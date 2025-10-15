España

Más de 12.000 tiendas españolas eligieron TikTok para vender sus productos durante el último año

Según los datos de la red social, la plataforma cuenta con 21,9 millones de usuarios activos mensuales solo en España

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

La empresa registra más de 15.000 directos de tiendas online por mes (Pexels)

La red social china lanzó a finales de 2024 su nuevo espacio de venta para grandes empresas y pymes conocido como “TiKTok Shop”. Durante su primer año de funcionamiento, la compañía ha destacado que más de 12.000 tiendas españolas han utilizado la herramienta de comercio electrónico para vender sus productos. Según los resultados presentados por la plataforma, en la herramienta comercial, integrada dentro de la red social, se realizan unas 500 emisiones en directo, en las que el vendedor muestra sus productos en tiempo real, llegando a crearse unas 15.000 al mes.

Mediante un comunicado, la empresa ha destacado que, entre los meses de abril a septiembre, la compañía ha multiplicado por cuatro las ventas a través de los vídeos cortos con enlaces de compra. Para ejemplificar los beneficios de su herramienta de venta, ha señalado que este último año se han vendido más de 20.000 botellas de aceite de oliva en España.

Según la red social, “TikTok Shop” sirve como escaparate tanto para grandes marcas internacionales como para pymes y pequeños negocios que están comenzando. Con más de 21,9 millones de usuarios activos mensuales en España, esta herramienta es el mejor lugar para interactuar fácilmente con una gran audiencia nacional. Así, el 81% de los usuarios afirman que ha buscado más información sobre una pequeña o mediana empresa después de verla en la aplicación y el 96% cree que TikTok puede ayudar a las pymes a construir “conexiones más solidas” con sus clientes.

Por parte de las pymes, la red social afirma en un comunicado que el 81% afirma que TikTok les ha ayudado a llegar a nuevos clientes y el 73% asegura que la comunidad creada en la red social les permite conectar con posibles clientes de una manera más auténtica.

Cómo funciona la herramienta de venta integrada en TikTok

Las funcionalidades de la herramienta son múltiples. Las emisiones en directo, las más usadas, permiten a los vendedores y creadores integrar sus productos en el vídeo en tiempo real. Así, los vendedores pueden mostrar sus productos en directo, mientras los posibles compradores pueden hacer preguntas y recibir respuesta en tiempo real mientras interactúan con la comunidad.

La empresa familiar Oh Juliette, dedicada al negocio de los vestidos de fiesta, destacó la importancia de este canal para su negocio. “Se trata de un canal muy eficiente de ventas que ha permitido que usuarios en diferentes partes del mundo nos descubran y conecten con nosotros”, ha destacado Ana Saboixeda, una de las dueñas de la empresa que cuenta con más de 433.000 seguidores en TikTok.

Además, los vídeos cortos, que se muestran en la sección “para ti”, muestran a posibles clientes productos que se pueden comprar directamente en la plataforma. Los compradores, al hacer clic en el enlace, son redirigidos a la página de detalles del producto, donde además se puede pagar directamente. Las fichas de los productos se encuentran en un “escaparate”, sonde se incluyen también reseñas de los vienes en venta así como dimensiones, detalles de envío y de devolución.

