La nueva confesión de Paco Correa apunta a Suiza y al testaferro de Juan Carlos I: “Había personas de máxima relevancia de España”

Francisco Correa, líder de la trama Gürtel (AFP)

El 20 de octubre comienza el último juicio de la trama Gürtel: la única pieza que aún queda por verse en los tribunales y que sienta en el banquillo a Francisco Correa y a otras 25 personas, acusadas de blanquear el dinero que consiguió la red durante años con sus negocios irregulares. Correa, al que la Fiscalía pide 77 años de prisión, ha enviado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una nueva confesión para intentar colaborar con la Justicia. Se trata solo de tres páginas en las que cita la ya famosa y misteriosa cuenta ‘Soleado’, una lista de contribuyentes españoles que ocultaban en Suiza importantes cantidades de dinero.

Correa, obviamente, no da detalles de los destacados nombres que decidieron defraudar al fisco español depositando parte de su fortuna en el país helvético. “Quienes conocían perfectamente el origen ilícito de mi capital en el extranjero fueron Arturo Fasana y Dante Canonica”, señala Correa. Fasana y Canonica son dos reputados brókers, famosos ya por ser los agentes y testaferros que gestionaron en Suiza los 65 millones que Juan Carlos I recibió de la monarquía de Arabia Saudí. ¿Estaba el rey emérito también en esa cuenta? Todo parece indicar que sí. Fasana, que fue investigado en la pieza que ahora se juzga, no fue finalmente procesado porque la Fiscalía archivó la causa contra él.

“En su día manifesté a [Ramón] Blanco Balin, y es testigo de ello Pablo Crespo, que quería regularizar mi situación fiscal en España para evitar problemas judiciales, que a dicha fecha no había tenido ninguno, a lo que Blanco Balin me trató despectivamente y me dijo que estaba protegido totalmente en la cuenta ‘Soleado’, donde, según él, había personas de máxima relevancia de España. Me indicó que si el juez Garzón en algún momento le citaba a declarar, él, como administrador de las sociedades, manifestaría que todo era de inversores extranjeros, y evitó que yo regularizara, lo cual lamento ahora enormemente", explica Correa en su confesión.

Arturo Fasana, en el perfil biográfico de la web de su empresa

José Ramón Blanco Balín es otro de los que serán juzgados. Economista y asesor fiscal, Correa le debía mucho. Era el cerebro financiero de la trama, un experto en blanqueo de capitales. Inspector de finanzas del Estado. Amigo de José María Aznar, con grandes contactos en el mundo empresarial. Su currículo es brillante. Ha tenido cargos en 40 empresas, entre las que destacan el Banco Zaragozano, Barclays Bank, NH Hoteles o Gas Natural. En 1996, tras la victoria de Aznar, Blanco Balín se incorpora a Repsol como consejero. En el año 2000 Alfonso Cortina, el presidente, lo nombra su segundo y en 2002 es elegido consejero delegado. En esos años también era apoderado de la Corporación Financiera Alcor, la sociedad patrimonial de ‘Los Albertos’ (Cortina y Alcocer).

Correa no se acuerda de empresas

El sumario define a Blanco Balín como “diseñador de una estructura societaria en paraísos fiscales y territorios no cooperantes hacia donde la trama canaliza los fondos obtenidos de manera ilícita en España y desde donde salen de nuevo para nutrir el capital de las sociedades patrimoniales radicadas en España”. Ahora, años, después, Correa lo confirma. “Los señores Crespo y Blanco Balín fueron quienes se ocuparon de mis asuntos societarios, económicos y fiscales en general, mientras me encontraba habitualmente fuera de España. De hecho, hay muchos nombres de sociedades constituidas a través de Crespo, Blanco Balín y Agramunt, cuyos nombre no recuerdo, pero que son los que constan en el escrito de acusación”, señala Correa en su confesión. Agramunt es Vicente Luis Agramunt Ciurana, un abogado también procesado.

La confesión de Correa son pinceladas de algunas de las acusaciones a las que se enfrenta. Veremos los detalles que aporta en el juicio y si el tribunal insiste en la cuenta ‘Soleado’. La famosa cuenta 0251-776929-62-008, que Fasana había bautizado así en honor a sus evasores hispanos. Desde entonces el sueño de todo periodista es hacerse con el nombre de los integrantes de esa cuenta, abierta en febrero de 1995 en la entidad Credit Suisse. ‘Soleado’ se divide a su vez en ocho subcuentas, lo que en argot financiero se llama cuentas buzón. Como el correo que entra y sale de un buzón, el dinero está en estas cuentas de forma transitoria. Albergan los fondos de distintas personas, que firman contratos con el titular de la cuenta, Fasana, para que gestione ese patrimonio y sirva de tapadera a sus intereses.

En ‘Soleado’ figura un gran número de clientes y es el titular último, el gestor, es decir, Fasana, quien puede individualizar cada movimiento y ordenar pagos y transferencias. El dinero está poco tiempo en estas cuentas. En el caso de Paco Correa, por ejemplo, Fasana reconoció ante el juez que desde Suiza movió sus activos a Mónaco, a la isla de Man y a Colombia. En un caso, para comprar un yate de lujo. En otros, para adquirir varios apartamentos en una ciudad colombiana. Sobre esto último sí habla ahora Correa, citando al empresario Arturo Cepeda. “Cuando me detuvieron vendió los inmuebles y se apropió del dinero”, asegura. “Los señores Crespo y Blanco Balín fueron quienes se ocuparon de mis asuntos societarios, económicos y fiscales en general, mientras me encontraba habitualmente fuera de España. De hecho, hay muchos nombres de sociedades constituidas a través de Crespo, Blanco Balín y Agramunt, cuyos nombre no recuerdo, pero que son los que constan en el escrito de acusación”, afirma Correa en el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.