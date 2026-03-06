Un cirujano realiza con éxito una operación de cáncer de próstata a 2.400 kilómetros de su paciente: “Es un momento histórico”

La Clínica de Londres fue el primer hospital privado del Reino Unido en introducir la cirugía robótica. (The London Clinic's Robotic Centre of Excellence)

La primera telecirugía realizada a distancia entre el Reino Unido y Gibraltar ha sido calificada como un “hito” en la medicina por los profesionales implicados, según ha avanzado la agencia de noticias británica Press Association. En esta intervención pionera, un cirujano ubicado en Londres ha operado a un paciente con cáncer de próstata a más de 2.400 kilómetros de distancia, en Gibraltar, utilizando tecnología robótica de última generación.

El viernes, el paciente, Paul Buxton, de 62 años y residente en Gibraltar desde hace cuatro décadas, se recupera “fantásticamente” solo cuatro días después de la intervención. Buxton se ha sometido voluntariamente a la primera operación de este tipo al recibir un diagnóstico de cáncer de próstata a finales de diciembre. Si no hubiera accedido a la telecirugía, habría tenido que desplazarse a Londres, entrar en la lista de espera del NHS -el sistema británico de salud- y pasar hasta tres semanas fuera de su domicilio.

Esta circunstancia, junto con el hecho de que el único hospital de Gibraltar, el St. Bernard’s, suele requerir derivar a sus pacientes más complejos a centros sanitarios de Reino Unido, ha facilitado que Buxton aceptase sin dudarlo la propuesta de someterse a esta operación remota.

El procedimiento ha sido dirigido por el profesor Prokar Dasgupta, urólogo de referencia internacional en cirugía robótica y director del Centro de Excelencia en Robótica de The London Clinic. Dasgupta ha explicado a Press Association que la operación se ha desarrollado según lo previsto, con “un retraso de tan solo 0,06 segundos” en la respuesta del instrumental quirúrgico entre Londres y Gibraltar, lo que le permitió trabajar como si estuviera físicamente presente en el quirófano gibraltareño.

El robot, dotado de una cámara 3D HD y cuatro brazos, está controlado íntegramente desde una consola similar a la de un ordenador. Ha destacado que la infraestructura técnica utilizada incluía cables de alta velocidad y una conexión de fibra óptica, respaldada por red 5G, para garantizar la continuidad del procedimiento. Un equipo local de Gibraltar estaba listo para intervenir en caso de cualquier incidencia técnica, según ha detallado la misma fuente.

Qué implica la cirugía robótica

La colaboración entre The London Clinic y la Autoridad Sanitaria de Gibraltar ha permitido llevar a cabo este avance empleando un sistema robótico Toumai, fabricado por Microport, y contando con el apoyo de la empresa tecnológica global Presidio. Según ha señalado Dasgupta a la Press Association, la posibilidad de realizar este tipo de intervenciones significa que “los pacientes en áreas remotas no siempre tienen acceso a la mejor atención, pero la telecirugía permite ahorrar los grandes gastos e incomodidades asociados a los desplazamientos para tratamientos médicos”. En palabras del propio especialista: “Esto nos permite tratar a pacientes en lugares remotos y comunidades pequeñas, trasladando literalmente al mejor cirujano a cualquier lugar”.

Paul Buxton ha manifestado a la Press Association que ser el primer paciente en beneficiarse de esta técnica ha sido “fácil”, y ha equiparado el salto en calidad asistencial logrado a pasar “del Campeonato a la Liga de Campeones” en el ámbito del fútbol. Además, ha subrayado que, normalmente, para cirugías relevantes, los residentes en Gibraltar debían desplazarse a Londres o Madrid. “Es la primera vez que ocurre aquí; ya no hay que salir de Gibraltar para este tipo de intervención”, ha comentado.

El profesor Dasgupta ha confirmado que la primera intervención oficial con esta tecnología tuvo lugar el 4 de marzo y ese mismo día se practicó una segunda prostatectomía robótica en Gibraltar a otro paciente, de 52 años, cuya identidad no ha trascendido. El próximo 14 de marzo está prevista una nueva intervención que se retransmitirá en directo ante 20.000 cirujanos urológicos de todo el mundo en el congreso de la Asociación Europea de Urología.

El testimonio de los protagonistas

“Este es un momento histórico: la primera telecirugía de The London Clinic se realizó en Gibraltar, a 2.400 kilómetros de distancia. Todo salió de maravilla. Usamos un robot y una conexión muy especializada entre Londres y Gibraltar, que se desarrolló sin ningún problema. Debido al retraso entre ambas partes, mi cerebro cree que estoy en Gibraltar”, ha declarado a AP Dasgupta tras completar la operación.

Por su parte, el director ejecutivo de The London Clinic, Al Russell, ha asegurado que la Clínica de Londres “se enorgullece de formar parte de la historia de la medicina y goza de una sólida reputación por ser pionera en el campo de la medicina”. “Esperamos que más pacientes puedan beneficiarse de este increíble logro médico”, ha agregado.