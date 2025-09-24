España

Mario Casas vende su casa de Torrelodones por 1,5 millones: las mejores fotografías del inmueble

El actor adquirió la vivienda en 2017 por dos millones de euros y ahora la ha lanzado al mercado con una rebaja significativa

Alba García

Por Alba García

Mario Casas en un fotomontaje.
Mario Casas en un fotomontaje. (Redes sociales / Idealista)

Mario Casas ha decidido poner a la venta la vivienda en la que reside desde hace ocho años. El actor adquirió en 2017 un chalet de lujo en la urbanización de los Peñascales, en Torrelodones (Madrid), por unos dos millones de euros, y ahora lo ha sacado al mercado con un precio de 1.493.000 euros.

El inmueble, anunciado en el portal Idealista, cuenta con 300 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 700. Dispone de todo lo necesario para vivir cómodamente; piscina, aire acondicionado y un diseño personalizado que lo convierte en una propiedad exclusiva. La casa se distribuye en dos plantas y cuenta con tres habitaciones con armarios empotrados, dos baños, terraza, garaje y trastero. Aunque es de segunda mano, se describe en muy buen estado. La urbanización en la que se encuentra es perfecta para rostros conocidos, ya que no solo ofrece seguridad 24 horas, también todo lo necesario para el día a día, pues está cerca de servicios como colegios, supermercados, instalaciones deportivas o estación de tren.

El precio de venta, medio millón de euros por debajo de lo que pagó en su día el intérprete de Tres metros sobre el cielo, ha llamado la atención. Todo apunta a que Casas podría tener cierta prisa por cerrar la operación.

Este chalet, del que por fin se conoce el interior, ha sido el refugio del actor desde su ruptura con Berta Vázquez. Allí encontró la tranquilidad que buscaba, como explicó hace un tiempo en una entrevista con El Español: “Decidí irme a casa solo, a la montaña, con mis perras, necesito una vida lo más tranquila posible. Esa es mi felicidad”.

Si bien es él quien la disfruta, esta casa también ha sido lugar habitual de reuniones con familiares y amigos, algo que él mismo y sus hermanos han mostrado en redes sociales. De hecho, su hermana Sheila mostró hace no mucho una imagen tomada en la piscina que prueba que esta es la casa de Mario. Además, en una de las fotografías del salón del portal inmobiliario se puede ver un retrato del actor.

La venta coincide con una nueva etapa personal. Hace unos meses trascendió su relación con Melyssa Pinto, exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa y La isla de las tentaciones. Ambos han llevado su romance con mucha discreción, pero la noticia de venta de la casa del actor ha despertado la incógnita sobre cuál será su próximo destino, probablemente, y fiel a su estilo, lejos del bullicio de Madrid.

