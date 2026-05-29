Mónica García confía en que antes del verano España pueda avanzar en las reformas regulatorias pendientes en tabaco

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su confianza en que se produzcan avances antes del verano en las reformas regulatorias sobre el tabaco, que incluyen la modificación de la Ley del tabaco y la actualización del Real Decreto 579/2017, relativo a la fabricación, presentación y comercialización de estos productos.

"Esperemos que sí", ha afirmado la ministra al ser preguntada por la futura aprobación en declaraciones a la prensa, previas a la jornada 'Promover un futuro más saludable y sin tabaco en Europa', celebrada en la Oficina del Parlamento Europeo en España con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo.

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García, ha señalado que en el Gobierno de encuentran "esperando los dictámenes de Europa". "Estamos esperando todo el procedimiento que viene de Europa para poder traerlo aquí, por fin, al Congreso, tanto la ley como las iniciativas por parte del Ministerio y el Real Decreto que estamos esperando también para las reformas del tabaco", ha manifestado.

El objetivo es "que se materialicen todas aquellas mejoras que, desde el Ministerio de Sanidad, sacamos del cajón para acabar con la lacra del tabaquismo", ha argumentado recordando que, con estas medidas, se busca "poder prevenir a las nuevas generaciones" y "que sean las nuevas generaciones libres de humo".

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)