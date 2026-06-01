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Receta fácil de cordon bleu de pollo, un clásico de la cocina francesa que amarás si eres fan del flamenquín

Con esta receta con pechuga de pollo, jamón cocido y queso, conseguiremos un bocado suave y muy jugoso, que encantará a grandes y pequeños

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Receta de cordon bleu de pollo, un clásico de la cocina francesa (Magnific)
Receta de cordon bleu de pollo, un clásico de la cocina francesa (Magnific)

Una receta realmente sencilla que se ha convertido en todo un icono de la cocina francesa. El cordon bleu es uno de los platos más conocidos del país galo, una receta que ha llegado incluso a dar nombre a la más prestigiosa escuela de alta cocina del planeta. Sin embargo, esta receta no deja de ser, en esencia, un concepto equivalente a recetas como los flamenquines, los sanjacobos, los sencillos librillos de lomo o incluso un buen cachopo asturiano.

Tradicionalmente, esta receta consiste en un filete de carne de ternera que envuelve un relleno a base de queso y otro tipo de carne o verdura, y que luego se reboza y se fríe en abundante aceite. En este caso, dejamos a un lado la ternera de la receta clásica francesa para hacer del pollo el gran protagonista, una carne magra que aplanaremos para luego enrollar alrededor de jamón cocido y de un queso cremoso como el Havarti, el Emmental o similares.

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Receta de cordon bleu de pollo

El cordon bleu de pollo consiste en filetes de pollo rellenos con jamón cocido y queso, enrollados y empanados. La técnica principal es el rebozado y frito, consiguiendo así un exterior crujiente y un interior jugoso y cremoso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total aproximado: 40 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 4 pechugas de pollo grandes (fileteadas finas)
  • 4 lonchas de jamón cocido
  • 4 lonchas de queso tipo Havarti, Emmental o similar
  • 2 huevos
  • 100 g de pan rallado
  • 50 g de harina
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite de oliva (para freír)

Cómo hacer cordon bleu de pollo, paso a paso

  1. Aplana las pechugas: Si los filetes de pollo son gruesos, colócalos entre dos papeles de horno y aplánalos con un mazo o rodillo para que queden finos y fáciles de enrollar.
  2. Salpimienta los filetes por ambos lados.
  3. Coloca sobre cada filete una loncha de jamón cocido y una de queso. Deja un pequeño margen en los bordes para que no se salga el relleno al enrollar.
  4. Enrolla los filetes, apretando bien, y sujeta cada rollo con palillos o ata con hilo de cocina.
  5. Pasa cada rollo primero por harina, después por huevo batido y, por último, por pan rallado, asegurando que todo el rollo quede bien cubierto.
  6. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén profunda a fuego medio-alto.
  7. Fríe los rollos con paciencia, girando para que doren de forma uniforme. Es crucial no poner el fuego demasiado fuerte para que el pollo se cocine bien por dentro y el rebozado no se queme.
  8. Retira y escurre en papel absorbente. Quita los palillos o el hilo antes de servir.
  9. Sirve caliente, acompañado de la guarnición de tu preferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 unidades (1 por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 420 kcal (aprox.)
  • Proteínas: 38 g
  • Grasas: 21 g
  • Hidratos de carbono: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El cordon bleu de pollo se conserva en nevera hasta 2 días, en recipiente hermético. Recalienta en horno o sartén para mantener el crujiente.

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