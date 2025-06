Mercedes Milá regresa a TVE como presentadora: los detalles de su nuevo programa

Mercedes Milá, en una fotografía promocional. (RTVE)

Mercedes Milá prepara su regreso a TVE con Me meto en un jardín, el espacio que la televisión pública estrenará próximamente en colaboración con Zanskar Producciones. Este nuevo formato, creado por la productora de Jesús Calleja, recupera el género de la entrevista, pero lo traslada fuera de los estudios: Milá viajará en una caravana por enclaves rurales, buscando historias y protagonistas alejados del ruido de la actualidad.

El programa, fiel al estilo imprevisible de la periodista, apuesta por el encuentro espontáneo con voces del ámbito rural y con quienes cuidan y trabajan jardines singulares en distintos rincones del país. El periplo de Milá culminará en cada edición en un espacio natural excepcional, donde llevará a cabo una entrevista en profundidad con una figura reconocida. El planteamiento de Me meto en un jardín supone una apuesta por el sosiego y la reflexión, con conversaciones fuera del bullicio urbano y marcadas por el contacto directo con la naturaleza.

La intención de Mercedes Milá es acentuar la pausa y la intimidad, ofreciendo entrevistas reposadas en escenarios que fusionan la belleza natural y el trabajo humano. El equipo explora un concepto televisivo en el que el entorno también es protagonista, buscando que el espectador se sumerja tanto en los relatos de los invitados como en los paisajes y jardines visitados. Sin embargo, la presentadora no pierde su característico desenfado y advierte que, pese a la tranquilidad aparente, mantiene su capacidad de sorprender al público y adentrarse en territorios inesperados, tanto literal como metafóricamente.

Nuevo proyecto en RTVE

En septiembre de 2023, 33 años después de su último proyecto en la cadena pública, Mercedes Milá regresaba a RTVE con No sé de qué me hablas, un formato en el que volvía a adentrarse en el género en el que empezó su carrera: la entrevista, y que, sin perder la esencia de ese género, ahondaba en nuestro pasado reciente.

De la mano de Inés Hernand, Milá mostraba a los jóvenes el país del que venimos a través de su extenso archivo de entrevistas y, al mismo tiempo, trataba de comprender el país en el que estamos mediante los testimonios y las experiencias de gente joven.

El formato emitió un total de ocho entregas en el prime time de La 1, aunque sus datos de audiencia no fueron destacables, ya que firmó una media de 843.000 espectadores y un 8,0% de cuota, por lo que la cadena pública decidió no renovarlo por una segunda temporada. Al igual que Me meto en un jardín, el anterior proyecto de Mercedes en la cadena pública también estaba producido por Zanskar Producciones, compañía fundada por Jesús Calleja junto a María Ruiz Calzado.