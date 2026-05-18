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Unos 1.600 militares y más de 300 vehículos se despliegan en Eslovaquia y Hungría para el 'Strong Lineage 26'

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Unos 1.600 militares españoles, con especial presencia de La Legión, y más de 300 vehículos han comenzado su despliegue estratégico para el 'Strong Lineage 26', de forma que a lo largo de dos semanas los efectivos llegarán al campo de maniobras de Lest en Eslovaquia y de Croft, en Hungría, para esta operación que supondrá la verificación del proceso de escalada a Brigada del Multinational Battle Group Slovakia, unidad que lidera España desde julio de 2024.

Los países contribuyentes a la Brigada Multinacional en Eslovaquia, entre los que también están República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Portugal, Rumanía y Turquía, han activado sus procedimientos nacionales para asegurar la proyección, traslado e integración de sus capacidades desde los respectivos lugares de origen, así como la transferencia de fuerzas a la cadena de mando de la OTAN.

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Según ha informado Defensa en una nota, los medios embarcaron en el puerto de Almería, desde donde también han partido unos 900 miembros de la Brigada de La Legión, de modo que tras transitar por el Mediterráneo occidental, han llegado al puerto de Koper, en Eslovenia.

Desde dicho puerto y mediante distintos convoyes terrestres, se va a realizar el traslado hasta el campo de maniobras de Lest, en Eslovaquia, y Croft, en Hungría. El despliegue finalizará el día 24 de mayo, con toda la Brigada Multinacional en Eslovaquia desplegada y bajo el mando del general de La Legión José Agustín Carreras Postigo.

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En total, la operación 'Strong Lineage 26' incluirá alrededor de 2.900 militares de siete nacionalidades. Durante la fase táctica de la operación, el Mando Supremo Aliado en Europa (Saceur) comprobará que la Multinacional liderada por España, se encuentra lista para el combate desde todos los puntos de vista posibles: activación, proyección estratégica, logística (capacidad de almacenamiento y sostenimiento en todos los materiales) y operativa en estrecha coordinación con la nación anfitriona, Eslovaquia.

El ensayo de misión 'Strong Lineage 26' tiene como principal objetivo mostrar a la OTAN "el firme compromiso de España como nación marco de una de las Brigadas que tiene la Alianza desplegadas en el flanco este".

El contingente multinacional se verá incrementado hasta alcanzar la totalidad de las capacidades de la Brigada Multinacional en Eslovaquia con unidades que permanecen estacionadas en sus países de origen, pero dispuestas a un rápido despliegue en caso de necesidad.

En el caso de España, la unidad base a desplegar es la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión (Brileg), con sede de su Cuartel General en Viator (Almería), a la que se une el esfuerzo de múltiples unidades del Ejército de Tierra, distribuidas por toda la geografía nacional.

Desde el Ejército de Tierra han incidido en la "complejidad" del planeamiento y conducción del transporte en esta operación, debido a la sincronización de medios marítimos, navales y aéreos.

Además, esta proyección logística ha incluido otro "gran reto" debido a la necesaria coordinación de movimiento con el Cuartel General de la OTAN y autoridades nacionales implicadas, así como el tránsito por tres diferentes países y los correspondientes apoyos intermedios, acuerdos legales y colaboraciones multinacionales.

Todos los medios participantes están trasferidos al Mando de Operaciones (MOPS) y en estrecha colaboración con el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (NATO Rapid Deployable Corps Spain, NRDC-ESP).

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