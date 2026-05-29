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La isla que parece un paraíso tropical entre manantiales subterráneos a 24 grados, pero está en Suiza: un entorno protegido entre bosques de coníferas

El Lago de Cauma impresiona a los visitantes por el color turquesa de sus aguas y su inusual ubicación entre los Alpes

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La isla en medio del Lago de Cauma. (Turismo de Suiza)
La isla en medio del Lago de Cauma. (Turismo de Suiza)

Una isla rodeada de aguas turquesas a una temperatura templada y en un paisaje verde. Todos estos elementos indican algún destino en el Caribe, pero en este caso no puede tratarse de un lugar más distinto: hablamos del Lago de Cauma, en Suiza, un destino que impresiona a los visitantes por el color turquesa de sus aguas y su entorno protegido entre bosques de coníferas. A diferencia de otros lagos alpinos, sus aguas alcanzan hasta 24 grados en verano, gracias a manantiales subterráneos que mantienen la temperatura más alta de lo habitual para la altitud.

Quienes llegan a este oasis alpino descubren que no solo se trata de un sitio para nadar, sino de una zona donde es posible caminar entre árboles, recorrer senderos circulares y terminar el día con la sensación de haber escapado a un rincón apartado del mundo. Y es que el Lago de Cauma está ubicado entre los Alpes y a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, en una depresión boscosa cerca de Flims Waldhaus. El lago se distingue también por un fenómeno natural: el nivel del agua varía a lo largo del año, en relación directa con el sistema hídrico subterráneo de la zona.

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Para quienes se preguntan qué hacer en el Lago de Cauma, la respuesta es amplia. Es posible nadar en aguas claras, alquilar botes de remos, lanzarse desde plataformas flotantes o simplemente descansar bajo la sombra de los árboles. El área de playa, organizada con césped, servicios y hasta cancha de vóley, convive con sectores más silvestres ideales para un picnic o la contemplación tranquila.

Un sendero circular permite rodear el lago en unos 30 minutos, con pasarelas de madera y tramos de tierra que facilitan el acceso a miradores y puntos fotográficos. Además, el recorrido hacia la plataforma panorámica Il Spir, en la Garganta del Rin, ofrece una de las vistas más impactantes de la región, con el río serpenteando entre paredes rocosas y trenes que parecen diminutos desde la altura.

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La isla europea paradisíaca que cobrará 3 euros a los turistas por hacer sus senderos.

Acceso, transporte y consejos prácticos

¿El problema de este destino? Que llegar al Lago de Cauma requiere cierta planificación, sobre todo en los meses de mayor afluencia. Y no sólo desde España, lo que complica aún más el trayecto, sino una vez dentro de la propia Suiza. Además, el acceso al área de baño es de pago y suele haber descuentos para quienes se alojan en hoteles de la zona y poseen la tarjeta de huésped Flims Laax.

A los visitantes con perros se les recuerda que el área de playa no admite animales, aunque sí es posible pasear con ellos por los senderos del bosque, siempre cumpliendo con la normativa local.

El mejor momento para visitar el lago depende de la experiencia buscada. De junio a septiembre, la temperatura del agua permite nadar durante largas horas, aunque el sitio se llena especialmente los fines de semana y en vacaciones escolares. El otoño tiñe el bosque de colores dorados, ideal para paseos y fotografía. En invierno, el lago adquiere tonos oscuros y la experiencia es la de una caminata silenciosa en medio de la nieve, ya que el ascensor permanece cerrado. Un día completo suele ser suficiente para disfrutar de todas las actividades principales.

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