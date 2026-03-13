Dani Rovira pierde ‘Al margen de todo’, su programa en La 1, tan solo tres semanas después de su estreno: “No hemos sabido conectar con los espectadores”

RTVE cancela el programa de Dani Rovira, 'Al margen de todo' (RTVE)

Tras tan solo tres semanas en antena, se ha producido la cancelación de Al margen de todo en La 1. Una decisión que llega después de unos índices de audiencia bastante bajos, que al parecer no han cumplido las expectativas de la cadena pública. El formato de humor presentado por Dani Rovira debutó el 26 de febrero con 765.000 espectadores y un 10,1% de share, pero su seguimiento disminuyó drásticamente en las siguientes entregas.

Durante la segunda semana, las cosas se empezaron a complicar con el estreno de Supervivientes 2026, que ha sido un gran éxito, y la audiencia descendió al 7,7% de cuota de pantalla y 567.000 espectadores. La productora El Terrat, responsable del espacio vio como la caída continuaba en la tercera y última semana al conseguir un 7,5% de share y 533.000 personas en la última reposición, cifras insuficientes para mantener el proyecto en parrilla.

El primer paso ya se había dado en el late nigh, al reemplazar la redifusión de las entregas de la semana anterior por una doble sesión de cine, ya que la última reemisión registró un nuevo mínimo para la cadena, al lograr únicamente un 3,5% de share y 122.000 espectadores, caída que finalmente ha motivado la eliminación del programa del prime time.

Susana Abaitua y Dani Rovira, protagonistas de 'El bus de la vida'.

El comunicado de Dani Rovira

De hecho, ha sido el propio humorista quien ha comunicado la cancelación en sus redes sociales: “Se cancela Al margen de todo, no hemos sabido conectar con los espectadores”, se ha sincerado el andaluz. No ha tenido ningún reparo a la hora de anunciarlo y lo ha asumido con dignidad, agradeciendo: “Gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente que se ha dejado la piel en el proyecto. Otro aprendizaje más a nuestras espaldas”. Una publicación que se ha llenado de comentarios positivos.

El hueco que deja Dani Rovira

La cancelación de Al margen de todo en la parrilla de RTVE deja libre el espacio que ocupaba, lo que permitiría que Al cielo con ella, conducido por Henar Álvarez, ocupe el hueco en el prime time, ya que el ente público anunció hace unos días que pasaría a La 1 con el estreno de la nueva temporada. La cadena prevé estrenar el programa con una entrevista a Shakira, pero todavía se desconoce la fecha concreta.

Sin duda, la charla con la colombiana en México genera muchísima expectación. No obstante, sería un movimiento muy arriesgado arrancar un jueves tal y como está arrasando Supervivientes en sus dos primeras semanas, con un 21,2% de share en su estreno y un estable 19,4% en su segunda gala.

Henar Álvarez entrevistará a Shakira en 'Al cielo con ella' (Europa Press / RTVE)

En cuanto a Dani Rovira, su fama no ha conseguido aguantar los datos que en su momento obtuvo Andreu Buenafuente con Futuro Imperfecto antes de su baja. El fichaje del actor de Ocho apellidos vascos se anunció también con la reciente pérdida de Marc Giró, que ha dejado Late Xou para presentar Cara al show en laSexta. Ambos espacios lograron consolidarse en poco tiempo apostando por el humor de la misma manera que Rovira, aunque con mayor éxito.