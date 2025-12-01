Crece la presión para que la princesa Aiko sea la primera emperatriz de Japón

La princesa Aiko de Japón. EFE/EPA/Yuichi Yamazaki / POOL

La querida princesa Aiko de Japón es a menudo ovacionada como una estrella pop.

Durante una visita a Nagasaki con el emperador Naruhito y la emperatriz Masako, el sonido de su nombre gritado por la gente que saludaba a lo largo del camino eclipsó los vítores hacia sus padres.

Aiko, la única hija del emperador, cumplirá 24 años el lunes y sus partidarios quieren cambiar la ley de sucesión exclusivamente masculina de Japón, que prohíbe a Aiko, la única hija del emperador, convertirse en monarca.

Junto con la frustración por el estancamiento del debate sobre las normas de sucesión, existe una sensación de urgencia. La menguante monarquía japonesa está al borde de la extinción. El sobrino adolescente de Naruhito es el único heredero elegible de la generación más joven.

Los expertos dicen que la prohibición femenina debería levantarse antes de que la familia real desaparezca, pero los legisladores conservadores, incluido el primer ministro Sanae Takaichi, se oponen al cambio.

El emperador Naruhito, la emperatriz Masako y su hija, la princesa Aiko, visitan el Museo Conmemorativo de la Paz de la Prefectura de Okinawa en Itoman, Japón, el 4 de junio de 2025. Foto difundida por Kyodo. Kyodo/vía REUTERS.

La popularidad de Aiko impulsa la demanda de una monarca femenina

Aiko ha ganado admiradores desde que debutó como miembro de la realeza adulta en 2021, cuando impresionó al público por ser inteligente, amigable, cariñosa y divertida.

El apoyo a Aiko como futura monarca aumentó tras su primer viaje oficial en solitario al extranjero a Laos en noviembre, representando al emperador. Durante la visita de seis días, se reunió con altos funcionarios laosianos, visitó lugares culturales e históricos y se reunió con la población local.

A principios de este año, Aiko acompañó a sus padres a Nagasaki y Okinawa. Siguió el ejemplo de su padre, quien da gran importancia a transmitir la tragedia de la Segunda Guerra Mundial a las generaciones más jóvenes.

“Siempre he deseado que la princesa Aiko sea coronada”, dijo Setsuko Matsuo, una sobreviviente del bombardeo atómico de 82 años que llegó al parque de la paz de Nagasaki horas antes de la llegada prevista de Aiko y sus padres a la zona. “Me gusta todo de ella, especialmente su sonrisa... tan reconfortante”, dijo a The Associated Press en ese momento.

Mari Maehira, una oficinista de 58 años que esperó para animar a Aiko en Nagasaki, dijo que ha visto crecer a Aiko y “ahora queremos verla convertirse en una futura monarca”.

Esta foto de la Agencia del Hogar Imperial de Japón, recibida el 1 de enero de 2014 y tomada el 10 de noviembre de 2013, muestra al Emperador de Japón Akihito (sentado en la 3ª L) y a la Emperatriz Michiko (4ª R), al Príncipe Heredero Naruhito (sentado en la 2ª L), a su esposa, la Princesa Heredera Masako (sentada en la L), al Príncipe Hisahito (2ª R), hijo del príncipe Akishino (3º R) y la princesa Kiko (sentada R), la princesa Mako (arriba L), la primera hija de Akishino y Kiko, la princesa Aiko (arriba C), hija de Naruhito y Masako, y la princesa Kako (arriba R), la segunda hija de Akishino y Kiko posando para una sesión de fotos en familia para el año nuevo en el Palacio Imperial de Tokio. FOTO AFP / AGENCIA IMPERIAL DEL HOGAR

La popularidad de la princesa ha llevado a algunos a presionar a los legisladores para cambiar la ley.

El caricaturista Yoshinori Kobayashi ha escrito cómics que presionan para lograr un cambio legal que permita a Aiko convertirse en monarca, y sus partidarios siguen enviándolos a los parlamentarios para generar conciencia y obtener su apoyo a la causa.

Otros han creado canales en YouTube y distribuido folletos para llamar la atención del público sobre el tema.

Ikuko Yamazaki, de 62 años, ha estado usando las redes sociales para abogar por la sucesión del primer hijo del emperador, independientemente de su género. Afirma que la ausencia de Aiko como sucesora y la insistencia en monarcas exclusivamente masculinos provocarán la desaparición de la monarquía.

“El sistema de sucesión refleja la mentalidad japonesa respecto a las cuestiones de género”, dijo Yamazaki. “Espero que tener una monarca mejore drásticamente la posición de la mujer en Japón”.

La emperatriz japonesa Masako, el emperador Naruhito y la princesa Aiko (The Imperial Household Agency)

La crianza de Aiko

La popular princesa nació el 1 de diciembre de 2001.

Poco después de dar a luz a Aiko, su madre, Masako, ex diplomática educada en Harvard, desarrolló un trastorno mental inducido por el estrés, aparentemente debido a las críticas por no tener un heredero varón, del que todavía se está recuperando.

Aiko era conocida por ser una niña brillante que, como aficionada al sumo, memorizaba los nombres completos de los luchadores.

Sin embargo, también enfrentó dificultades: siendo niña de primaria, faltó a clases brevemente debido al acoso escolar. De adolescente, lucía extremadamente delgada y faltó a clases durante un mes.

En 2024, Aiko se graduó de la Universidad Gakushuin, donde estudiaron su padre y muchos otros miembros de la realeza. Desde entonces, ha participado en sus deberes oficiales y rituales palaciegos, además de trabajar en la Cruz Roja. Los fines de semana, disfruta paseando con sus padres y jugando voleibol, tenis y bádminton con los funcionarios del palacio.

La princesa Aiko de Japón asiste a la fiesta de otoño en el jardín imperial del Palacio Akasaka en Tokio, Japón, el 30 de octubre de 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool

La monarquía japonesa se encuentra en un “estado crítico”

La Ley de la Casa Imperial de 1947 sólo permite la sucesión por línea masculina y obliga a las mujeres de la realeza que se casan con plebeyos a perder su estatus real.

La Familia Imperial, en rápida disminución, cuenta con 16 miembros, en comparación con los 30 de hace tres décadas. Todos son adultos.

Naruhito solo tiene dos posibles herederos varones más jóvenes: su hermano menor de 60 años, el príncipe heredero Akishino, y su hijo de 19 años, el príncipe Hisahito. El príncipe Hitachi, hermano menor del exemperador Akihito y tercero en la sucesión al trono, tiene 90 años.

Akishino reconoció el envejecimiento y la disminución de la población real, “pero no se puede hacer nada con el sistema actual”.

“Creo que todo lo que podemos hacer ahora es reducir nuestras funciones oficiales”, dijo a los periodistas antes de su 60º cumpleaños el domingo.

El emperador japonés Naruhito saluda con la mano a quienes le desean lo mejor mientras está con la emperatriz Masako, la princesa Kako, el príncipe heredero Akishino, la princesa heredera Kiko y la princesa Aiko en un balcón del Palacio Imperial en Tokio, Japón, el 23 de febrero de 2025. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

El año pasado, el príncipe heredero señaló que los miembros de la realeza son “seres humanos” cuyas vidas se ven afectadas por la discusión, un comentario matizado pero poco común. No ha visto ningún cambio, aunque los funcionarios del palacio han tomado en serio su comentario, declaró Akishino el domingo.

Aiko también había declarado previamente que estaba al tanto de la disminución de la población real, pero no podía comentar sobre el sistema. «Dadas las circunstancias, espero cumplir con todas mis obligaciones oficiales y ayudar al emperador y a la emperatriz, así como a los demás miembros de la Familia Imperial».

La escasez de sucesores varones es una grave preocupación para la monarquía, que según algunos historiadores se ha prolongado durante 1500 años. También refleja el problema más amplio de Japón: el rápido envejecimiento y la disminución de su población.

“Creo que la situación ya es crítica”, declaró Hideya Kawanishi, profesor de la Universidad de Nagoya y experto en monarquía. Su futuro depende totalmente de la capacidad de Hisahito y su futura esposa para tener un hijo varón. “¿Quién querría casarse con él? Si alguien lo hiciera, soportaría una enorme presión para tener un heredero varón mientras desempeñaba sus funciones oficiales con una capacidad sobrehumana”.

Hisahito debe asumir él solo la carga y el destino de la Familia Imperial, declaró el exjefe de la Agencia de la Casa Imperial, Shingo Haketa, en un artículo del periódico Yomiuri este año. «La cuestión fundamental no es si se debe permitir una línea de sucesión masculina o femenina, sino cómo salvar la monarquía».

El príncipe japonés Hisahito, hijo del príncipe heredero Akishino, ataviado con un antiguo traje ceremonial, se dirige a una ceremonia en carruaje en el Palacio Imperial de Tokio, Japón, el 6 de septiembre de 2025. El príncipe Hisahito asistió a la ceremonia de mayoría de edad en el palacio. YOSHIKAZU TSUNO/Pool vía REUTERS

El sistema de sucesión exclusivo para hombres en Japón es relativamente nuevo

Tradicionalmente, Japón ha tenido emperadores varones, pero también ha habido ocho monarcas. La última fue Gosakuramachi, quien gobernó de 1762 a 1770.

La regla de sucesión sólo para varones se convirtió en ley en 1889 y se trasladó a la Ley de la Casa Imperial de 1947 después de la guerra.

Los expertos afirman que hasta ahora el sistema sólo funcionaba con la ayuda de las concubinas, quienes hasta hace unos 100 años produjeron la mitad de los emperadores del pasado.

El gobierno propuso permitir una monarca mujer en 2005, pero el nacimiento de Hisahito permitió a los nacionalistas descartar la propuesta.

La búsqueda infructuosa de un sucesor masculino

En 2022, un panel de expertos, mayoritariamente conservador, instó al gobierno a mantener la sucesión por línea masculina, permitiendo a las mujeres de la familia conservar su estatus real tras el matrimonio y continuar con sus funciones oficiales. Los conservadores también propusieron adoptar a descendientes varones de ramas distantes desaparecidas de la familia real para continuar el linaje masculino, una idea considerada poco realista.

El príncipe heredero de Japón, Akishino (der.), su esposa, la princesa heredera Kiko (segunda por la der.) y otros miembros de la familia imperial llegan a los santuarios del Palacio Imperial, donde el emperador Naruhito informará sobre la proclamación de su ascensión al trono en Tokio el 22 de octubre de 2019. (Foto de STR / JIJI PRESS / AFP) / Japón FUERA

El Comité de Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas en Ginebra instó el año pasado al gobierno japonés a permitir que haya una emperatriz, afirmando que no hacerlo obstaculizaba la igualdad de género en Japón.

Japón desestimó el informe como “lamentable” e “inapropiado”, diciendo que la sucesión imperial es una cuestión de identidad nacional fundamental.

Aunque no lo explique, lo que dicen claramente favorece la superioridad masculina. Esa es su sociedad ideal, dijo Kawanishi, el profesor.

(con información de AP)