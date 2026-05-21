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La reina Letizia cumple la tradición de visitar a la Guardia Civil de blanco y rescata de su armario un vestido de Felipe Varela que estrenó en 2014

La reina ha presidido en Aranjuez el décimo aniversario de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil

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La reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. (José Oliva / Europa Press)
La reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. (José Oliva / Europa Press)

La reina Letizia ha puesto este jueves el broche final a su agenda institucional semanal con una visita muy significativa a Aranjuez. La localidad madrileña, estrechamente ligada a la historia de la monarquía española, ha acogido el acto conmemorativo del décimo aniversario del edificio de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, una cita marcada por el protocolo militar, la solemnidad y también por el estilo impecable de la monarca.

Como ya es habitual en este tipo de compromisos relacionados con la Guardia Civil, Letizia ha vuelto a apostar por el color blanco, un tono que prácticamente se ha convertido en su sello personal para los actos castrenses. Una elección nada casual y cargada de simbolismo, ya que en el ámbito militar el blanco representa valores como la pureza, la neutralidad, el honor o la lealtad.

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La reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. (EFE/Chema Moya)
La reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. (EFE/Chema Moya)

Pero más allá del significado cromático, el look de la Reina ha vuelto a captar todas las miradas por otro motivo: el rescate de una de las piezas más emblemáticas de su armario. Letizia ha recuperado un elegante vestido de tweed firmado por Felipe Varela, uno de los diseñadores de cabecera de sus primeros años como princesa y reina consorte. Una prenda clásica, sofisticada y atemporal que demuestra, una vez más, que la monarca es la mejor embajadora de la moda reciclada.

El vestido de Felipe Varela que sigue intacto casi dos décadas después

El diseño elegido por la Reina no era precisamente nuevo. De hecho, se trata de un vestido que lleva años ocupando un lugar privilegiado en su vestidor y que ya ha lucido en varias ocasiones importantes. Letizia lo estrenó hace más de una década y desde entonces lo ha reutilizado en distintos actos oficiales, demostrando que algunas prendas nunca pasan de moda.

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Confeccionado en tweed blanco y de líneas sobrias y elegantes, el vestido resume perfectamente el estilo que Felipe Varela imprimió durante años en la imagen pública de la Reina. El diseñador madrileño fue uno de sus grandes aliados estilísticos, especialmente durante su etapa como princesa de Asturias y en los primeros años tras la proclamación de Felipe VI.

La reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. (José Oliva / Europa Press)
La reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. (José Oliva / Europa Press)

La monarca ha combinado la pieza con complementos negros, creando ese contraste elegante y discreto que tan bien domina. También ha apostado por unos pendientes de perlas, aportando un toque clásico y sofisticado a un estilismo perfectamente adaptado al carácter institucional del acto.

Durante la visita, Letizia ha recorrido las instalaciones de la Academia de Oficiales junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con quien se la ha visto conversar en distintos momentos del recorrido. El edificio, inaugurado en 2016, cuenta con más de 22.000 metros cuadrados y alberga aulas, laboratorios de ciencias forenses y un salón de actos, además de ser sede del Centro Universitario de la Guardia Civil.

Una reina cercana y muy pendiente de las mujeres guardias civiles

Más allá de la moda, uno de los aspectos más comentados de la jornada ha sido la actitud cercana y atenta de la reina con los agentes presentes. Letizia se ha detenido en distintos momentos para conversar con varios miembros del cuerpo, mostrando especial interés por las mujeres guardias civiles.

La reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. (EFE/Chema Moya)
La reina Letizia visita la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. (EFE/Chema Moya)

Actualmente, las mujeres representan alrededor del 11% del total de efectivos de la Guardia Civil, una cifra que sigue reflejando la desigualdad existente dentro de determinados ámbitos profesionales tradicionalmente masculinizados. Muy implicada desde hace años en cuestiones relacionadas con la igualdad y el empoderamiento femenino, la reina quiso dedicarles parte de su atención durante el acto.

Con este compromiso en Aranjuez, Letizia cierra oficialmente una intensa semana de agenda institucional. Sin embargo, el calendario personal de los Reyes guarda ahora una fecha especialmente señalada. Este viernes 22 de mayo, Felipe VI y Letizia celebran un nuevo aniversario de boda, doce años desde aquel histórico enlace celebrado en la catedral de la Almudena.

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