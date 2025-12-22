España

La CNMC eleva al 6,58% la tasa de retribución financiera para las redes eléctricas en España hasta 2031

La nueva tasa se aplicará durante seis años, uno de los plazos más extensos en la Unión Europea

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández (Europa Press)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha confirmado la nueva tasa de retribución financiera para las redes eléctricas en España, fijándola en el 6,58 % para el periodo comprendido entre 2026 y 2031. Este porcentaje, que incrementa en 100 puntos básicos la tasa previa situada en el 5,58 %, afecta a las actividades de transporte, operación del sistema y distribución de energía eléctrica.

Según ha hecho público la CNMC a través de un comunicado, esta decisión extenderá la aplicación de la nueva tasa durante seis años, un plazo que destaca por ser uno de los más prolongados en el contexto de la Unión Europea.

En la misma nota, la CNMC ha defendido la nueva tasa como un instrumento que “aporta certidumbre regulatoria, facilita la planificación de las inversiones y reduce la volatilidad”. La retribución aprobada queda por debajo del 7 % solicitado por las compañías eléctricas, que venían reclamando un valor superior.

Metodologías y mecanismos

El organismo regulador ha hecho hincapié en el carácter garantista y participativo del procedimiento seguido para la aprobación de la medida, señalando la realización de siete consultas públicas, cinco trámites de audiencia pública y múltiples reuniones con empresas, consumidores y otros agentes del sector.

Además, ha recordado que el plazo para aprobar la circular concluía el 31 de diciembre y que el proceso ha contado con 69 debates en el propio consejo de la CNMC y con la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyos informes han sido solicitados en cinco ocasiones.

Redes eléctricas (Europa Press)

En cuanto a la metodología para la retribución de la actividad de distribución eléctrica, la CNMC ha incorporado mejoras orientadas a promover una mayor eficiencia en las redes, elevar la calidad, reducir las pérdidas e incentivar la electrificación de la economía.

La nueva circular, aprobada este mismo periodo, vincula el cálculo de la retribución a los límites de inversión fijados por el Gobierno, de modo que se retribuirán todas las inversiones cuyo valor auditado no supere el 0,13 % del Producto Interior Bruto.

Esta modificación también afecta al mecanismo de sostenibilidad, que a partir de ahora se aplicará solo a aquellas inversiones encaminadas a responder a la demanda y que figuren en el Proyecto de Real Decreto que regula los planes de inversión en redes de transporte y distribución eléctrica, actualmente en tramitación.

Participación y transparencia

Según ha subrayado la CNMC en el comunicado citado por Europa Press, la revisión de la metodología “ha logrado un equilibrio entre fomentar la inversión en redes eléctricas, maximizar su uso y hacer sostenible económicamente, en el contexto actual de descarbonización, los peajes de los consumidores”.

Este nuevo enfoque se completa con la aprobación, el pasado 16 de diciembre, de la circular que modifica la circular 5/2019 sobre la metodología de retribución del transporte eléctrico y fija los valores unitarios de inversión, operación y mantenimiento que se utilizarán para el cálculo de la retribución en este ámbito.

En ambos expedientes —el correspondiente a la retribución de las redes y el relativo a la metodología de cálculo para la distribución— se incorporarán los votos particulares de miembros del consejo de la CNMC: dos en el primer caso y tres en el segundo, según ha informado la comisión.

La CNMC ha reiterado, al cierre de este proceso, que los dictámenes del Consejo de Estado han sido especialmente considerados durante la elaboración de las circulares, reafirmando la transparencia y el rigor en la tramitación, según consta en la información facilitada por Europa Press.

