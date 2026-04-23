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5 ideas para aprovechar el espacio en un recibidor pequeño

La reducción de metros en las viviendas ha convertido estos espacios en un reto habitual para el diseño de interiores

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Vivienda con el cartel d e 'se vende'
Pisos en España. (Alberto Ortega/Europa Press)

La reducción de metros en las viviendas de España ha convertido a los recibidores pequeños en un reto habitual para el diseño de interiores. Por ello, expertos como Mireia Torruella, del Estudio Júlia Brunet, en un reciente artículo de la revista El Mueble, han presentado cinco soluciones prácticas para maximizar el espacio y el almacenamiento en la entrada del hogar, conjugando funcionalidad, orden y estilo.

El desafío no solo consiste en encontrar soluciones de almacenamiento para los objetos cotidianos, sino también en conseguir una primera impresión ordenada y personalizada. Según Torruella, hay tres elementos clave para este espacio: “El armario resuelve la necesidad de guardar abrigos y objetos cotidianos manteniendo el orden visual, mientras que el zapatero queda completamente integrado en el conjunto. El banco incorpora almacenamiento interior y es perfecto para calzarse y descalzarse”, explica Torruella.

Pero no vale cualquier mueble, sobre todo porque el espacio no deja demasiado lugar para florituras. Por ello, las cinco propuestas se centran en: integrar muebles multifuncionales —como bancos zapateros o consolas con almacenaje— para combinar distintas funciones sin sobrecargar el espacio; utilizar percheros, estantes y baldas en la pared para liberar el suelo; emplear espejos de gran tamaño y paletas neutras para multiplicar la luz y la sensación de amplitud; sumar detalles prácticos como bandejas para llaves, plantas o alfombras ligeras; y evitar errores comunes como el exceso de muebles voluminosos o la iluminación insuficiente.

Cómo almacenar sin saturar la entrada de los hogares

La clave inicial para optimizar un recibidor pequeño es apostar por muebles que combinen varias funciones en una sola pieza. Mireia Torruella pone un ejemplo en sus declaraciones en El Mueble: un proyecto de carpintería a medida en el que el armario, el zapatero y un banco quedan integrados en un único volumen. Para la interiorista, esta fórmula permite multiplicar la capacidad, sin añadir elementos decorativos innecesarios.

Otras opciones, para las familias, son los percheros con almacenamiento inferior, que permiten asignar un lugar específico a cada miembro para sus pertenencias. También encajan en esta visión los bancos de obra en nichos o bajo escaleras, de estructura ligera y almacenaje oculto, especialmente adaptados a entradas ajustadas de tamaño.

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Cuando el suelo disponible es escaso, las paredes se transforman en el principal recurso para el almacenaje y la organización. Así, las soluciones verticales ganan protagonismo: estantes flotantes, baldas superiores y paneles divisorios con funciones añadidas. Es aconsejable poner percheros a distintas alturas, facilitando la adaptación del espacio a adultos y niños.

Por otro lado, la sensación de amplitud y luminosidad en recibidores pequeños se logra mediante una combinación adecuada de espejos, colores claros e iluminación. En materia cromática, los especialistas coinciden en recomendar blancos, beige, grises suaves o tonos pastel, que generan claridad y serenidad visual. Estas gamas, combinadas con madera natural y acentos en tonos oscuros, dan mayor profundidad sin sobrecargar el entorno.

Otros consejos son evitar la saturación de muebles, prescindir de piezas demasiado voluminosas y cuidar la iluminación como garantías para mantener el orden. La premisa “menos es más” sirve como hilo conductor: reservar un lugar específico para cada objeto —desde llaves y zapatos hasta correas de perro— constituye el recurso más fiable contra el desorden cotidiano.

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