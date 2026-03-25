Linda Caicedo firmó doblete en la Champions League femenina, pero no pudo evitar la goleada ante el Barcelona en el partido de ida

Linda Caicedo completó un doblete con el Real Madrid femenino, pero no pudo evitar la goleada del Barcelona - crédito Alejandro Martinez Velez/REUTERS

El FC Barcelona aseguró su pase en la Champions femenina con una contundente victoria por 2-6 ante el Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano, en un partido donde la colombiana Linda Caicedo destacó con dos goles.

El equipo catalán dominó el encuentro desde el primer minuto y no dio margen a la reacción local. A los seis minutos, Ewa Pajor abrió el marcador tras una jugada colectiva que desarmó la defensa blanca. Poco después, Esmee Brugts amplió la ventaja tras aprovechar un rebote, consolidando el dominio visitante.

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El Real Madrid comenzó a encontrar oportunidades para volver a meterse en el partido gracias a Linda Caicedo. La colombiana se mostró activa en ataque y gracias a su capacidad individual pudo recortar distancias al minuto 30 con una definición precisa tras un pase de Athenea del Castillo. La atacante colombiana superó a la portera Cata Coll y anotó el primero para las locales, mostrando su capacidad para generar peligro en cada intervención.

La respuesta de Barcelona no se hizo esperar. Tras un tiro de esquina ejecutado por Claudia Pina, Irene Paredes se elevó y marcó de cabeza el tercer gol azulgrana antes del descanso. El primer tiempo concluyó con un marcador de 1-3 y la sensación de que el equipo visitante tenía el control absoluto del clásico.

En la segunda parte, Linda Caicedo mantuvo su papel protagónico. Pese a la superioridad colectiva e individual mostrada por las culés, la colombiana buscó constantemente el arco rival e incluso generó una de las jugadas más peligrosas de los primeros minutos del complemento. Sin embargo, la eficacia del conjunto catalán resultó determinante para ampliar la ventaja y lo que terminaría siendo una goleada apabullante.

Pajor firmó su doblete al minuto 57 tras un pase filtrado de Clara Serrajordi. Después, Vicky López concretó el quinto tanto en una transición rápida que evidenció la superioridad visitante y las falencias de las merengues en la zona defensiva.

A pesar de la desventaja, Real Madrid volvió a encontrar en Linda Caicedo su principal argumento ofensivo. La jugadora colombiana marcó su segundo gol con un potente disparo desde fuera del área, colocando la pelota en la escuadra y reavivando por instantes la esperanza local.

El tramo final del encuentro confirmó la diferencia entre ambos conjuntos. Barcelona se limitó a darle manejo a la ventaja obtenida en la parte final del encuentro, concretando la goleada luego de una falta en el área sobre Graham Hansen que convirtió de pena máxima la capitana Alexia Putellas, dejando definido el marcador 2-6 en la ida de los cuartos de final y reflejando tanto el nivel superior del Barcelona, como la dificultad del Real Madrid para contener las transiciones ofensivas rivales.

El partido también dejó imágenes de preocupación por la lesión de Irene Paredes, quien abandonó el campo con molestias en la rodilla y ahora es duda en las azulgrana para el partido de vuelta en el estadio Johan Cruyff de Barcelona, el próximo jueves 2 de abril.

No obstante, antes de afrontar la revancha, Real Madrid y Barcelona se medirán nuevamente el domingo 29 de marzo en el estadio Alfredo Di Stéfano, por la Liga F. Actualmente las catalanas lideran la clasificación con 66 puntos, a 10 de diferencia de las merengues. A falta de siete fechas para concluir, Real Madrid necesita ganar para aferrarse al milagro de una posible remontada en la clasificación, mientras que Barcelona aspira a llevarse la liga por séptima temporada consecutiva.

En liga, Caicedo suma 18 partidos disputados en la temporada, con 3 goles convertidos.