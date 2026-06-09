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Las farmacias ya no tendrán que recortar el código de barras de los medicamentos: la alternativa de Sanidad para eliminar el cupón precinto

El Gobierno introduce un nuevo identificador único que deberá sustituir al cupón físico

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Un farmacéutico recorta el código de barras de una caja de Paracetamol en su farmacia.
Un farmacéutico recorta el código de barras de una caja de Paracetamol en su farmacia. (Marta Fernández / Europa Press)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica el Sistema Español de Verificación de Medicamentos. La iniciativa busca avanzar en la digitalización de la prestación farmacéutica y eliminar un gesto tan común como anticuado: recortar con un cúter el código de barras de los medicamentos financiados por la Seguridad Social.

Este identificativo, conocido como cupón precinto, ha servido hasta ahora como comprobante de la dispensa de un medicamento con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS). Los farmacéuticos recortan esta pequeña pieza troquelada de la caja y la guardan en un documento probatorio de la operación, para exigir posteriormente el abono de la receta. Con esta reforma, “le decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa”, ha expresado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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La eliminación del cupón precinto se espera desde 2019, cuando una disposición adicional al Real Decreto 1345/2007 estableció que “el cupón precinto coexistirá con el identificador único hasta la total implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos”, que estaba prevista para febrero de 2024. Desde entonces, los avances han sido lentos, pero algunas comunidades ya han comenzado a implantar un sistema digital alternativo al cupón precinto. En Valencia o Madrid, por ejemplo, opera el código Datamatrix, un sistema de identificación único que permite el seguimiento de los medicamentos desde su fabricación hasta su dispensación.

El identificador único, alternativa al cupón precinto

Una farmacéutica escanea el código de barras de un medicamento.
Una farmacéutica escanea el código de barras de un medicamento. (OCU)

La reforma presentada este martes en el Consejo de Ministros actualiza el sistema de verificación de medicamentos, una herramienta fundamental que previene la entrada de medicamentos falsificados. El sistema incorporará a partir de ahora dispositivos de seguridad en los envases de determinados medicamentos, entre ellos un identificador único que deberá sustituir con el tiempo al cupón precinto.

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Este identificador no estará presente en todos los fármacos de golpe, sino que se aplicará poco a poco, en una transición progresiva. Además, no se implantará por el momento en los medicamentos que no requieran receta, que seguirán necesitando el cupón precinto.

La nueva norma creará también el sistema Nodo SNSFarma, una infraestructura tecnológica utilizada para el intercambio de información relacionada con los medicamentos financiados públicamente. A partir de ahora, este sistema se concentrará en las operaciones realizadas por los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades a dispensar medicamentos. Además, recibirá la información necesaria para la gestión y el control de la prestación farmacéutica.

Con este nuevo real decreto, se da un paso más hacia la sustitución del cupón precinto, que todavía tardará un tiempo en hacerse definitiva. Por el momento, tanto el identificador único como el cupón precinto podrán coexistir hasta que se complete la implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos y se garantice la preparación operativa de los sistemas de información de las comunidades autónomas. En 2024, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España anunciaba que este sistema se había implantado en el 100% de las farmacias comunitarias, pero faltaba que se instalara en la totalidad de los hospitales públicos.

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