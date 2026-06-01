Los Comuns acusan al PSOE de no dar "todas las explicaciones necesarias" sobre supuesta corrupción

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha acusado este lunes al PSOE de no dar todas las explicaciones necesarias sobre los presuntos casos de corrupción en el partido y su entorno: "La gente necesita todas las explicaciones necesarias ante lo que está sucediendo y el Partido Socialista no lo está haciendo".

En rueda de prensa este lunes, ha sostenido que es "evidente" que existe una persecución al Gobierno, pero que no es de ahora, sino desde que se reeditó la coalición en 2023, pero que, ante las informaciones que se están conociendo, el PSOE debe explicarse y tomar medidas en su organización.

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Ha reclamado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que esté a la altura, y ha repetido cuál es la línea roja para su formación: "En el momento en que se demuestre que hay financiación irregular del PSOE, para nosotros esto sería inadmisible".

ESTATUTO DE LOS EXPRESIDENTES

Más allá de las explicaciones, para los Comuns son necesarias medidas anticorrupción, como las que presentaron al PSOE hace un año tras el estallido del 'caso Cerdán', porque ha dicho que están todavía "pendientes".

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Ha recordado que deben culminarse medidas como el refuerzo de los mecanismos de investigación de la Fiscalía, la ley de lobbies y mayor protección para los denunciantes, y ha añadido que "ha llegado el momento" de reformar el estatuto de los expresidentes del Gobierno.

"No es aceptable que se garanticen sueldos, privilegios y reconocimiento institucional de por vida sin establecer incompatibilidades estrictas para impedir actividades de lobby o puertas giratorias", ha sostenido.

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LA UNIDAD DE LAS IZQUIERDAS

López ha contrapuesto la situación en el PSOE con la de su espacio político, que este sábado ha celebrado en Barcelona un acto junto a Más Madrid, IU y Sumar: "No hemos venido a gestionar la resignación. Se demuestra que sí que existe una izquierda limpia y valiente que quiere seguir transformando este país".

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Según ella, estas formaciones son ejemplo de corrupción cero, y ha defendido que la solución a esta situación no pasa por aceptar lecciones del PP y de la extrema derecha: "Nunca aceptaremos lecciones de esta gente", ha zanjado.