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La reina Letizia vuelve a ser periodista en un contundente vídeo contra el tabaco y los vapeadores: “Fumar mata”

La consorte lanza uno de sus mensajes más directos sobre la salud pública, alertando también del peligro de vapeadores y cigarrillos electrónicos con cifras demoledoras y un discurso sin rodeos

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En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Reina Letizia de España reflexiona sobre los peligros de fumar y el uso de nuevos productos como los vapeadores. En su mensaje, cuestiona las motivaciones detrás de su consumo, ya sea por adicción o por moda.

La reina Letizia ha protagonizado uno de sus discursos más contundentes y personales de los últimos tiempos con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. En un vídeo grabado en los exteriores del Palacio de la Zarzuela, la mujer de Felipe VI ha recuperado ese tono directo, cercano y firme que durante años la convirtió en una de las periodistas más reconocibles de la televisión española. Y lo ha hecho para lanzar un mensaje claro, rotundo y sin matices: “Fumar mata”.

En apenas unos minutos, la reina ha conseguido captar la atención con una intervención muy alejada de los discursos institucionales más tradicionales. Mirando directamente a cámara, con un tono serio pero muy pedagógico, Letizia ha querido poner el foco no solo en los cigarrillos convencionales, sino también en los nuevos dispositivos que cada vez consumen más jóvenes, como los vapeadores, los cigarrillos electrónicos o las shishas.

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“No sé si existe una sola persona que no sepa que fumar mata. Fumar mata. Está impreso en las cajetillas de cigarrillos convencionales”, afirma la reina al inicio del vídeo, dejando claro desde el primer momento el tono de su intervención. A continuación, aporta cifras demoledoras: siete millones de personas mueren cada año en el mundo por causas relacionadas con el tabaco y más de un millón y medio fallecen por inhalar humo ajeno.

Captura de video facilitado por la Casa Real en el que a reina Letizia ha advertido de las consecuencias de inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos de tabaco calentado. (EFE/ Casa Real)
Captura de video facilitado por la Casa Real en el que a reina Letizia ha advertido de las consecuencias de inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos de tabaco calentado. (EFE/ Casa Real)

La intervención de la reina Letizia forma parte de las jornadas impulsadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, una causa con la que la monarca lleva años especialmente implicada. Sin embargo, en esta ocasión su mensaje ha tenido un impacto especial por la forma en la que lo ha comunicado. Muchos han visto en este vídeo a la antigua periodista que durante años presentó informativos y supo conectar con el espectador desde la cercanía y la credibilidad.

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Uno de los aspectos que más ha querido remarcar la reina es el peligro de los nuevos formatos de consumo relacionados con la nicotina. Aunque muchas personas los perciben como alternativas menos dañinas, Letizia ha insistido en que no son productos inocuos y que todavía se desconocen muchos de sus efectos a largo plazo. Además, alertó de que muchos de estos dispositivos están diseñados específicamente para atraer a los jóvenes mediante sabores llamativos, diseños modernos o campañas que minimizan el riesgo real que implican.

Captura de video facilitado por la Casa Real en el que a reina Letizia ha advertido de las consecuencias de inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos de tabaco calentado. (EFE/ Casa Real)
Captura de video facilitado por la Casa Real en el que a reina Letizia ha advertido de las consecuencias de inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos de tabaco calentado. (EFE/ Casa Real)

Letizia, una reina volcada con los temas de salud

Más allá de la denuncia, la reina también quiso defender la importancia de la educación sanitaria desde edades tempranas. De hecho, recuperó una idea que ya había defendido públicamente en otras ocasiones: incorporar una asignatura específica sobre salud integral en las escuelas. Según explicó en su momento durante un congreso de salud mental, esta materia serviría para enseñar no solo hábitos saludables, sino también herramientas emocionales para gestionar la ansiedad, la frustración o las situaciones traumáticas.

La salud se ha convertido desde hace años en uno de los grandes ejes de la agenda institucional de la reina Letizia. Alimentación saludable, bienestar emocional, prevención de enfermedades o concienciación sobre hábitos nocivos son causas que suele apoyar de manera constante tanto en actos públicos como en campañas específicas.

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