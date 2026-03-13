Los reyes Felipe y Letizia volverán a visitar en el Vaticano al Papa León XIV, que otorgará el cargo de protocanónigo al monarca español

Los reyes Felipe VI y Letizia se reunirán el próximo viernes 20 de marzo con el Papa León XIV en el Vaticano (Europa Press)

El Papa León XIV ha agendado para el viernes 20 de marzo una audiencia oficial con los reyes Felipe VI y Letizia en El Vaticano, según ha anunciado la Casa Real. Este encuentro representa su segundo encuentro, aunque es la primera reunión formal entre ambos jefes de Estado tras la reciente elección del Pontífice el pasado mayo.

Los reyes serán recibidos dentro de una semana por León XIV, el Papa elegido el 8 de mayo de 2025 tras el fallecimiento de Francisco. Tras la audiencia, el monarca asumirá el cargo de protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor, una distinción exclusiva para los jefes de Estado de España.

La audiencia supone un nuevo hito en la relación bilateral entre la monarquía española y la Santa Sede, que se ha caracterizado por su continuidad a lo largo de diversas etapas históricas. La visita incluye dos actos principales: primero, la recepción en audiencia por el actual Pontífice, y, a continuación, el acto en la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma, donde el rey Felipe formalizará su condición de protocanónigo honorario.

El pontífice visitará las Cortes en calidad de jefe de Estado el 8 de junio.

Qué significa el título de protocanónigo

Este título honorífico fue instaurado bajo el reinado de Felipe IV y resalta el vínculo tradicional entre la Corona española y el Vaticano. La figura del protocanónigo no conlleva responsabilidades litúrgicas, pero sí supone el reconocimiento simbólico de la cercanía institucional entre ambas entidades, reafirmando una vinculación que ha sobrevivido a transformaciones políticas y religiosas.

El acto de toma de posesión está programado tras la audiencia y mantiene una tradición ininterrumpida durante siglos, reflejada en la exclusividad con la que se concede únicamente a los jefes de Estado de España. La Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales principales de Roma junto con San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, destaca por su antigüedad.

La primera visita de los reyes Felipe y Letizia a León XIV (EFE/Captura de video de la señal Vatican Media)

La relación de los reyes con el Vaticano

La cita del 20 de marzo es la segunda ocasión en la que Felipe VI y Letizia se encuentran con León XIV. Aunque ninguno de los dos había protagonizado una audiencia formal con el actual Papa desde su elección, sí asistieron a la misa de entronización celebrada el 18 de mayo de 2025, ocasión en la que pudieron saludar brevemente al ontífice. Un mes antes, los reyes estuvieron presentes en los funerales de Francisco en la Plaza de San Pedro, en abril de 2025, en una ceremonia multitudinaria.

Este encuentro precede a la prevista visita pastoral de León XIV a España, fijada entre el 6 y el 12 de junio, que llevará al Papa a recorrer Madrid, Barcelona y Canarias, en el que será su primer desplazamiento oficial al país desde el inicio de su pontificado. En este contexto, el historial de audiencias previas se remonta a 2014, cuando el Papa Francisco ya había recibido a Felipe VI y Letizia durante su primera salida oficial como monarcas.

El Rey Felipe VI, durante un encuentro con el papa Francisco, junto a la Reina Letizia, en el Vaticano (Europa Press)

Incluso antes de acceder al trono, en 2013, cuando todavía ostentaban el título de príncipes de Asturias, ambos asistieron en el Vaticano a la misa de inicio de pontificado de Francisco, consolidando así una práctica de presencia continuada en las grandes citas eclesiásticas.