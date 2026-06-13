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Ester Expósito y el príncipe Alberto juntos en una noche inolvidable en Montecarlo: mientras Kylian Mbappé se concentra para el Mundial 2026

La intérprete madrileña optó por un diseño de archivo para recoger el premio internacional y se convirtió en una de las grandes protagonistas

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El príncipe Alberto de Mónaco entregando un premio a Ester Expósito
La casa real de Mónaco se ha juntado con Ester Expósito para darle un premio. (Abaca Press/Alamy Live News)

La noche del 12 de junio, Ester Expósito se convirtió en el centro de todas las miradas en Montecarlo. La actriz madrileña, reconocida por su ascenso meteórico en la industria audiovisual, fue una de las invitadas destacadas en la inauguración del Festival de Televisión de Montecarlo, uno de los certámenes más prestigiosos del panorama internacional. Con 26 años y una proyección consolidada tras su éxito en Élite, Expósito brilló en una gala marcada por la presencia de personalidades influyentes y un despliegue de glamour propio del Principado.

El festival, que este año celebra su 65º edición, congregó a figuras clave del sector en el Grimaldi Forum bajo el alto patronazgo del príncipe Alberto. En el evento, concebido en 1961 por Rainiero III, se combinan estrenos internacionales, encuentros con creadores y la entrega de reconocimientos a los mayores talentos del momento. Entre los asistentes habituales de la familia Grimaldi, destacaron Louis Ducruet junto a su esposa Marie Chevallier, y Camille Gottlieb, quienes acompañaron al príncipe en esta cita cultural de referencia.

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En esta edición, la actriz española no solo fue invitada de honor, sino que se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. Su presencia, su simpatía y su estilismo fueron motivo de comentario entre los asistentes y los medios internacionales, reforzando su papel como embajadora de la nueva generación de talentos europeos.

Ester Expósito y el príncipe Alberto en la gala de Montecarlo

Montecarlo se vistió de gala para recibir a Ester Expósito, quien apostó para la ocasión por un diseño de archivo de Teresa Helbig perteneciente a la colección Otoño-Invierno 2017/2018. El vestido, confeccionado en capas de tul marfil y recorrido por bordados geométricos, reflejaba un equilibrio entre sofisticación y modernidad, acompañando cada movimiento de la actriz con una delicadeza que evocaba el glamour clásico.

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Imágenes del increíble ambiente que se vivió en 'La Casita' de Bad Bunny. El artista puertorriqueño compartió escenario y fiesta con estrellas del cine y el deporte como Ester Expósito, Mbappé y Sergio Camello.

Durante la ceremonia inaugural, el momento más esperado llegó con la entrega del International Golden Nymph Award. El príncipe Alberto de Mónaco fue el encargado de entregar personalmente este galardón a Ester Expósito, reconociendo su talento y proyección internacional. El breve intercambio en francés entre ambos sobre el escenario, captado por las cámaras, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. El galardón, que distingue a los talentos emergentes con mayor proyección en el audiovisual, situó a Expósito junto a otras figuras homenajeadas como Kristin Scott Thomas y Kurt Russell.

La actriz posó junto al príncipe y los miembros de la familia real monegasca, consolidando una imagen de cercanía y complicidad que fue ampliamente recogida por los medios. Su actuación y presencia en el festival no solo confirman su salto internacional, sino que la posicionan como un referente contemporáneo dentro de la industria europea, capaz de destacar tanto en el ámbito artístico como en el de la moda.

La relación de Ester Expósito con Mbappé

La ausencia de Kylian Mbappé en la gala no pasó desapercibida. El futbolista, pareja de Ester Expósito, se encuentra actualmente concentrado con la selección francesa, preparándose para el debut de Francia en el Mundial 2026, que tendrá lugar el 16 de junio en el MetLife Stadium frente a Senegal. Esta situación ha generado gran expectación, ya que la pareja ha sido protagonista de algunos de los episodios más comentados de la primavera, desde escapadas románticas en Ibiza y Formentera hasta sus apariciones públicas en Madrid, París o Cerdeña.

mbappe ester exposito
Kylian Mbappé y Ester Expósito viven una relación y múltiples viajes. (The Grosby Group)

La relación entre la actriz y el delantero del Real Madrid, que comenzó de manera discreta, ha ido consolidándose y ganando espacio en la esfera pública. Desde que se publicaron las primeras imágenes juntos en marzo, regresando de París en un jet privado, su historia ha ocupado titulares y se ha convertido en una de las más seguidas del año. Para Mbappé, Ester Expósito ha sido un apoyo fundamental durante el proceso de recuperación de una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego en el tramo final de la temporada.

Mientras Expósito deslumbraba en Montecarlo, Mbappé asumía uno de los mayores retos de su carrera: liderar a Francia en busca de su tercera final consecutiva en la Copa del Mundo. El debut de Les Bleus en un estadio que también acogerá la final subraya la magnitud del desafío. La proyección internacional de Ester y el foco sobre su vida personal dibujan un presente donde éxito profesional y exposición mediática se entrelazan, confirmando el interés que despierta la pareja en el panorama internacional.

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