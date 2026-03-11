Espana agencias

Los40 recupera 'El gran musical' con Tony Aguilar al frente: "Es un sueño cumplido"

Madrid, 11 mar (EFE).- Con motivo de la celebración de su 60 aniversario, la emisora Los40 recuperará su emblemática marca 'El gran musical' a través de una serie de especiales semanales conducidos por su locutor más veterano, Tony Aguilar.

"Es un sueño cumplido. Cuando he visto el logo de 'El gran musical con Tony Aguilar' se me han saltado las lágrimas. Me emocioné al pensar que todavía hay sueños por cumplir", ha confesado el también DJ y comentarista en una charla con EFE, al tomar el testigo de "locutores antológicos" como Pepe Cañaveras, Pepe Domingo Castaño, José María Íñigo o incluso Constantino Romero.

Fue en 1963, antes incluso del nacimiento de la emisora de Los 40 Principales o su no menos conocida lista de éxitos, cuando nació 'El gran musical' en el estudio 5 de Radio Madrid, entonces de la mano de Tomás Martín Blanco, como un programa de novedades musicales que se emitía las mañanas de los domingos y que vio pasar "a los más grandes".

"La primera vez que yo aparecí en Los40 fue de hecho en 'El gran musical', porque me presenté a un concurso de DJ en 1990 con 17 tacos y la final se emitió en el programa cuando lo presentaba José Antonio Abellán", recuerda Aguilar, que se incorporó hace 31 años a esta emisora como locutor y ha pasado por casi todos los formatos, muchos de ellos emblemáticos, como 'Anda ya', 'Del 40 al 1', 'Fan Club'.

Junto a Jorge Sánchez, productor del programa y cocreador del mismo, han ideado una serie de especiales monográficos que por ejemplo este domingo en su estreno a partir de las 9 horas recordará cómo nació la lista de Los40 y otros datos curiosos de la misma.

"Espero y confío que seamos prácticos a la hora de educar el oído de los nuevos oyentes, porque creo que si alguien está escuchando este programa es porque está interesado en la historia de la música y de dónde viene todo esto", subraya ante el carácter retrospectivo que tendrá esta nueva etapa frente a un panorama musical en el que los más jóvenes están muy enfocados en la última novedad.

Gracias al vasto archivo de Los40, el público del nuevo 'El gran musical' podrá escuchar por ejemplo una versión inédita de 'Maquillaje' de Mecano en inglés, que se comentará junto a la propia Ana Torroja en el segundo programa, dedicado al "fenómeno fan" desde los Beatles hasta hoy.

Los oyentes podrán disfrutar de otras dos voces míticas de la historia de la emisora: Fernandisco (actualmente locutor de Los40 Classic) y de piezas rescatadas del mítico Joaquín Luqui, que imprimió su sello inconfundible a esta marca antes de fallecer en 2005.

"A mí me sirvió muchísimo trabajar 15 años en activo con Joaquín. Él me inculcó ese amor por la radio, por la música, el respeto por los fans, por nuestra profesión y por nuestra marca. De hecho, él me era muy de: 'Toni, o en Los40 o en ningún sitio'", rememora.

El locutor catalán considera que el gran cambio que ha vivido en todos estos años ha sido "evidentemente la digitalización". "Yo llegué aquí poniendo discos de vinilo a 45 revoluciones por minuto", destaca Aguilar, orgulloso de haber ayudado a implantar una forma de presentar en la radio nacional "cabalgando sobre las canciones y con una energía muy alta".

Reconoce, por otro lado, que echa de menos algunos aspectos del pasado de la radiofórmula, cuando esta lideraba la prescripción musical, que cedió frene al "streaming" y el algoritmo de las plataformas como factor determinante a la hora de potenciar escuchas.

"Creo que eso no es culpa del algoritmo, sino de los programadores de radio, porque no existe la posibilidad. No es como antiguamente que había programas de autor donde el DJ creativo podía aportar las novedades que había descubierto. Eso hoy en día brilla por su ausencia", afirma de manera honesta, antes de agradecer que él aún conserve una parcela de libertad con su 'Global Show'.

Después de bucear en programas de 'El gran musical' en el que igual aparecían Emilio Aragón con su 'Cuidado con Paloma' que Status Quo, reconoce asimismo que le gustaría "que fuera más fácil programar algunas canciones (en Los40)".

"Actualmente hay canciones que, por el estilo de la emisora y ese estudio que hacemos de ellas, pues hay cosas que a mí me encantan y que creo que van a ser la bomba, pero como el gran público no lo recibe como me parece que en un principio van a recibirlo...", señala el presentador del nuevo 'El gran musical'. EFE

