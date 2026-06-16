Polémica en la PAU del País Vasco por los ceros en el examen de euskera: “Es difícil mantener la calma cuando te estás jugando el futuro”

Polémica por los ceros en el examen de euskera de la PAU, imagen generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de las calificaciones de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el País Vasco el pasado 10 de junio ha desatado una fuerte polémica después de que decenas de estudiantes obtuvieran un cero y cientos recibieran calificaciones inusualmente bajas en el examen de euskera. Los afectados denuncian posibles errores en la corrección y reclaman una revisión extraordinaria al considerar que los resultados no se corresponden ni con su trayectoria académica ni con su nivel real.

La situación afecta especialmente a seis centros concertados del modelo A, donde el castellano es la lengua vehicular y el euskera se imparte como asignatura obligatoria. Todos los alumnos de estos colegios realizaron la prueba en el Tribunal 11, ubicado en la Facultad de Economía y Empresa en Bilbao. Según las denuncias de estudiantes, los resultados más bajos se concentraron en dos aulas concretas, correspondientes a alumnos cuyos apellidos se situaban entre las letras I y S.

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Aunque todavía no existe una cifra oficial de afectados, el diario El Correo ha contabilizado cerca de 60 ceros entre estudiantes de esos seis centros. Además, se han detectado otros casos de calificaciones anormalmente bajas en distintos puntos del País Vasco, lo que ha incrementado la preocupación.

La indignación derivó en una protesta que reunió a más de un centenar de estudiantes el pasado domingo en los alrededores de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde reclamaron explicaciones y exigieron una revisión de los exámenes. Algunos de los afectados incluso estudian emprender acciones legales si las reclamaciones no prosperan.

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Unos alumnos se preparan para la PAU en la Universidad de Alicante. (EFE/Morell)

“Confiaba un montón en este examen”

Entre los estudiantes afectados se encuentra Marta L., alumna del colegio Ayalde-Munabe, que obtuvo un 1,5 en la prueba de euskera . En declaraciones a Europa Press Televisión, aseguró que la calificación “para nada refleja lo que yo suelo sacar, ni el nivel de euskera que tengo”. La joven lleva cuatro años formándose en un euskaltegi, obtuvo el título de B2 “con nota” y actualmente se prepara para conseguir el C1.

“Era un examen que llevaba muy bien preparado, confiaba un montón en este examen y pensaba que iba a subir la media de selectividad”, afirmó. Según recuerda, salió del examen “bastante contenta con lo que había hecho”, aunque reconoce que no fue su mejor prueba, pero sí suficiente, en su opinión, para aprobar.

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La sorpresa llegó días después, cuando consultó sus resultados. “Cuando vi la nota, mi reacción fue escribir a mi profesora de Euskaltegi y decirle: ‘Me han puesto un 1,5’”, relató. La estudiante asegura que la calificación “no me encajaba para nada, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis profesores, ni a nadie de mi entorno”, especialmente tras meses de preparación.

Marta también ha puesto el foco en la distribución de las notas dentro del Tribunal 11. Según explicó, “los ceros no son del Tribunal 11 en general, sino de los apellidos de la I a la S”. Además, señaló que mientras la media de euskera en ese tribunal ronda el aprobado, “justo de la I a la S hay un 1,4”. Ante estos datos, señala que “a menos que tengamos a los tontos ordenados alfabéticamente, no hay otra explicación para esto que un error del corrector”.

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Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

Pese a sus sospechas, la alumna prefiere pensar que se trata de un fallo corregible. “Yo quiero pensar que, sin más, al corrector no sé qué le pudo haber pasado y espero soluciones”, declaró, reclamando además una revisión exhaustiva de los exámenes y más información por parte de la universidad.

“Si hubiera hecho la PAU en cualquier otra comunidad autónoma sin euskera, entraba, pero por la nota de euskera me quedo ahora fuera de la carrera que quiero estudiar”, lamentó. Mientras espera la resolución de las reclamaciones, reconoce que “nos han pedido calma, pero es difícil mantener la calma cuando te estás jugando el futuro”. De hecho, ya ha comenzado a prepararse para la convocatoria extraordinaria.

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Discrepancias entre el gobierno y la universidad

La polémica ha llegado también al ámbito institucional. Ante las denuncias de los estudiantes afectados, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, tienen previsto reunirse de urgencia este martes con el rector de la EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea), Joxerramon Bengoetxea.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, aseguró que el Ejecutivo comprende la preocupación de las familias, ya que la PAU es una prueba decisiva para el futuro académico de miles de jóvenes. En este sentido, reclamó a la universidad pública vasca “rigor, transparencia y celeridad” en la revisión de los exámenes y pidió que la polémica no se utilice para “atacar al euskera”.

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Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso. (Rocío Ruz / Europa Press)

La respuesta de la EHU (Euskal Herriko Unibertsitatea) no se hizo esperar. En un comunicado, la institución rechazó las críticas y recordó que la organización de la PAU no depende exclusivamente de la universidad, sino que se desarrolla de forma conjunta con el Gobierno Vasco a través de una comisión mixta integrada por representantes de ambas instituciones.

Asimismo, la universidad consideró “incomprensible” que se le exija una mayor transparencia mientras el proceso de revisión continúa abierto y señaló que tampoco tiene sentido reclamar más rapidez, ya que las reclamaciones siguen un calendario oficial fijado por la normativa vigente. La EHU defendió además la fiabilidad del sistema de corrección, subrayando que los exámenes se evalúan bajo criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad, de modo que los correctores desconocen tanto la identidad de los estudiantes como el centro educativo del que proceden.

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El plazo para solicitar la revisión de los exámenes finalizó este lunes a las 12:00 horas. Mientras que las calificaciones revisadas y la resolución definitiva de todas las reclamaciones se publicarán el próximo 22 de junio. Posteriormente, los estudiantes que hayan solicitado revisión podrán pedir el visionado de sus exámenes los días 23 y 24 de junio. Hasta entonces, cientos de estudiantes permanecen pendientes de una resolución que podría resultar decisiva para su acceso a la universidad.

Elaborado con información de Europa Press