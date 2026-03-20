Los reyes Felipe VI y Letizia serán recibidos en la biblioteca privada del Papa León XIV en el Vaticano

Los Reyes Felipe VI y Letizia se reúnen hoy con el Papa León XIV en su biblioteca privada en el Vaticano (Europa Press)

El Papa León XIV recibirá este viernes 20 de marzo en el Vaticano a los reyes Felipe VI y Letizia, en un encuentro oficial que se produce a menos de tres meses del previsto viaje del Pontífice a España. Así lo ha confirmado la Casa Real, que ha detallado que la audiencia tendrá lugar en la biblioteca privada del Papa, uno de los espacios más reservados del Palacio Apostólico.

La reunión reviste un carácter especialmente significativo, ya que será el primer encuentro oficial entre los monarcas españoles y Papa León XIV desde su elección como sucesor de Papa Francisco, fallecido el pasado 8 de mayo de 2025. No obstante, ambas partes ya tuvieron ocasión de coincidir ese mismo mes, tras la misa de inicio de pontificado, cuando los Reyes trasladaron al nuevo Pontífice una invitación formal para visitar España.

El rey Felipe y la reina Letizia durante la recepción al equipo paralímpico español tras su éxito en Milano Cortina 2026. (Europa Press)

Tras la audiencia, el Rey Felipe VI protagonizará otro acto de especial relevancia institucional al tomar posesión como protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor. Este nombramiento hunde sus raíces en una tradición histórica que vincula estrechamente a la Corona española con uno de los templos más emblemáticos de Roma.

La fecha y las ciudades que el Papa León XIV visitará en España

La visita del Pontífice a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio, marcará un hito al convertirse en el primer viaje apostólico de un Papa durante el reinado de Felipe VI. Según las previsiones, el recorrido incluirá ciudades como Madrid, Barcelona y distintos puntos de Canarias, aunque la agenda oficial aún está pendiente de concretarse.

Este desplazamiento supondrá además la primera visita papal a España en los últimos 15 años, tras la realizada por Benedicto XVI en 2011. La futura visita responde a la invitación conjunta del monarca español y de la Conferencia Episcopal Española, en un gesto que refuerza las relaciones institucionales entre el Estado español y la Santa Sede.

El pontífice visitará las Cortes en calidad de jefe de Estado el 8 de junio.

La Basílica de Santa María la Mayor, escenario del acto posterior a la audiencia, mantiene una estrecha vinculación con la Monarquía española desde hace siglos. Según ha recordado la Casa Real, esta relación se remonta al reinado de Carlos I de España en el siglo XVI, aunque incluso antes los Reyes Católicos ya contribuyeron económicamente al embellecimiento del templo.

Durante aquella época, Roma —conocida como la Ciudad Eterna— se consolidaba como el centro espiritual de la cristiandad, mientras que la Monarquía hispánica desempeñaba un papel clave como defensora del catolicismo. Este contexto favoreció una estrecha alianza entre la Corona y el Papado, especialmente en un periodo marcado por divisiones internas dentro de la Iglesia. Un siglo más tarde, el 7 de octubre de 1647, el Papa Inocencio X, a petición del rey Felipe IV, instituyó mediante la constitución apostólica Sacri Apostolatus la denominada Obra Pía de Santa María la Mayor. Este acuerdo establecía que, a cambio de una renta anual destinada al cabildo de la basílica, se celebrarían oraciones y actos litúrgicos en honor de la Corona española.

Unas monjas pasan junto a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2020. (Foto AP/Andrew Medichini)

Desde entonces, los monarcas españoles han mantenido su condición de benefactores del templo, participando en labores de conservación y mejora. Entre los elementos más destacados del recinto figura la estatua de Felipe IV, diseñada por el célebre artista Gian Lorenzo Bernini, que preside el atrio de la basílica. En tiempos más recientes, los Juan Carlos I y Sofía de Grecia visitaron este templo en 2018, en un acto en el que se puso de relieve la continuidad de este vínculo histórico. Durante aquella visita, el rey emérito recordó la reafirmación de esta relación mediante la bula Hispaniarum Fidelitas, promulgada en 1953 por Pío XII.

Dicha bula se enmarca en el contexto del Concordato firmado entre España y la Santa Sede, que estableció, entre otras disposiciones, que todos los reyes de España ostentarían el título de protocanónigos honorarios del Cabildo Liberiano de la basílica. En ese mismo viaje de 2018, Juan Carlos I y Sofía de Grecia presidieron la inauguración de la nueva iluminación del templo, tras un acuerdo entre la Fundación Endesa y el Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano para la restauración del edificio.

Cabe destacar que Juan Carlos I continúa ostentando el título de protocanónigo honorario, que aceptó en 1977, poco más de un año después de su proclamación como jefe del Estado. La Basílica de Santa María la Mayor, además de su valor histórico y simbólico, alberga los restos de ocho pontífices, entre ellos el propio Papa Francisco, lo que refuerza su relevancia dentro del conjunto del patrimonio religioso y cultural del Vaticano.