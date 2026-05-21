España

Los ruidos que favorecen la concentración y los que la dificultan, según expertos

La clave para rendir mejor en un entorno ruidoso no siempre es el silencio absoluto. Especialistas aclaran qué sonidos ayudan realmente a pensar y cuáles, en cambio, suponen una trampa para la mente

Guardar
Google icon
Primer plano de una oreja con una onda sonora estilizada en blanco, y el fondo desenfocado de un restaurante lleno de mesas y siluetas de personas.
Una oreja en primer plano con una onda sonora digital, en contraste con el fondo desenfocado de un restaurante concurrido, ilustra el reto de la audición selectiva en ambientes ruidosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que el ruido ambiental influya en la capacidad de concentración es algo que no pillará a nadie por sorpresa. La falta de atención se atribuye muchas veces a la comida, al cansancio o a la rutina, pero rara vez se piensa en los sonidos que rodean a diario. El ruido, presente casi en cualquier espacio, compite todo el tiempo por la atención del cerebro, incluso cuando no se percibe de forma consciente, y puede dificultar mucho la concentración.

El cerebro utiliza distintas zonas para procesar el ruido. Lauren Mahoney, neuropsicóloga y profesora en la City University of New York, explica en Real Simple que la amígdala detecta amenazas, la corteza cingulada anterior se encarga de vigilar lo que ocurre alrededor y la corteza prefrontal controla la atención y el autocontrol. Ramses Alcaide, neurocientífico y cofundador de Neurable, señala que la mayoría de las personas no es consciente de cómo reacciona el cerebro al ruido y solo nota el agotamiento o el estrés que aparece después. El cerebro diferencia entre ruidos predecibles e impredecibles y responde de manera distinta en cada caso.

PUBLICIDAD

Herramientas y trucos para reducir la distracción sonora

El ruido predecible agrupa sonidos continuos y suaves que el cerebro identifica rápidamente y deja en segundo plano: música instrumental, el murmullo de la lluvia, un ventilador o el conocido ruido rosa, muy parecido a la lluvia. Mahoney apunta que, cuando los sonidos son estables y no cambian, ayudan a que el cerebro mantenga la calma y la concentración. Estos ruidos pueden pasar desapercibidos y crear un ambiente estable, ideal para pensar o estudiar.

Por el contrario, los ruidos impredecibles o bruscos, como un portazo, una sirena o una conversación inesperada, ponen en alerta al cerebro al instante. Un ruido fuerte puede acelerar el corazón antes de que se entienda lo que está pasando. Si esto pasa repetidamente a lo largo del día, el cuerpo se queda en un estado de estrés leve, aunque no siempre se note. Las interrupciones repentinas o los sonidos que aparecen y desaparecen hacen que el cerebro esté siempre pendiente y se canse más rápido. Las voces o charlas cercanas resultan especialmente disruptivas porque el cerebro está preparado para captar información social, así que pueden cortar la concentración en seco.

PUBLICIDAD

Ilustración de un hombre sentado en un escritorio, con las manos en la cabeza y los ojos cerrados, rodeado de líneas caóticas y palabras que representan ruido
Los ruidos impredecibles o bruscos, como un portazo, una sirena o una conversación inesperada, ponen en alerta al cerebro al instante (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las personas reaccionan igual al ruido. Alcaide destaca que lo que a una persona no le molesta puede reducir la capacidad de concentración de otra. Algunas personas desarrollan una sensibilidad mayor, como quienes tienen misofonía: ciertos sonidos, como masticar o golpear, resultan insoportables y provocan reacciones físicas o emocionales intensas. Mahoney cuenta que quienes viven con ansiedad suelen tener el cerebro más activado, por lo que incluso los sonidos suaves pueden distraerles. Otras condiciones como el TDAH, el autismo, el agotamiento físico o emocional o haber atravesado situaciones difíciles también pueden hacer que el ruido afecte más.

Para reducir el impacto del ruido, no siempre es necesario eliminarlo por completo. Lo más realista es conseguir que el sonido sea predecible y fácil de controlar. Identificar señales tempranas, como dolor de cabeza, tensión en la mandíbula, impaciencia, ganas de salir de la habitación o dificultad para seguir una conversación, ayuda a tomar medidas antes de perder la calma.

Los auriculares con cancelación de ruido pueden ser útiles frente a sonidos continuos, aunque no tanto frente a voces. En lugares con muchas conversaciones, combinar los auriculares con un ruido de fondo suave, como la lluvia, puede ser una buena solución. Otra opción para rebajar el estrés es practicar la respiración consciente. Inspirar profundamente dos veces por la nariz y soltar el aire despacio por la boca ayuda a relajar el cuerpo y despejar la mente. Dormir bien también es clave. El cerebro sigue escuchando sonidos durante el sueño y el ruido, aunque sea bajo, puede afectar la calidad del descanso y la salud. Utilizar tapones, máquinas de ruido blanco, ventiladores o cortinas gruesas favorece un sueño más reparador y permite afrontar el ruido diario con más energía.

Temas Relacionados

RuidoSonidoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Letizia cumple la tradición de visitar a la Guardia Civil de blanco y rescata de su armario un vestido de Felipe Varela que estrenó en 2014

La reina ha presidido en Aranjuez el décimo aniversario de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil

La reina Letizia cumple la tradición de visitar a la Guardia Civil de blanco y rescata de su armario un vestido de Felipe Varela que estrenó en 2014

La “sencilla pero potente” técnica que recomienda un psicólogo para reducir la ansiedad

Esta estrategia, conocida como la respiración cuadrada, permite devolver cierta sensación de control en un momento de tensión

La “sencilla pero potente” técnica que recomienda un psicólogo para reducir la ansiedad

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El dispositivo estatal complementa la labor de las comunidades autónomas y busca asegurar la operatividad antes del verano

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

Guía para identificar un auténtico restaurante mexicano, según el Sello Copil: “Nuestra cocina nunca se internacionalizó bien; no comemos nachos, sino totopos”

La Fundación Casa de México ha reconocido a 47 nuevos restaurantes repartidos por toda España, con novedades por primera vez en Aragón, Canarias y Cantabria

Guía para identificar un auténtico restaurante mexicano, según el Sello Copil: “Nuestra cocina nunca se internacionalizó bien; no comemos nachos, sino totopos”

Europa avanza en la restauración de los ríos con un nuevo récord de barreras fluviales eliminadas en 2025: España ocupa el tercer puesto con 109

En el continente se han desmantelado en un año 603 de estas infraestructuras, desbloqueando el flujo de agua y permitiendo el movimiento de especies clave

Europa avanza en la restauración de los ríos con un nuevo récord de barreras fluviales eliminadas en 2025: España ocupa el tercer puesto con 109
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

ECONOMÍA

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero