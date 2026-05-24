España

Un padre logra rebajar de 300 a 200 euros la pensión de alimentos que le pasa a su hijo tras quedarse sin trabajo: su exmujer argumentaba que no estaba buscando empleo

La ley permite rebajar esta prestación cuando cambian las circunstancias económicas de la persona

Guardar
Google icon
El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor. (Montaje Infobae con imágenes de Canva)
(Montaje Infobae con imágenes de Canva)

La Audiencia Provincial de Sevilla ha aprobado bajar el monto de la cuota alimentaria que un padre separado debe pagar mensualmente por su hijo, tras admitir la caída en los ingresos del progenitor por su despido laboral.

El eje de la pelea judicial se centró en la solicitud del hombre para reducir la cuota que paga de pensión de alimentos después de su divorcio, que originalmente era de 300 euros al mes. Su argumento era que su situación económica había empeorado mucho, a causa de la pérdida de su trabajo y del nacimiento de una nueva hija con otra pareja, por lo que las condiciones acordadas inicialmente, según él, no podían seguir vigentes. La madre del menor se opuso al pedido, así que el caso terminó en juicio.

PUBLICIDAD

La discusión no giró únicamente en torno al dinero de la pensión de alimentos, sino a todos los aspectos acordados en la separación, como el régimen de visitas y el uso de la vivienda familiar. El tribunal entendió que las visitas del niño con su padre no estaban en discusión y confirmó el régimen de fines de semana alternados. Tampoco prosperó la solicitud de cortar el derecho de la mujer al uso de la vivienda familiar, ya que el hombre desistió de esa parte de la demanda.

Pero en la parte económica, el padre sí logró una victoria en el juzgado. Y eso que en primera instancia perdió el juicio: el fallo anterior había desestimado su pedido, al entender que el hombre no había mostrado un esfuerzo suficientemente serio para mejorar su situación laboral. Por ello, el tribunal de apelación analizó si el cambio en la situación económica del padre era suficiente para modificar la cuota alimentaria. El hombre alegó que su despido en Mercadona fue por causas ajenas a su voluntad y que ahora tiene menos recursos. En el juicio, la defensa insistió en que no buscó quedar desempleado y explicó que “se encuentra inscripto como demandante de empleo y en búsqueda activa de trabajo estable”.

PUBLICIDAD

“No se acredita de forma fehaciente que el despido fuera buscado de propósito… tampoco la inestabilidad laboral”, destaca la sentencia. Y enfatiza que “esa obligación de alimento parte de un principio de solidaridad familiar”, y que para limitarla hay que probar una alteración genuina en las circunstancias.

La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad

Logra reducir la pensión de alimentos

El nacimiento de una nueva hija fue presentado como dificultad adicional, pero la Audiencia remarcó que “no es un hecho aisladamente considerado que permita reducir la pensión”. La resolución subrayó que sólo correspondería considerar ese punto si la nueva hija dependiera exclusivamente del padre, algo que no se probó.

Así, tras analizar las pruebas presentadas, la Sala admitió que “circunstancias objetivas permiten revisar la pensión de alimentos”, dado el sustancial cambio en la realidad económica del padre. Por tanto, la Audiencia resolvió reducir la cuota alimentaria a 200 euros mensuales (lo que implica un recorte del 33,3% respecto de la obligación original), cifra fijada a partir del dictado de la resolución. Esa suma deberá actualizarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y añadirse los gastos extraordinarios, tal como estaba previsto en el acuerdo anterior. El hombre buscaba bajar la cuota a 150 euros, pero los jueces fijaron un monto intermedio.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaTribunalesJusticiaPensión de AlimentosEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Muy poco profesionales y mala gestión”: las reseñas de ‘What the fav’, la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero

La UDEF le sitúa en el “vértice” de una trama internacional de influencias para comerciar con petróleo, acciones y oro

“Muy poco profesionales y mala gestión”: las reseñas de ‘What the fav’, la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero

La Aemet avisa de que el calor no dará tregua: qué hay detrás de este episodio de temperaturas propias de verano en mayo

La semana que comienza será “extraordinariamente cálida” en la mayor parte de España, pero especialmente en el interior con termómetros que alcanzarán los 38 grados

La Aemet avisa de que el calor no dará tregua: qué hay detrás de este episodio de temperaturas propias de verano en mayo

Los clientes de Análisis Relevante, la pieza clave en la trama del rescate a Plus Ultra: una empresa de Florentino Pérez, Huawei y Quirón

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, apunta a esta empresa como “instrumento financiero” para ocultar el destino de las comisiones por el rescate a Plus Ultra

Los clientes de Análisis Relevante, la pieza clave en la trama del rescate a Plus Ultra: una empresa de Florentino Pérez, Huawei y Quirón

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 mayo

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 24 mayo

Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero

El auto menciona tanto a familiares directos del expresidente como a empresarios residentes en Venezuela que participaron de manera directa en el rescate de la aerolínea y el posterior reparto de fondos

Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, presiona tras el ‘caso Zapatero’ y dice que es “irresponsable” continuar con el Gobierno “más allá de 2026″

El PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, presiona tras el ‘caso Zapatero’ y dice que es “irresponsable” continuar con el Gobierno “más allá de 2026″

Los clientes de Análisis Relevante, la pieza clave en la trama del rescate a Plus Ultra: una empresa de Florentino Pérez, Huawei y Quirón

Quién es quién en el caso Plus Ultra: un entramado de empresarios, políticos y sociedades que coloca en el centro de la investigación a Zapatero

La reunión entre el director de Plus Ultra y “los Zapatero y los chinos” durante la tramitación del rescate a la aerolínea

El mensaje que Zapatero envió a Julio Martínez tras unos contactos “al más alto nivel” para favorecer vuelos de Plus Ultra en Venezuela: “Exitosa gestión”

ECONOMÍA

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Un tribunal castiga por “temeridad” a un divorciado que ocultó dinero para no pagar la pensión a su mujer, a la que abandonó en Suiza enferma y sin ingresos

Los mercados ya no duermen

Cobrar el sueldo en criptomonedas ya es posible en Estados Unidos: ¿podría implantarse en la nómina de los trabajadores españoles?

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

DEPORTES

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos