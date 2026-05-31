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Los sindicatos de docentes valencianos denuncian la agresión de un policía a una manifestante

Tras una reunión con Conselleria, los sindicatos han decidido continuar en la institución valenciana tras no alcanzar un acuerdo con el Govern

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Agresión policial a una manifestante en València
El profesorado valenciano continúa con la huelga tras más de tres semanas reivindicando mejoras laborales. / Captura de pantalla

Tras tres semanas en huelga, el profesorado valenciano continúa manifestándose por mejoras salariales y la disminución de las ratios de alumnos por aula, entre otras reivindicaciones en la educación pública. Esta tarde, los sindicatos han denunciado una agresión de un policía contra una manifestante durante una protesta en València, según ha recogido Europa Press.

El suceso ha tenido lugar en los alrededores de la Conselleria de Educación, donde este domingo se ha celebrado una reunión para intentar desbloquear el conflicto que derivó en una huelga indefinida. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado la escena como “inaceptable”. Además, ha afirmado en redes sociales: “Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades; proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia”.

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Un agente empuja a una manifestante y esta cae al suelo: “Vergonya”

Con motivo de la reunión, centenares de docentes se han concentrado en los aledaños del recinto para hacer una sentada y una cadena humana. El objetivo era exigir a la administración que negociase. Según vídeos difundidos por organizaciones sindicales y asistentes, un agente empujó por la espalda a una mujer, que cayó al suelo de forma violenta, y varios testigos gritaron “Vergonya".

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han expresado su apoyo a “la compañera que ha sido reprimida por la Policía Nacional” y han lamentado “la carga innecesaria”. Según Europa Press, los representantes permanecían en la Conselleria pese a que la administración dio por terminada la reunión, y han asegurado que no se levantarán de la mesa hasta lograr un compromiso sobre un pacto de bases y la reapertura del punto de la subida salarial.

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Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado que la coordinación de la Policía Nacional con los sindicatos convocantes fue “ejemplar durante estas tres semanas” y que el hecho será investigado. También han indicado que Bernabé mantiene contacto con los convocantes de la huelga indefinida y que ha hablado con ellos tras lo ocurrido, según aseguran desde la agencia de comunicación.

Directores de la escuela pública condenan los hechos violentos registrados durante la movilización

La Associació de Direccions d’Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV) ha condenado las agresiones policiales contra docentes que se manifestaban pacíficamente a las puertas de la Conselleria de Educación y ha afirmado que “defender la escuela pública no es ningún delito”, según un comunicado de la asociación publicado por Europa Press.

La organización que agrupa a direcciones de centros de la Comunitat Valenciana ha calificado de “inadmisibles e indignantes” las imágenes difundidas sobre lo ocurrido. “No se puede tolerar que profesionales de la educación, que ejercían legítimamente su derecho en la manifestación, sean objeto de violencia mientras reivindican mejoras para un servicio público esencial”, sostienen.

La ADEP-PV ha advertido que “golpear a quien defiende la educación pública es cruzar una línea roja que nunca tendría que haber sido traspasada” y ha exigido “responsabilidades de manera inmediata”. También ha trasladado su apoyo “a las personas agredidas y al conjunto de la comunidad educativa”. “Ni la violencia ni la intimidación acallarán la voz del profesorado. Porque defender la escuela pública no es ningún delito. Es un derecho”, concluyen en el comunicado.

Compromís, ERC y Podemos se suman a las denuncias por la agresión en València

A la denuncia por la agresión policial, se han sumado representantes de Compromís, ERC y Podemos, quienes han condenado la violencia contra la manifestante en València. El diputado de Compromís adscrito a Sumar Alberto Ibáñez ha criticado en redes sociales que “mientras la consellera (de Educación, Carmen) Ortí planta a los sindicatos que siguen dentro esperando una negociación real, la policía nacional maltrata a las maestras”. También ha adelantado: “Mañana a primera hora exigiremos responsabilidades a la delegada del Gobierno por la violencia policial contra la escuela pública”, según recoge Europa Press.

La diputada de la coalición valenciana en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha advertido que no permitirán “las medidas desproporcionadas de las fuerzas de seguridad contra nuestro profesorado” y afirmó que denunciarán la actuación en el Congreso y ante la Delegación de gobierno, informa Europa Press.

Manifestación de docentes de Andalucía

Por su parte, el parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya Gabriel Rufián ha preguntado: “¿Así trata la policía a los docentes en lucha de València, Pilar Bernabé?”, y ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido: “Este Gobierno está completamente fuera de control”. También ha exigido el “cese inmediato de este agente y la dimisión de Marlaska de una vez”, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

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