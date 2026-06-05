España

Desahucian a una familia con cuatro hijos menores de una vivienda pública de la Comunidad de Madrid en Carabanchel

A las 10:00 de la mañana y ante un gran despliegue policial, se ha ejecutado el desahucio de Melanie, su pareja y sus cuatro hijos

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Desahucio de Melanie en el barrio de San Isidro
Desahucio de Melanie en el barrio de San Isidro. (P.B)

Melanie, su pareja y sus cuatro hijos menores se han quedado este viernes sin casa. A las 10:00 de la mañana, y ante un gran despliegue policial, la familia ha sido desahuciada de la vivienda en la que han vivido toda su vida, una casa que pertenece a la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid y es de titularidad pública.

La familia vivía en la calle Recesvinto 73, en el conocido como Tercio Terol del barrio de San Isidro en Carabanchel, una de las zonas al lado de la famosa pradera donde se celebran las fiestas de Madrid y un barrio obrero de gente humilde que está experimentando un crecimiento imparable de los precios del alquiler que ahoga a los vecinos.

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Según explica a Infobae el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, Melanie cobra el ingreso mínimo vital y sus hijos están todos en edad de escolarización. De hecho, a la hora a la que se ha producido el desahucio, los niños estaban en el colegio. La titular del contrato de la vivienda social era su madre, que falleció en 2012, y desde entonces Melanie ha estado enfrentándose a una deuda con la AVS que ha intentando negociar, pero que no ha hecho más que aumentar. Aunque en un primer momento consiguió fraccionar la deuda para poder quedarse a vivir en la casa, la cuota fue aumentando hasta no poder pagarla. Y a pesar de sus intentos por negociar con la Comunidad de Madrid la deuda y la intermediación del Sindicato, no le han dado más oportunidades.

Desahucio de Melanie en el barrio de San Isidro
Desahucio de Melanie en el barrio de San Isidro

Oleada de desahucios

No es el primero ni el último de los desahucios que se están produciendo y se producirán en el barrio en estos meses. El 13 de mayo se ejecutó otro más, el que obligó a Ana y sus dos hijos a abandonar la casa en la que vivían, una antigua vivienda de protección oficial privatizada; y en estos meses les han llegado al sindicato varios expedientes más que prevén que también acaben en más órdenes de desalojos.

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Desahucio de Melanie y su pareja en el barrio de San Isidro
Desahucio de Melanie y su pareja en el barrio de San Isidro (P.B)

Es parte, según denuncian, de una oleada de desahucios en el barrio que demuestra que no existe una disposición a negociar con los inquilinos para ofrecerles soluciones a su situación actual y que la vivienda pública ya “no es una solución al problema de la vivienda”. Es la triste realidad de un barrio que ‘venden’ como nuevo barrio ‘cool’ de la capital pero sometido, como muchos otros de la Comunidad de Madrid, a un proceso de gentrificación que los vecinos relacionan con la especulación y el abandono de las instituciones.

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