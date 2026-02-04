España

La amenaza de Bielorrusia a Europa con globos de contrabando de tabaco: Lituania paga un millón de euros para combatirlos y Polonia sufre una oleada

Ambos gobiernos han emitido en los últimos días una protesta por el aumento de su llegada


Globo llegado desde Bielorrusia (State
Globo llegado desde Bielorrusia (State Border Guard Service via AP, File)

Desde hace meses, una nueva amenaza ha aparecido en el espacio aéreo de la OTAN. Los países fronterizos con Rusia sufren la incursión de aeronaves del Kremlin cada cierto tiempo, lo que ha provocado un importante despliegue de la alianza en el flanco oriental. Junto a drones o aviones, han aparecido con fuerza los globos. Lituania o Polonia han denunciado en los últimos meses la llegada de globos cargados de tabaco de contrabando procedentes de Bielorrusia.

El Gobierno de Lituania ha emitido en los últimos días una protesta contra el país vecino por el aumento de la llegada de estos globos. A finales de 2025, lanzó una propuesta para encontrar compañías tecnológicas que ofrecieran soluciones a esta amenaza, a cambio de un pago de un millón de euros por la idea efectiva.

Polonia se ha unido a esta denuncia. Desde finales del mes de enero, las Fuerzas Armadas polacas han señalado que han crecido el número de globos de contrabando que han cruzado su espacio aéreo. Lo que comenzó como un método aislado de tráfico se está transformando en una amenaza real para los países europeos de la OTAN.

UE aprueba renovar las sanciones individuales contra Rusia tras superar el veto húngaro.

Amenaza real en Lituania

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania ha convocado al encargado de negocios de la Embajada de Bielorrusia tras detectar las violaciones del espacio aéreo lituano entre el 27 y el 28 de enero de 2026. Lituania ha calificado estas acciones como “graves violaciones del derecho internacional” y ha advertido de que se reserva el derecho a restablecer restricciones fronterizas si los hechos se repiten.

Según el comunicado, los incidentes, atribuidos al uso de globos de contrabando procedentes de Bielorrusia, “representaron una amenaza para la seguridad de la aviación civil y provocaron tres suspensiones de las operaciones del Aeropuerto Internacional de Vilnius, además de afectar a cinco vuelos e interrumpir el viaje de 700 pasajeros”. En diciembre, Lituania llegó a declarar el estado de emergencia ante esta situación y decidió desplegar al Ejército.

Reunión Bilateral Y Rueda De Prensa De La Ministra De Defensa Con Su Homóloga En Lituania

Refuerzo militar en Polonia

En los últimos meses, Polonia ha enfrentado una creciente oleada de globos de contrabando que ingresan a su territorio desde Bielorrusia. Las Fuerzas Armadas polacas han denunciado la intrusión de estos globos durante varias noches consecutivas, lo que ha llevado a restricciones temporales del espacio aéreo en la frontera y a la detención de individuos presuntamente implicados en las operaciones de envío y recepción.

Desde Polonia ven estos globos, frecuentemente cargados con mercancía ilegal como cigarrillos, no solo como una forma de contrabando, sino también como parte de tácticas de guerra híbrida encaminadas a desestabilizar la región, involucrando tanto a Rusia como a Bielorrusia. Si bien los episodios en Polonia no han representado una amenaza directa para la seguridad nacional o el tráfico aéreo, sí constituyen violaciones del espacio aéreo.

Desde el país liderado por Donald Tusk se ha extendido la sospecha de que algunos globos pueden ser utilizados para reconocimiento y pruebas de las defensas aéreas. La Unión Europea ha respondido ampliando sanciones contra Bielorrusia, que se extienden junto a las de Rusia desde 2022, cuando inició el conflicto en suelo ucraniano.

