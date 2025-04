Cristina Boscá habla de cómo es la relación que mantiene con el padre de sus hijos

Cristina Boscá confirmaba a finales de enero que lleva dos años separada del padre de sus hijos, una ruptura sentimental que no había trascendido públicamente y de la que ella misma ha hablado ante las cámaras de la prensa este viernes en LOS40 Primavera Pop 2025, en el Movistar Arena.

Demostrando que tiene una buena relación con él, la popular presentadora de Los40 aseguraba que "amo a mi exmarido, le quiero con locura. Veinte años he estado con él, Lo llevo tatuado aquí".

Además, desvelaba que "jamás me voy a quitar el tatto" porque "mi vida está en él, es mi compañero de vida también, es una pena que se acabe esa forma de querernos, pero nos llevamos súper bien y lo adoro".

En ese sentido, no se cierra al amor, ya que esta separación "no me ha quitado la ilusión, al revés, he vivido un amor tan bonito con él, que ojalá la vida me dé otro similar o parecido", aunque si no llega "yo ya he sido muy feliz", explicaba.

Sobre esa buena relación que mantiene con él, comentaba que "no es fácil" quedarse con lo bueno porque impplica un trabajo mutúo: "No es que yo un día me levante y me lleve súper bien, no, hay un montón de trabajo, de control, de gestión de emociones, de límites, de ir actualizando cada vez el plan y de pactar... pero sobre todo de ser buenas personas".