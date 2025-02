Dani Martín lejos de los escenarios: la muerte de su hermana, sus adicciones y sus deseos de ser padre

Dani Martín en la presentación de su nuevo disco. (Europa Press)

Dani Martín lleva casi la mitad de su vida siendo famoso. El éxito con El canto del loco, grupo que lideraba y del que era cantante, le llegó cuando solo tenía 23 años y desde entonces no ha parado de estar en el foco público. Especialmente por su profesión, en la que celebra un cuarto de siglo con la gira 25 P*t*s años, con la que recorrerá buena parte de las ciudades españolas desde el próximo mes de noviembre con el cartel de “entradas agotadas” en muchas de ellas.

Pero Dani Martín es mucho más que su música y, aunque discreto, no ha podido evitar protagonizar titulares por su vida personal, esa que siempre ha protegido, pero que tampoco esconde. El paso del tiempo le ha dado madurez para hablar en público de los obstáculos a los que se ha enfrentado a sus 48 años, rompiendo tabués y pasando a ser un ejemplo para otros que han tenido que pasar por algo similar.

Su última aparición, en el programa de Lo de Évole, de La Sexta, ha sido una de las más sinceras. Sin trampa ni cartón, Martín habló de los claroscuros de su vida, regresando a los momentos más amargos, esos que cambiaron para siempre.

La muerte de su hermana

Por mucho que le haya pasado, nada es comparable a la pérdida de su única hermana, Miriam. Sucedió el 11 de febrero de 2009, cuando Miriam murió de forma repentina a causa de un infarto cerebral a los 34 años.

“Estaba durmiendo. El teléfono estaba en el salón, cargando”, ha comenzado. “Voy y n. Devolví la llamada... Y me dijo que mi hermana había fallecido. Una historia dura. Y dura sobre todo para ellos porque pierden a una hija. Y colocar eso... Yo creo que no lo colocas en la vida”, contó a Jordi Évole.

Si bien la pérdida fue brutal para él, las circunstancias le obligaron a dar un paso al frente para apoyar a sus padres. Así lo desveló en otra entrevista que realizó en 2015, en la que contó que esa fue la parte más dura. ″Mi dolor más fuerte es ver a mi madre. Ese ha sido mi verdadero dolor porque perder a un hijo tiene que ser como si te arrancaran lo que te puedas imaginar de cuajo".

Siempre presente, un año después de su muerte le dedicó al canción Mi lamento, una balada en la que plasmaba su dolor y lo mucho que la echaba de menos. Dani Martín necesitó terapia para seguir adelante y gracias a ella ahora puede hablar de ella desde un lugar lejos del dolor. “Yo ahora hablo de Miriam y me gusta hablar de mi hermana. La quiero mucho, ha sido una persona increíble. Era una crack”, afirma de ella.

Adicciones y salud mental

Tampoco ha tenido problemas en confesar que en el pasado ha tenido adicciones, un problema cuya raíz estaría en su infancia. “De pequeño quería llamar la atención por haber pasado tantas horas solo. Y ya de mayor, en el mundo de la música, me he tirado muchos años queriendo demostrar que era el número uno, ha sido agotador", contaba también a Évole.

Si bien podría pensarse que se refiere a las drogas, Dani Martín ha reconocido que, aunque “he querido llamar la atención de mis padres fumando o metiéndome algún filete (refiriéndose a la cocaína)”, él no ha sido “muy de drogas” pero sí de “gintónic y mucho vino”.

El motivo,ha reconocido, es el miedo que le dan las sustancias estupefacientes: “Si desde El Canto del Loco hasta hoy me hubiera drogado, estaría muerto. Que a un chaval de 23 años le empiezan a suceder las cosas que a mí me pasaron, metido en la coca o en algún rollo de esos... Sería difícil haber llegado hasta aquí. El miedo me ha salvado la vida, el no querer sobrepasar una línea”.

La salud mental es otro de esos temas tabú que no ha tenido problema en derribar y, como otros artistas, lo ha hecho a través de sus redes sociales. Fue en 2022 cuando publicó en Instagram un post en el que desvelaba no estar en su mejor momento. “Emocionalmente, no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho”, reconocía.

Sin entrar en más detalles, aseguraba que estaba medicado desde hacía un año, “y me está ayudando mucho, acompañado de mi terapia”. Poco antes sorprendía a sus seguidores explicando que llevaba un tiempo yendo al psiquiatra, “un gimnasio donde aprendes a ser quien eres, o al menos lo intentas”.

El momento más dulce

Pero no todo son sombras en su vida. Desde hace unos meses mantiene una relación con la actriz María Hervás y, si bien no se prodigan mucho en público, parece que todo está muy bien entre ellos.

Eso se traduce, al menos, de sus últimas palabras sobre ella, pues no dudó en plantear la paternidad como algo más que posible. “Lo que me queda en la vida es ser padre, es un sueño para mí. Me encantaría y lo he dicho muchas veces. Creo que ahora es el momento para serlo”, le ha contado a Jordi Évole.