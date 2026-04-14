Juan del Val, sobre su obsesión personal: “La única cosa que se me ha dado bien en la vida eran las mujeres”

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025. (Instagram)

Si hay un hilo conductor claro en la obra de Juan del Val, ese es el universo femenino. En sus novelas, las mujeres no aparecen como figuras idealizadas ni como simples acompañantes de la trama, sino como protagonistas complejas, llenas de contradicciones, deseos y heridas emocionales que las hacen profundamente humanas.

El escritor madrileño, colaborador habitual de televisión y rostro conocido de El Hormiguero, ha construido una narrativa en la que las mujeres ocupan el centro de la historia. Personajes que no encajan en moldes tradicionales y que se enfrentan a la vida desde la duda, la insatisfacción o la necesidad de romper con lo establecido.

En novelas como Candela, Del Val retrata a una mujer que, a pesar de aparentar estabilidad, vive instalada en un vacío interior que la empuja a cuestionar su matrimonio y su propio camino vital. En Delparaíso, el autor vuelve a insistir en esa idea: mujeres que, desde fuera, parecen tenerlo todo, pero que conviven con una presión social constante que termina desgastando su felicidad.

Su obra más reciente, Vera, una historia de amor, reconocida con el Premio Planeta 2025, sigue esa misma línea. La protagonista es una mujer que rompe con su vida acomodada tras enfrentarse a un matrimonio que ya no la representa. A través de su historia, Del Val vuelve a explorar la búsqueda de identidad femenina, la ruptura con los roles impuestos y la necesidad de reinventarse.

Juan del Val gana el Premio Planeta 2025. Su romántica dedicatoria a Nuria Roca: "Sin ti nada tiene sentido" (IMAGEN DE ARCHIVO).

Su infancia como metodología

Este enfoque no es casual ni reciente. El propio autor ha reconocido en varias ocasiones que su manera de escribir está directamente ligada a lo que ha observado desde la infancia. “Yo escribo de lo que veo, siento y observo, y siempre me salen mujeres. A mí toda la vida siempre me ha gustado más estar con mujeres, observarlas, aprender de ellas, desde niño”, explicaba en una entrevista con la revista Elle.

En sus palabras, su infancia estuvo marcada por la presencia constante de mujeres en su entorno más cercano, algo que influyó en su manera de entender las relaciones y, con el tiempo, su escritura: “Me gustaba jugar a fútbol y estar con mis amigos, mi hermano o mi padre, pero a mí donde me gustaba estar era con mi madre; cuando cosía y estaba con mi hermana y bajaban las vecinas a hablar porque se hacían los vestidos de las hijas con el Burda”.

Admitió en la entrevista con el citado medio, que esto mismo ha moldeado su carácter y personalidad: “Siempre he tenido mucha mejor relación con las mujeres, me han interesado más, aunque no quiero entrar en el tópico peligroso de que las mujeres son más interesantes que los hombres. Pero sí es verdad que las mujeres, sobre todo hasta mi generación, han manejado la culpa de forma distinta a como lo ha hecho el hombre”. Y, de hecho, reveló: “Las mujeres era la única cosa que se me daba bien en mi vida, el único aspecto de mi vida donde tenía éxito”.

Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Su relación con Nuria Roca

Ese universo femenino también aparece en su vida personal. Del Val mantiene una conocida relación con la presentadora Nuria Roca, con quien comparte proyectos profesionales, apariciones televisivas y una vida familiar consolidada. El escritor ha llegado a describir tanto a su pareja como a su madre como mujeres con una fuerte personalidad, figuras clave en su entorno emocional y creativo. “Nuria es una mujer con mucho brillo; mi madre es una mujer muy potente. Siempre me ha gustado estar en un segundo plano. Ahora ya últimamente no es así, pero antes lo he estado durante veintitantos años”, confesó a Elle.