horas diarias, sin necesidad de que hubiera ningún investigador presente.

Al principio, T15 intentaba “vocalizar” de forma manifiesta, lo que requería esfuerzo físico. Con el tiempo, para combatir la fatiga característica de la ELA, decidió cambiar a una estrategia de “habla silenciosa”: moviendo solo los músculos faciales sin emitir ningún sonido. El sistema se adaptó a este cambio sin problemas, permitiéndole conservar su energía y aumentar su velocidad de comunicación a casi 50 palabras por minuto en este modo.

Se registran señales neuronales de la corteza motora del habla mediante cuatro matrices «Utah» de 64 electrodos mientras el participante intenta hablar (Universidad de California, Nature Medicine)
Se registran señales neuronales de la corteza motora del habla mediante cuatro matrices «Utah» de 64 electrodos mientras el participante intenta hablar (Universidad de California, Nature Medicine)

Además, las inteligencias artificiales detrás del sistema se recalibraban continuamente en segundo plano. Esto resolvió uno de los mayores dolores de cabeza de los diseños anteriores: la necesidad de que el usuario interrumpiera constantemente lo que estaba haciendo para reajustar los sensores a las fluctuaciones del cerebro.

De esta forma, a lo largo de 19 meses, T15 acumuló la asombrosa cifra de más de 3.800 horas de uso personal en su hogar. Las estadísticas son apabullantes: se comunicó mediante más de 183.000 frases, sumando casi dos millones de palabras a una velocidad promedio de 56 palabras por minuto. El propio paciente reportó que el 92% de las veces las oraciones eran decodificadas de forma “correcta” o “en su mayor parte correcta”. Además, cuando los investigadores evaluaron el sistema pidiéndole que copiara frases estructuradas, la precisión superó el 99% empleando un vocabulario de 125.000 palabras.

A pesar de que el sistema actual requiere de conexiones por cable desde la cabeza hasta un voluminoso carro de ordenadores, limitando su portabilidad fuera de casa, el éxito de la prueba es innegable. En estos momentos, este avance puede ser un faro de esperanza para miles de personas encerradas en sus propios cuerpos debido a derrames cerebrales o patologías degenerativas.

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