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Memes históricos, alta exigencia y una doble expulsión marcan la tercera gala de ‘MasterChef 14’

Los aspirantes afrontaron retos inspirados en momentos icónicos del programa y vivieron una de las eliminaciones más inusuales de la temporada

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Esos momentos sirvieron para la primera prueba
Los aspirantes reaccionan a algunos de los momentos históricos y más graciosos del programa (MasterChef)

La tercera gala de la decimocuarta edición de ‘MasterChef’ ha arrancado con una prueba especial, en la que los concursantes debían inspirarse en algunos de los memes más célebres de la historia del programa para elaborar un plato capaz de sorprender.

En esta dinámica, Mario Vaquerizo, finalista de ‘MasterChef Celebrity 3’, se ha encargado de repartir los memes que servirían de base temática a cada aspirante. Entre los momentos recordados, ha destacado el protagonizado por Tamara Falcó con la célebre pregunta a Yolanda Ramos sobre si compraba la ropa interior en el mercadillo o el famoso plato llamado ‘León come gamba’.

El jurado, integrado este año por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja (Delicious Martha), ha rememorado trece años de anécdotas humorísticas antes de valorar los platos de los concursantes. Otros recuerdos destacados han sido el pescado con sopa de “hostias” de Nico en la edición Junior de 2024 o la discusión entre Juan Antonio y Mara en ‘MasterChef Junior 5’.

Desde platos divertidos y peculiares a discusiones y anécdotas entre los concursantes
Algunos de los momentos divertidos que se han recordado en 'MasterChef' (Masterchef)

Prueba por equipos en Jerez

Tras la deliberación, cinco aspirantes —Solo, Nacho, Gema, Omar y Chambo— han firmado las propuestas menos destacadas para el jurado, mientras que Carlota y Annie han conseguido sorprender con sus creaciones. La victoria de esta fase ha recaído en Annie, quien ha recibido el reconocimiento de los jueces como la mejor del reto.

En la segunda prueba del programa, los concursantes se han desplazado hasta Jerez de la Frontera, designada como Capital Española de la Gastronomía 2026, para afrontar un servicio en la Bodega Valdespino del Grupo Estévez. Allí han cocinado bajo la dirección del chef Juanlu Fernández, que suma dos estrellas Michelin, y han servido un menú de carácter local a cien comensales, una tarea en la que han contado con la colaboración de la actriz Belén López.

Finalmente, el equipo rojo, liderado por Carlota, ha resultado vencedor
Los concursantes de los dos equipos durante la prueba en Jerez de la Frontera (MasterChef)

La organización de los equipos ha recaído en Carlota y Annie, las mejores en la prueba anterior, que han ejercido como capitanas alternas a la hora de elegir a sus compañeros. El desarrollo del servicio ha incluido la novedad de los relevos, con dos aspirantes de cada formación relegados al banquillo durante la ejecución del reto.

Finalmente, el equipo rojo, liderado por Carlota, ha resultado vencedor, mientras que el equipo azul —formado por Gema, Inma, Annie, Soko, Nacho, Chambo y Germán— ha tenido que regresar a cocinas portando el delantal negro para disputar la prueba de eliminación.

Los dos eliminados

La prueba de eliminación ha consistido en la preparación de una tarta invertida, una reinterpretación de la receta clásica en la que los aspirantes disponían de libertad para seleccionar los ingredientes. Durante los 75 minutos del reto, los concursantes han protagonizado varios episodios de tensión al turnarse el uso del abatidor, lo que ha generado nerviosismo ante la posibilidad de que sus postres no cuajaran.

Participando en la cata, el periodista Juanma Castaño, ganador de ‘MasterChef Celebrity 6’, ha acompañado al jurado durante la degustación, donde han destacado positivamente las tartas de Germán, Chambo y Annie. De forma excepcional, Inma también ha salvado la ronda gracias a la presentación de un postre considerado correcto, a pesar de no alcanzar el nivel del resto de sus compañeros destacados.

La decisión del jurado, dada la baja calidad de las propuestas de los aspirantes restantes, ha tenido como desenlace una doble expulsión automática. Nacho y Soko han tenido que abandonar el concurso tras no cumplir con los criterios del reto propuesto. Pepe Rodríguez ha precisado: “No habéis conseguido una tarta invertida, la tuya Gema era una tarta invertida, mal hecha pero estaba hecho”, en una valoración que explicitaba los motivos para la permanencia de Gema y la salida fulminante de Nacho y Soko.

Ambos fueron incapaces de elaborar el plato pedido
Nacho y Soko son expulsados de 'MasterChef 14' tras no superar la prueba de eliminación (Masterchef)

A modo de despedida, Nacho ha declarado que lo más valioso de su paso por el formato han sido la experiencia y las personas conocidas. Por su parte, Soko ha manifestado su satisfacción y no ha descartado un posible regreso en una futura repesca, expresando: “A mí me da mucha pena irme tan pronto, me voy super contenta y esperaos que queda más porque hay repesca”. Ambos han coincidido en señalar a Chambo como aspirante favorito, aunque Soko también ha mencionado a Camilla como otra posible ganadora.

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