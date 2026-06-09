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El truco para plantar rosas y que crezcan sanas durante el verano: solo hace falta un producto natural y fácil de aplicar

Los meses más calurosos ponen a prueba a las flores y hacen que se sequen con facilidad

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Un rosal en casa
La mejor forma de que duren las rosas. (Imagen Ilustratativa Infobae)

El calor de junio y las restricciones de agua ponen a prueba la resistencia de los rosales justo antes de la temporada de floración más intensa. Quienes cultivan estas plantas suelen notar cómo las altas temperaturas marchitan las flores, acortan la vida de los capullos y dejan los tallos desnudos. Incluso aumentando el riego, la tierra puede secarse rápidamente y la planta entra en una fase de supervivencia que limita su desarrollo floral.

En este periodo, el suelo polvoriento y la rápida evaporación del agua exponen las raíces superficiales al estrés térmico. Si el sustrato pierde humedad de manera constante, la planta se debilita, la floración se vuelve escasa y resulta difícil que los rosales mantengan su vitalidad hasta el final de la estación. Ante este escenario, surge la pregunta central: ¿cómo lograr que las rosas florezcan de manera abundante y sostenida durante el verano?

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La respuesta es más sencilla de lo que parece: existe un solo producto capaz de marcar la diferencia en el desarrollo de los rosales bajo condiciones adversas. No se trata de fertilizantes complejos ni de tratamientos costosos, sino de un recurso natural y fácil de aplicar que transforma la forma en que las plantas enfrentan el calor y la falta de agua.

El producto esencial para proteger las rosas

El mantillo es el truco fundamental para quienes desean ver sus rosales cubiertos de flores durante todo el verano. Este producto consiste en una capa de material orgánico, como astillas de madera dura , que se extiende alrededor de la base de las plantas. Su función principal es proteger el suelo de la evaporación acelerada, conservar la humedad y crear una barrera térmica que mantiene frescas las raíces.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Durante los días más calurosos, el agua aplicada en el riego puede evaporarse en minutos si la superficie del suelo queda expuesta al sol. El mantillo actúa como un escudo: impide que el calor penetre con facilidad, reduce el ritmo de evaporación y permite que el agua llegue a mayor profundidad. De este modo, las raíces tienen acceso constante a la humedad, incluso cuando las temperaturas suben y las restricciones de agua obligan a espaciar el riego.

Los expertos recomiendan utilizar mantillo totalmente natural y sin teñir. Al descomponerse, este material enriquece el suelo y mejora su estructura a largo plazo. Una capa de entre cinco y ocho centímetros es suficiente para conseguir los beneficios deseados: protección contra el calor, retención de agua y prevención del estrés hídrico que provoca la caída de flores y capullos.

Cómo aplicar y regar las flores de forma saludable

Para obtener los mejores resultados, el primer paso consiste en limpiar la zona alrededor de cada rosal. Es recomendable retirar las malas hierbas en un radio de unos 30 centímetros y humedecer ligeramente la tierra antes de colocar el mantillo. La capa debe tener un grosor uniforme, de al menos cinco centímetros, y formar un círculo alrededor de la planta, dejando algo de espacio libre junto al tallo para facilitar la respiración y evitar enfermedades.

Regar el pasto
Cómo regar correctamente las rosas en verano. (Freepik)

Una vez extendido el mantillo, es fundamental presionarlo suavemente con la mano para que se adhiera al sustrato. Se recomienda humedecer la capa tras la aplicación, lo que ayuda a que el material se asiente y cumpla mejor su función protectora. Este proceso puede realizarse incluso a finales de junio y sigue teniendo efectos beneficiosos durante todo el verano.

El riego, en combinación con el mantillo, se convierte en una tarea mucho más eficiente. El mejor momento para regar es temprano por la mañana, antes de las 9, o por la tarde, después de las 18, cuando el sol pierde fuerza y el riesgo de evaporación disminuye. Para comprobar si la planta necesita agua, basta con introducir la mano bajo la capa protectora: si la tierra está seca y el follaje muestra signos de marchitez, es momento de regar de forma abundante. Gracias al mantillo, cada riego se aprovecha mucho más y las rosas pueden florecer, incluso en los veranos más exigentes.

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