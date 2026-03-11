Espana agencias

'Pizza movies', comedia romántica de Berto Romero sobre periodismo precario y amor al cine

Guardar

Málaga, 11 mar (EFE).- Berto Romero y Judit Martín dan vida a "una pareja que se quiere, algo revolucionario", en 'Pizza movies', una comedia romántica de Carlo Padial ('Dr. Portuondo') que habla de amor por el cine, precariedad en el periodismo cultural y crisis de los cuarenta con un tono positivo, alegre y a veces absurdo.

Presentada este miércoles en la sección oficial a concurso del Festival de Málaga, esta película de espíritu 'indie' en su propia elaboración tiene un guion escrito por Padial con su pareja, la periodista y crítica de cine Desirée de Fez, y el historietista Carlos de Diego, que también hace un papel.

"Es un retrato muy divertido de una pareja que tiene problemas. Lo que desde luego no queríamos era hacer una película ni enfadada ni cínica, hay demasiado cine enfadado y nos parecía muy subversivo hacer una comedia positiva en la que los protagonistas se quieren frente a todo", ha resumido Padial.

Así, la película bebe de la comedia norteamericana de los 70-80, y tiene a Mel Brooks y Frank Capra como principales referencias para contar la historia de una pareja que, en plena crisis profesional, decide dejarlo todo y montar un nuevo negocio.

Al servicio de este relato, el trabajo del cineasta ha consistido sobre todo en "escribir escenas a la altura" de dos grandes cómicos como Romero y Martín y "crear un espacio de seguridad" donde ellos pudieran dar rienda suelta a un talento que Padial ha comparado con el de humoristas venerados como Pepe Isbert o Gracita Morales.

"Ahora tenemos una generación maravillosa de cómicos, y 'Pizza Movies' es una representación", ha remarcado sobre un elenco en el que también participan Joaquín Reyes, Bruna Cusí, Raúl Arévalo, Melina Matthews, Javier Botet, Tamar Novas, Belén Barenys y Miguel Noguera, entre otros.

Es cierto que tanto Berto Romero como Judit Martín hacen una interpretación en la que demuestran mucho oficio. "Los dos venimos de sitios donde nos han maltratado mucho, en el buen sentido. Venimos de trincheras muy duras, de improvisación continua, de programas de tele donde hay desaprensivos que te mandan a hacer un personaje sin darte ninguna herramienta", ha explicado el cómico.

En cuanto al rodaje, el actor puso su propia casa a disposición del rodaje. "Estuvimos una semana conviviendo con mi familia", ha relatado Romero, que reconoce que, un poco como en el negocio de la película, primero la rodaron como mejor pudieron y después se preguntaron qué hacer con ella.

Un "arrebato" en el que tuvo mucho que ver el impulso de Desirée de Fez, que aunque no haya escrito una película autobiográfica, ha reconocido que "hay mucho de nosotros y de cualquiera que se dedique a nuestra edad al sector cultural", que ha ido precarizando su situación primero por la crisis económica de 2008 y después por la pandemia de covid.

Una situación que en el guion convive con problemas que a partir de los cuarenta años aparecen como setas, como los derivados del cuidado en paralelo de los hijos y los padres, y que en esta película se abordan con sentido del humor y amabilidad. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El brasileño Dudú, un año de baja por la rotura del tendón de Aquiles

Infobae

El Atlético promociona ‘Peaky Blinders’ con Koke, Griezmann, Sorloth, Lookman y Giménez

Infobae

El escolta argentino Maxi Fjellerup será sometido a una artroscopia

Infobae

El PGA Tour baraja incorporar ascensos y descensos o un calendario más compacto

Infobae

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes y de buscar el bloqueo en Castilla y León

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump critica de nuevo

Donald Trump critica de nuevo a España por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón: “No está cooperando en absoluto”

Felipe VI se reúne con María Corina Machado en Chile en los actos de toma de posesión de José Antonio Kast

Detenidos dos hombres por acosar a Ione Belarra, líder de Podemos, a través de Instagram

Un concejal del PSOE de Madrid pide protección policial tras denunciar “amenazas de muerte” en redes sociales por criticar la gestión urbanística del PP

El PP cierra la puerta a una reunión presencial con Bolaños para abordar las medidas por la guerra: “Ni el Gobierno lo pide, ni el PP está para fotitos”

ECONOMÍA

Diésel o gasolina: cuál de

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

El precio mayorista de la electricidad se desploma un 32% para este jueves y registra valores negativos

Marta Ortega cobró un millón de euros en su cuarto año al frente de Inditex y su CEO, García Maceiras, 10,5 millones más que ella

España activa su plan para extraer tierras raras del subsuelo: “Tenemos abundantes recursos y mucho trabajo por delante”

DEPORTES

Juan José Morillas, el nutricionista

Juan José Morillas, el nutricionista del PSG de Luis Enrique: “No comemos la suficiente proteína que deberíamos”

Un aficionado del FC Barcelona viaja a Newcastle para el partido de Champions y acaba a 600 km en el estadio equivocado

A qué hora y dónde ver el partido de octavos de final de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League