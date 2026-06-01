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Cuarta semana de huelga del profesorado valenciano, sin acuerdos y con división sindical

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València, 1 jun (EFE).- El profesorado valenciano de la educación pública no universitaria inicia su cuarta semana de huelga indefinida con las posturas enfrentadas entre los sindicatos mayoritarios y la Conselleria de Educación, tras romperse las negociaciones y todo ello agravado por algunos incidentes con la Policía Nacional y por la división sindical.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, dio este domingo por cerrada la mesa de negociación -que se convocó de forma extraordinaria a las seis de la tarde- a la hora y cuarto de su inicio y emplazó a los cinco sindicatos de la mesa -también están representados CSIF y ANPE- a retomar las negociación este lunes en mesas con las direcciones generales.

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La primera mesa sectorial prevista a las 9:00 horas de este lunes para abordar el tema de inclusión no se ha podido reunir por falta de cuórum, al no presentarse tres de los sindicatos con representación en la mesa de negociación -STEPV, UGT y CCOO-, según ha informado la Conselleria de Educación.

ANPE y CSIF aceptaron este domingo la propuesta del calendario de negociaciones de esta semana presentada por la conselleria, mientras que STEPV, CCOO y UGT advirtieron de que no abandonarían el edificio hasta que la conselleria presentara "un documento base decente" que incluyera, además, una nueva propuesta salarial.

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La consellera respondió a los sindicatos que las decisiones de su departamento no se toman "bajo presión ni ocupación del espacio" y defendió que la oferta de incremento retributivo es "un buenísimo acuerdo".

En el exterior de la conselleria, donde se concentraban decenas de profesores, hubo varias cargas policiales, una de ellas con el resultado de una mujer herida tras ser golpeada de forma violenta por la espalda por uno de los agentes antidisturbios, cuyo vídeo circuló por las redes sociales.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificó los hechos de "inaceptables" y anunció la apertura de una investigación para "depurar responsabilidades".

Los seis sindicalistas de STEPV, CCOO y UGT salieron de la conselleria pasadas las doce de la noche y anunciaron que abrían "un periodo de reflexión".

El sindicato CSIF ha publicado en sus redes sociales que salieron de la conselleria cerca de las dos de la madrugada escoltados por la Policía Nacional con dos furgones, que "seguirán defendiendo a los docentes profesionales y que con respeto quieren ver mejoras reales en sus condiciones laborales y que dejan la política en su ámbito".

Fuentes de los sindicatos mayoritarios han informado a EFE de que este lunes hay previstas asambleas y protestas a nivel comarcal y local, una de ellas una caravana de coches que circulan a poca velocidad, a unos 60 kilómetros por hora, desde la CV-31 a la CV-30.

A las tres de la tarde se ha convocado un 'Funeral por la escuela pública' en la Escuela Oficial de Idiomas València-Saïdia, en la que se guardará un minuto de silencio por "la violencia sufrida ayer en la Conselleria de Educación" por parte de agentes antidisturbios.

La huelga del profesorado llega por tanto este lunes, 1 de junio, a su decimosexta jornada, coincidiendo con la celebración, los días 2, 3 y 4, de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), a las que están matriculados 25.666 estudiantes en la fase obligatoria. EFE

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EFE

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