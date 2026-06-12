Las aerolíneas aseguran que la UE les ha dado la razón con la reforma de los derechos de los pasajeros

La Asociación de Aerolíneas Aéreas (ALA) ha asegurado este viernes que la Unión Europea y los Estados miembro han dado la razón al sector después de cerrar un acuerdo político sobre la reforma de los derechos de los pasajeros que mantiene los umbrales y tiempos para reclamar compensaciones por retrasos e impide cobrar a las familias y personas dependientes un sobrecoste por garantizar asientos juntos, aunque sí renuncia a proteger el derecho a embarcar con equipaje de mano sin pagar por ello.

"A pesar de que la decisión final está pendiente de ratificación este próximo lunes (...), el texto propuesto confirma que las instituciones europeas han dado la razón a las aerolíneas, corroborando que es perfectamente legal ofrecer una tarifa más barata a aquellos pasajeros que solamente lleven un bulto de mano frente a lo defendido por el Ministerio de Consumo (español), y por lo cual este ha impuesto multas millonarias", ha explicado ALA.

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"La decisión de que la tarifa básica inicialmente mostrada incluya un servicio que no todos los pasajeros precisan, como es el de llevar a bordo una maleta de mano tipo 'trolley', además de ser contraria a la legislación comunitaria que establece que cualquier suplemento opcional no debe de incluirse en la tarifa inicialmente ofrecida, sino que debe ser el cliente el que lo elija (...) es probable que induzca a muchos consumidores a acabar pagando por un servicio que no precisan", ha abundado.

En este sentido, desde la organización han sostenido que alrededor del 40% de los pasajeros que vuelan en las compañías que han estado sancionadas no llevan maleta de mano tipo 'trolley'.

La reacción es respuesta al texto común consensuado por los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo. El mismo detalla la reforma que ha recibido 'luz verde' en el comité de conciliación que representa a los Veintisiete, primer paso para cumplir el proceso formal que confirme el entendimiento.

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El apoyo de los Veintisiete ha salido adelante pese al voto en contra de España y Letonia y las abstenciones de Finlandia y Austria, según han indicado a Europa Press fuentes oficiales.

El lunes por la tarde será el turno del comité de conciliación del Parlamento Europeo, que deberá someterlo a votación y podría tumbarlo, aunque distintas fuentes europeas y parlamentarias consultadas por Europa Press consideran que el documento es sólido puesto que ha sido redactado entre los equipos de los dos colegisladores.

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Entre las claves de la reforma figura conservar los umbrales de compensación por retrasos, cancelación de vuelos o denegación de embarque que los Veintisiete intentaron relajar y la garantía de que a partir de tres horas de retraso el pasajero tendrá derecho a reclamar.

La reforma, que entrará en vigor doce meses después de que concluya su adopción, establece una compensación de 250 euros para todos los vuelos retrasados en rutas de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros para los vuelos intra-UE o de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para el resto de rutas.

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Además, los pasajeros podrán embarcar sin sobrecoste alguno con un bulto de mano que quepa bajo el asiento en el avión, pero la UE ha renunciado a proteger el derecho a subir también sin pagar por ello con una maleta de mano en cabina, tal y como avala una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

A cambio, el acuerdo establece la obligación de que el precio que se ofrezca al usuario incluya por defecto el coste de embarcar en cabina con una maleta de mano, en aras de la "transparencia", dando la posibilidad al viajero que viaje sin ella de optar a un descuento en el momento de la compra.

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Otros puntos del texto, según explican fuentes negociadoras, tienen que ver con reforzar los derechos de los pasajeros, por ejemplo, cuando acepten como compensación un vale en lugar del reembolso, ya que la reforma deja claro que estos bonos no podrán tener fecha de caducidad ni condiciones inconvenientes.

Asimismo, quedan prohibidas las tasas por cambios administrativos de nombre o por errores ortográficos y las aerolíneas estarán obligadas a enviar por correo electrónico a los pasajeros que sufran retrasos o cancelaciones toda la información pertinente para conocer sus derechos y los pasos a seguir para reclamar la indemnización que les corresponda.

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En cuanto a las familias, el nuevo marco prevé cambios como que las aerolíneas ya no podrán cobrar para garantizar que los menores se sientan junto a sus padres. También deberá garantizarse que si viajan con un carrito para bebés puedan depositarlo en la puerta de entrada al avión y recuperarlo en el mismo lugar al finalizar el vuelo.

Las personas con movilidad reducida que pierdan un vuelo porque no se les dio la asistencia necesaria para llegar al embarque, tendrán también derecho a pedir compensación por ello.