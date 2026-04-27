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El Gobierno aprueba 12,6 millones de euros para formar a 12.000 personas en empleos verdes

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Madrid, 27 abr (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha aprobado 42 proyectos con un presupuesto de 12,6 millones de euros que impulsarán la capacitación y contratación de más de 12.000 personas en distintos ámbitos en el marco del Programa Empleaverde+, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

En esta convocatoria, gestionada por la Fundación Biodiversidad del ministerio, se formará a más de 12.000 personas, de las cuales casi 9.000 son personas trabajadoras y más de 3.000 son desempleadas; y se favorecerán además acciones que reduzcan la brecha de género e incrementen la presencia de mujeres en sectores económicos que impulsen la transición ecológica.

Según un comunicado del Miteco, destacan proyectos que dan respuesta a las amenazas asociadas al cambio climático y pérdida de biodiversidad y que buscan fortalecer la resiliencia climática frente a inundaciones, o para facilitar la restauración agroecológica de suelos agrarios dañados por danas.

Asimismo, resaltan aquellas iniciativas que darán respuesta a los crecientes desafíos ambientales, como la prevención y extinción de incendios forestales, así como promover la economía circular, la formación en agricultura y ganadería sostenible, enfocadas en el relevo generacional o incidencia en municipios de transición justa.

También se contemplan la rehabilitación energética de edificios y eficiencia energética, el turismo de naturaleza sostenible, la producción de energía renovable, construcción de viviendas de bajo consumo, renaturalización urbana, gestión del patrimonio natural y áreas protegidas y restauración ecológica.

Esta iniciativa surgió a raíz de la publicación en 2023 del estudio 'Empleo y transición ecológica. Yacimientos de empleo, transformación laboral y retos formativos en los sectores relacionados con el cambio climático y la biodiversidad en España', por parte de la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático, del Miteco.

Los proyectos beneficiarios de esta convocatoria serán ejecutados por 63 entidades, entre las que sobresalen empresas, asociaciones, fundaciones y administraciones públicas.

Del total de las iniciativas aprobadas, 16 las desarrollarán agrupaciones conformadas por varias entidades, "lo que refuerza la implicación y colaboración de diferentes actores en el impulso de una economía verde", señala el Miteco.

De los 42 proyectos beneficiarios, 26 corresponden a la línea 1 de 'Proyectos de capacitación dirigidos a personas trabajadoras, para mejorar su adaptación al mercado laboral, el fomento de reciclaje profesional y el emprendimiento verde'.

Las otras 16 iniciativas corresponden a la línea 2, de 'Proyectos de capacitación en competencias para el empleo verde, dirigidos a personas desempleadas'.

Conforme al Miteco, esta segunda convocatoria se enmarca en el Programa Empleaverde+ que en el periodo 2021-2027 está dotado con 44 millones.

En total, sumando esta y la primera convocatoria de este periodo, se ejecutarán 106 proyectos de capacitación, que prevén capacitar a unas 24.000 personas y la contratación de unas 370, indica el ministerio.

El Programa Empleaverde+ tiene el objetivo de avanzar hacia una economía climáticamente neutra y regenerativa, eficiente en el uso de los recursos y circular para generar nuevas oportunidades de empleo y empresas. EFE

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