El sobrino del emperador de Japón debuta como potencial heredero por delante de su hija, la princesa Aiko, alejada del trono por ser mujer

El príncipe Hisahito debuta ante la princesa Aiko (Casa Imperial de Japón)

El príncipe Hisahito ha debutado como figura visible del relevo en la Casa Imperial japonesa durante la visita de Estado de la pareja presidencial de Filipinas, un gesto que refuerza su condición de posible futuro heredero y reduce a la princesa Aiko, la única hija del actual emperador de Japón, a un papel institucional sin opción sucesoria por la ley imperial que excluye a las mujeres.

A sus 19 años, Hisahito se ha situado junto a Aiko en el Palacio Imperial como segundo en la línea de sucesión, solo por detrás de su padre, el príncipe Fumihito. La legislación de 1947 impide que la hija del emperador Naruhito acceda al Trono del Crisantemo, aunque sea descendiente directa del monarca. Ambos han acudido al evento: Aiko, hija del emperador Naruhito y de la emperatriz Masako, representa una continuidad dinástica vetada por su sexo; Hisahito, sobrino del rey de Japón e hijo del heredero, encarna la vía que la ley sí reconoce.

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El debut se ha producido con motivo del recibimiento a Ferdinand Marcos Jr. y a su esposa en una visita de Estado marcada por vítores, salvas de honor e himnos nacionales. Sentado junto a la princesa Aiko, el joven ha mantenido con ella una conversación que ha dejado una imagen simbólica del futuro desigual de ambos dentro de la institución.

El príncipe Hisahito debuta como potencial heredero (Casa Imperial de Japón)

El futuro del príncipe Hisahito

La posición del emperador con respecto a su propia hija no responde a una decisión reciente, sino al marco legal que rige la Casa Imperial desde 1947. Esa norma reserva la Corona a los varones, de modo que la sucesión recae hoy en tres nombres masculinos: el hermano del emperador, el príncipe Fumihito, su sobrino Hisahito y su tío, el príncipe Masahito, de 90 años.

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La situación se consolidó tras la abdicación del emperador Akihito. Cuando Naruhito accedió al trono en mayo de 2019, su sobrino pasó a ocupar la segunda línea sucesoria y se convirtió en el miembro más joven de la Corte Imperial. La presencia del príncipe en el Banquete de Estado era uno de los gestos institucionales que quedaban por completarse desde que alcanzó la mayoría de edad. La Agencia Imperial ha precisado que su asistencia no ha alterado su vida cotidiana y que sigue compaginando estos compromisos con sus estudios.

El príncipe Hisahito, en imagen de archivo (Reuters)

Hisahito cursa Biología en la Facultad de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de la Universidad de Tsukuba. Esa formación enlaza con una inclinación personal por la observación de la naturaleza, una faceta que él mismo ha dejado ver públicamente a través de la poesía. “En el crepúsculo, una libélula vuela velozmente y de un azul nítido sobre el puente”, recitó en la sala Matsu-no-Ma del Palacio Imperial.

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Más adelante, en su primer discurso tras alcanzar la mayoría de edad, añadió: “Tengo la intención de abordar cada una de mis tareas con cuidado y cumplir mi papel como miembro adulto de la Familia Imperial, con consciencia de mi condición como tal y recibiendo el consejo de quienes me rodean”.

La princesa Aiko de Japón durante la cena de gala (Casa Imperial de Japón)

La línea sucesoria de Japón

El movimiento institucional que rodea a Hisahito coincide con un endurecimiento del debate sucesorio en Japón. En abril, la primera ministra Sanae Takaichi planteó que la familia imperial pueda adoptar a un varón para “restablecer el estatus de miembro de la familia imperial de los descendientes varones por línea paterna”. La propuesta, presentada en una convención del Partido Liberal Democrático, persigue una reforma legal para incorporar a hombres procedentes de antiguas ramificaciones de la familia imperial.

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El planteamiento descarta la incorporación de mujeres a la línea sucesoria y, con ello, vuelve a apartar a la princesa Aiko de cualquier posibilidad de ascenso al trono. Takaichi defendió ese sistema de adopción como vía para asegurar la continuidad de la línea imperial. Lo hizo pese a la existencia de una opinión pública ampliamente favorable a abrir la sucesión a las mujeres.